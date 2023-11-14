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Пятница 1 декабря

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13 Центров информирования по реновации действуют в СВАО

13 Центров информирования по реновации действуют в СВАО
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Москвичи могут получить консультации от профильных специалистов и оформить необходимую документацию абсолютно бесплатно.

В во всех районах российской столицы успешно реализуется масштабная программа реновации, запущенная в 2017 году главой города Сергеем Собяниным, а где-то первый этап проект выполнен досрочно. Совокупно под расселение попадают 5175 ветхих домов, соответственно, квартиры в новостройках должны получить около миллиона москвичей.

К примеру, на северо-востоке Москвы в программу реновации включены 499 единиц ветхого жилья, то есть на равнозначные квартиры с улучшенной планировкой и завершенной отделкой могут рассчитывать 86,5 тысячи человек.

В 14 районах округа на стадии строительства или проектирования находятся 53 дома, а 39 зданий уже ввели в эксплуатацию. Примечательно, что будущие переселенцы могут получить консультации от профильных специалистов и оформить необходимую документацию абсолютно бесплатно.

Для участников программы реновации в СВАО действуют 13 Центров информирования населения. Об этом рассказал руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

"Для удобства участников реновации Центры информирования размещаются на первых нежилых этажах переданных под заселение новостроек", – уточнил глава ведомства.

По его словам, Центры информирования по реновации открываются в момент начала заселения и прекращают работу после того, как все граждане завершают переезд в новые квартиры. Чиновник отметил, что в первые два дня специалисты работают с 9:00 до 21:00, а в последующие дни: с понедельника по субботу с 12:00 до 20:00.

Кстати, всего с начала 2023 года в Москве по программе реновации ввели в эксплуатацию 51 новостройку, 32 из которых уже переданы под заселение. Здания расположены в десяти округах столицы.

Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. По его словам, квартиры в новых домах смогут получить более 30 тысяч граждан.

"Средний срок передачи под заселение новостроек после ввода — три месяца. В это время ведется приемка квартир и инженерных коммуникаций", — подчеркнул Андрей Бочкарев.

Председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко добавил, что с января по октябрь текущего года по программе реновации было сдано квартир на суммарную площадь 836 тысяч квадратных метров. По его словам, это на 17% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

14 ноября 2023, 09:13
Фото: mos.ru
Официальный сайт Мэра Москвы✓ Надежный источник

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