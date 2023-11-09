В Москве сносят долгострой и самострой

На освободившихся участках появляется инфраструктура для местных жителей.

Власти Москвы внимательно следят за тем, что бы территории города использовались эффективно. Для этого при необходимости они строят незаконно построенные объекты и здания, которые длительное время остаются на этапе строительства. А на освобожденных участках появляется необходимая для местных жителей инфраструктура.

К примеру, на северо-востоке Москвы ликвидировали самострой во дворе жилых домов. Объект располагался Алтуфьевском районе около владения №17б на Бибиревской улице и занимал более 92 квадратных метров площади.

Руководитель государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы Иван Бобров подчеркнул, что специалисты его ведомства после сноса незаконного объекта организовали парковку для местных жителей. По словам чиновника, там смогут останавливаться десять автомобилей.

"Земля под застройку не предоставлялась, объект не был поставлен на кадастровый учет, на него не были зарегистрированы права собственности. Учитывая признаки самовольной постройки, приняты меры по сносу объекта и освобождению участка", – отметил Иван Бобров.

Кстати, совокупно за текущий год в СВАО снесли более 130 единиц самостроя. Таким образом властям удалось освободить свыше 500 гектаров земли. Параллельно работы проводятся и в других округах Москвы.

Например, в ЗАО снесли долгострой. Речь идет о торговом центре. расположенном в районе Тропарево-Никулино по адресу: улица 26-ти Бакинских Комиссаров, владение №13. Также специалисты демонтировали пешеходно-торговый мост.

Об этом рассказал руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин. По его словам, возможность продолжения работ предварительно была изучена на Оперативной группе по объектам незавершенного строительства.

"По результатам технического обследования конструкций выявлено их неудовлетворительное состояние, в связи с чем долгострой демонтировали силами городских структур, а окружающая территория благоустроена", – уточнил глава ведомства.

К слову, Оперативная группа по сокращению объектов незавершенного строительства в стройкомплексе российской столицы действует с 2011 года. Она создана по поручению мэра Мэра Сергея Собянина.