В Москве сносят долгострой и самострой

Каким растет сын Жанны Фриске Тесты Тяжелая жизнь бывшей жены Ефремова Игры Сонник

Топ новостей недели

Кадышеву погнали с российской эстрады: и вот почемуКадышеву погнали с российской эстрады: и вот почему Отбитые наглухо: семья Собчак и Богомолова потрясла российский шоу-бизнесОтбитые наглухо: семья Собчак и Богомолова потрясла российский шоу-бизнес Распад семьи неизбежен: в браке Пугачевой и Галкина* поставили точкуРаспад семьи неизбежен: в браке Пугачевой и Галкина* поставили точку Красивая невеста: знаменитая на всю Россию актриса выходит замужКрасивая невеста: знаменитая на всю Россию актриса выходит замуж

Лента новостей

Понедельник 27 ноября

14:22 Пугачева провела День матери в чужой стране без семьи: как ее поздравили дети 12:55Какое будущее ждет участников 5 сезона "Ну-ка, все вместе": мнение эксперта 12:19Собчак трогательно призналась в своих чувствах к России 11:01"Не зацикливаюсь на цифрах": Орнелла Мути раскрыла тайну вечной молодости 10:51Константин Крюков тайно стал отцом после 10 лет брака 08:54Ему тяжело: отец раскрыл секрет Никиты Преснякова 08:18Беги к врачу: названы пять опасных симптомов 07:46Банки раскритиковали идею отмены комиссиюю за оплату ЖКХ 06:59Ветер и мощнейший снегопад: названа дата окончания непогоды 06:33Раскрыт способ избавиться от заложенности носа без лекарств 05:45Как и в чем встречать новый год: 2024 уже на пороге 04:59Снова оказался в больнице: как сейчас себя чувствует Николай Дроздов 02:50Они не работают: бесполезные советы для похудения 01:59Чуть не расплакалась при всех: Ольга Бузова рассказала о мужчине мечты 00:56Названы простые методы ускорения метаболизма в домашних условиях 00:15Три причины начать тренироваться по 20 минут в день уже сегодня 17:08Как справиться со стрессом и тревогой: советы от медицинского психолога Белова 15:38Коммуникация в паре: как улучшить общение и понимание друг друга? 13:16Сказочное чудо под елкой: волшебные книги в подарок 12:07Проживать поражения: 5 шагов, которые помогут вынести уроки из любого проигрыша 02:11"Это самоубийство": Распутина впервые рассказала правду о романе с Киркоровым 17:54Как не переносить свои травмы на партнера? 16:37Кожа, экокожа, мех: как ухаживать за кроссовками из разных материалов 15:11"Серебряная клятва": увлекательное фэнтези со славянскими мотивами 14:11Начавшая отношения с женатым Лопырева впервые высказалась о ситуации: А кто святой? 13:33Опасна ли круговая подтяжка лица? Рассказывает пластический хирург Исамутдинова 12:04Как решать конфликты в команде: два главных правила 19:28Торжества не будет: Николаев объяснил причину отказа от празднования юбилея 16:16Куда сходить на новогодние праздники в Москве: топ событий для детей и взрослых 12:30Путешествие сквозь века: Театр Марии Киселевой представит новый спектакль на воде "Сказ о русских берегах" 12:23Создатели "Мульт и Елка" в VK Stadium представили тизер шоу с блогером Миланой Хаметовой 12:15В столичном VK Stadium состоится премьера новогоднего шоу в уникальном формате "Мульт и Елка" 12:03Зрители шоу "Елка телеканала Карусель" в Крокусе получат шанс стать звездами телевизионного эфира 11:55"Елка телеканала Карусель" в Крокусе подарит незабываемый новогодний праздник всем поклонникам российской анимации 11:42О ней категорически нельзя шутить в КВН: что известно о непубличной жене Маслякова 10:42Как исполнять желания: соблюдай всего 3 правила 10:28Останешься без волос: чем никогда не стоит мыть голову 09:43Названа дата увеличения материнского капитала 08:38Есть или выбросить: в российский пельменях найдены патогенные бактерии 07:49Убивает молодость: эти продукты не рекомендуется есть на завтрак 07:14Опустилась ниже некуда: Алла Пугачева потеряла любовь 06:10Есть на кухне у каждого: ТОП-5 самых вредных продуктов 04:35Мужчины клюют: Азиза раскрыла тайну успеха 03:30Женатый на ровеснице дочери Дибров омолаживается у косметолога 02:44Как не остаться в тишине: советы для сохранения слуха 01:33Береги зубы смолоду: три правила для избавления ребенка от проблем 16:59Москва продолжит поддержку бизнеса и реального сектора экономики 16:41Сбежал от жены в Эстонию, а вернулся с новой любовью: личная жизнь актера Кяро 14:00Родился не в РФ, потерял отца, попал в Голливуд: судьба красавца-актера Васильева 11:39Измена жены с другом и уход из сериала: как живет звезда "Реальных пацанов" Богданов
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

В Москве сносят долгострой и самострой

В Москве сносят долгострой и самострой
43

На освободившихся участках появляется инфраструктура для местных жителей.

