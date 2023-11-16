На юге Москвы построили детский плейхаб

Игровая площадка занимает площадь 800 квадратных метров.

Столичные власти планомерно работают над тем, чтобы жила недвижимость в городе возводилась параллельно со строительством объектов социальной инфраструктуры. Такую задачу перед ними неоднократно ставил мэр Москвы Сергей Собянин.

Речь идет не только об объектах образования, здравоохранения и культуры, но и о детских площадках, ведь квартиры в новых домах приобретают или получают, в том числе, семьи с детьми. Власти стремятся максимально учитывать их интересы, для чего также привлекают инвесторов.

Так, девелопер, занимающийся возведением жилого квартала на юге столицы, построил также современный детский плейхаб. Объект расположился в районе Москворечье-Сабурово по адресу 1-й Котляковский переулок дом №4, корпус №1.

Об этом рассказал председатель столичного комитет государственного строительного надзора Игорь Войстратенко. По его словам, инвестор возвел плейхаб "Змейка" площадью 800 квадратных метров за счет собственных средств.

"Она разделена на зоны для детей от двух до 12 лет. В нее входят канатные и дощатые подвесные мостики, вертикальные и горизонтальные канатные тоннели, разные качели", – отметил глава Мосгосстройнадзора.

Кроме того, чиновник подчеркнул, что детская площадка введена в эксплуатацию в октябре 2023 года. Она расположилась рядом с корпусом на 198 квартир, где уже началась передача ключей.

Руководитель ведомства также уточнил, что плейхаб объединяет башню, 3D-лабиринт из сеток, калейдоскопы с цветными стеклами и песочный остров с экскаватором. Для устойчивости сложных конструкций специалисты уплотнили грунт и смонтировали пятиметровые сваи.

Кроме того, они провели озеленение вокруг детской игровой зоны. Всего же в трех очередях жилого квартала возведено детских площадок, которые совокупно занимают территорию площадью более 4,3 квадратных метров.

"Мэр Москвы Сергей Собянин неоднократно говорил о необходимости строительства жилья одновременно с социальной инфраструктурой, которая способствует созданию комфортной городской среды" – подчеркнул Игорь Войстратенко.

По его словам, плейхаб "Змейка" является не только функциональным элементом благоустройства для жителей, но и место притяжения для всех москвичей. Также в составе ЖК открыты детский сад на 160 мест и школа на 900 мест. Эти учреждения переданы на баланс города.