Более 100 новых электробусов появилось в Москве с начала осени

Всего жителей столицы обслуживают более 1300 экологичных машин.



Столичный парк электробусов с начала осени пополнили более ста новых единиц техники. Всего же жителей и гостей города перевозят более 1300 экологичных машин, которые обсуживают свыше сотни маршрутов.

Российская столица сегодня является лидером по развитию и использованию электротранспорта среди европейских городов, занимая также первое место по количеству электробусов. Об рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, с начала 2023 года в городе появилось 300 современных экологичных машин. Всего же до конца следующего года столица получит 1200 единиц техники данного класса

Чиновник подчеркнул, что транспорт отечественного производства не только повышает комфорт и безопасность поездок, но и снижает негативное влияние на окружающую среду.



"Сегодня электробусы обслуживают более 100 маршрутов в столице. Мы продолжим развивать городской электротранспорт, как поручил Сергей Собянин", – заключил Максим Ликсутов.

Изначально новая техника поступает Сокольнический вагоноремонтно-строительный завод. Там на машины устанавливают батареи, электрику, валидаторы для оплаты проезда, разъемы для зарядки мобильных устройств, сиденья, поручни, медиаэкраны и другое оборудование, а также проводят необходимые испытания.

Важно отметить, что Москва стала первым городом в России, в котором появились современные электробусные парки. На данный момент в столице построено два таких парка. "Красная Пахра" в ТиНАО рассчитан на 500 машин, а "Митино" в СЗАО может принять на 300 единиц техники. До конца года планируется открытие парка "Салтыковка" В ВАО.

Кстати, для комфорта и безопасности пассажиров московские автобусы и электробусы готовят к зиме. В частности, с водителями общественного транспорта проводят занятия по безопасному передвижению в сложных погодных условиях.

Максим Ликсутов отметил, что в сезон холодов на особенно востребованные маршруты столицы выйдут 120 дополнительных автобусов и электробусов. А чтобы городской наземный транспорт не застрял по пути из-за снегопада, параллельно в городе готовят специальные реагенты и коммунальную технику.