Власти Москвы внимательно следят за тем, что бы территории города использовались эффективно. Для этого при необходимости они строят незаконно построенные объекты и здания, которые длительное время остаются на этапе строительства. А на освобожденных участках появляется необходимая для местных жителей инфраструктура.

К примеру, на северо-востоке Москвы ликвидировали самострой во дворе жилых домов. Объект располагался Алтуфьевском районе около владения №17б на Бибиревской улице и занимал более 92 квадратных метров площади.

Руководитель государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы Иван Бобров подчеркнул, что специалисты его ведомства после сноса незаконного объекта организовали парковку для местных жителей. По словам чиновника, там смогут останавливаться десять автомобилей.

"Земля под застройку не предоставлялась, объект не был поставлен на кадастровый учет, на него не были зарегистрированы права собственности. Учитывая признаки самовольной постройки, приняты меры по сносу объекта и освобождению участка", – отметил Иван Бобров.

Кстати, совокупно за текущий год в СВАО снесли более 130 единиц самостроя. Таким образом властям удалось освободить свыше 500 гектаров земли. Параллельно работы проводятся и в других округах Москвы.

Например, в ЗАО снесли долгострой. Речь идет о торговом центре. расположенном в районе Тропарево-Никулино по адресу: улица 26-ти Бакинских Комиссаров, владение №13. Также специалисты демонтировали пешеходно-торговый мост.

Об этом рассказал руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин. По его словам, возможность продолжения работ предварительно была изучена на Оперативной группе по объектам незавершенного строительства.

"По результатам технического обследования конструкций выявлено их неудовлетворительное состояние, в связи с чем долгострой демонтировали силами городских структур, а окружающая территория благоустроена", – уточнил глава ведомства.

К слову, Оперативная группа по сокращению объектов незавершенного строительства в стройкомплексе российской столицы действует с 2011 года. Она создана по поручению мэра Мэра Сергея Собянина.

9 ноября 2023, 13:27
Фото Е. Самарина. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Официальный сайт Мэра Москвы✓ Надежный источник

100-тысячный домовый указатель появится в Москве

100-тысячный домовый указатель появится в Москве
В столице формируется единая система навигации. С 2014 года в российской столице формируется система навигации, отвечающая единому стандарту.

В центре "Мои документы" на улице Василия Петушкова начался капитальный ремонт

В центре "Мои документы" на улице Василия Петушкова начался капитальный ремонт
Там заменят инженерные системы и выполнят внутреннюю отделку. Московские центры государственных услуг "Мои документы" становятся удобнее и современнее.

В клубах московского долголетия пройдут курсы искусствоведения

В клубах московского долголетия пройдут курсы искусствоведения
Для горожан старшего возраста открыто более 200 групп. В клубах проекта "Московское долголетие" начались занятия по искусствоведению.

Москвичей пригласили посетить ярмарку локальных производителей на Тверской площади

Москвичей пригласили посетить ярмарку локальных производителей на Тверской площади
Там можно купить уникальные вещи и принять участие в творческих мастер-классах. На Тверской площади в центре Москвы ежедневно работает ярмарка локальных производителей "Тверская-маркет".

В южном вестибюле станции МЦД-1 Лианозово начались отделочные работы

В южном вестибюле станции МЦД-1 Лианозово начались отделочные работы
Местные жители смогут пользоваться удобным переходом через железнодорожные пути. Станция Лианозово первого Московского центрального диаметра (МЦД-1) является важным транспортным узлом для жителей районов Лианозово и Дмитровский.

Выбор читателей

26/11Вск"Это самоубийство": Распутина впервые рассказала правду о романе с Киркоровым 27/11ПндЕму тяжело: отец раскрыл секрет Никиты Преснякова 27/11ПндЧуть не расплакалась при всех: Ольга Бузова рассказала о мужчине мечты 27/11ПндСнова оказался в больнице: как сейчас себя чувствует Николай Дроздов 27/11ПндКонстантин Крюков тайно стал отцом после 10 лет брака 27/11Пнд"Не зацикливаюсь на цифрах": Орнелла Мути раскрыла тайну вечной молодости