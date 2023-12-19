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Четверг 21 декабря

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Московские центры госуслуг подготовили программу для детей

Московские центры госуслуг подготовили программу для детей
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В офисах "Мои документы" можно получить вкладыш в буклет "Метр с книжкой" и посмотреть выставку о сказках.

Интересную программу для детей и их родителей подготовили столичные центры госуслуг. В офисах "Мои документы" можно получить вкладыш в буклет "Метр с книжкой", подготовленный совместно с Центральной городской детской библиотекой имени Гайдара.

Вкладыш содержит много полезной информации о том, как читать с ребенком в период зимних праздников. Об этом рассказала заместитель директора по связям с общественностью и внутрикорпоративным коммуникациям московских центров госуслуг Кристина Сиротинина.

"Здесь собрана полезная литература к Новому году для детей. Уже с 20 декабря родители получат его при оформлении свидетельства о рождении в роддомах или центрах госуслу", – отметила Кристина Сиротинина.

Она также учточнила, что центры госуслуг продолжат сотрудничать с библиотекой имени Гайдара. В частности, в следующем году планируется создать совместную тематическую выставку во флагманских офисах.

Сам буклет "Метр с книжкой" выпустили еще летом, москвичи после ознакомления высоко оценили рекомендации от специалистов. Библиотекари, педагоги и психологи дали родителям советы по выбору литературных жанров и технике чтения в зависимости от возраста ребенка.

Директор Центральной городской детской библиотеки имени Гайдара Ольга Ларина подчеркнула, что буклет содержит не сухие инструкции, а рекомендации, адресованные семьям.

"Мы очень рады, что благодаря центрам госуслуг "Мои документы" нашими советами и практическими наработками воспользуется такое количество людей, и с радостью будем продолжать совместную работу", – заключила Ольга Ларина.

Кроме того, во всех офисах "Мои документы", а также онлайн на сайте Главархива можно посмотреть выставку о сказках и их роли в воспитании детей. Экспозиция "Сказка — первый наставник" является совместным проектом двух структур.

Так, на выставке можно узнать про руководителя сценарного отдела киностудии "Союзмультфильм" Бориса Воронова, посвятившего всю свою жизнь искусству мультипликации. Также посетителям центров госуслуг расскажут о директоре Главного центрального театра кукол Сергее Образцове, который поставил множество детских спектаклей.

19 декабря 2023, 12:26
Фото: mos.ru
Официальный сайт Мэра Москвы✓ Надежный источник

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