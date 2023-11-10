К концу года у станции метро "Говорово" откроют дорогу-связку

Дорога свяжет улицы Татьянин Парк и 50 лет Октября.

Москва – один из крупнейших европейских городов. Для его нормального функционирования требуется сложнейшая транспортная система, развитие которой является одной из приоритетных задач в работе столичных властей.

Они стремятся повысить уровень комфорта и безопасности как водителей, так и пешеходов, поэтому широкая сеть улиц, связывающих все районы многомиллионного мегаполиса, регулярно модернизируется, в городе строятся новые дороги и необходимые объекты инфраструктуры.

Особенно это актуально для территорий Новой Москвы, которая активно застраивается жилой недвижимостью. В частности, власти работают над повышением транспортной доступности станций метро.

Так, к концу года у станции метро "Говорово" Солнцевской линии откроют дорогу, которая свяжет улицы Татьянин Парк и 50 лет Октября. Об этом рассказал руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов

По его словам, контракт должен быть реализован в декабре 2023 года. На данный момент готовность объекта составляет 76%. Чиновник уточнил, что работы продолжаются

"Сейчас ведутся работы по устройству земляного полотна, планировке откосов, уплотнению дорожного основания на улице Татьянин Парк, устройству бетонного основания на улице 50 лет Октября", – отметил Рафик Загрутдинов.

Станция метро "Говорово" и улица Татьянин Парк находится в поселении Московский ТиНАО, а улица 50 лет Октября – в районе Солнцево ЗАО. Для связки двух участков специалистам потребуется проложить более полутора километров дорог.

По словам главы ведомства, суммарно предусмотрено строительство и реконструкция 1,65 километров дорог, в том числе обновление улиц Татьянин Парк (378 метров) и 50 лет Октября (498 метров). А площадь благоустраиваемой территории превысит 45 тысяч квадратных метров.

"В перспективе планируется построить пешеходный переход, который пройдет под Боровским шоссе и его дублером с выходом к станции метро "Говорово", – заключил Рафик Загрутдинов.

Также на строящемся участке появятся двухзарядные станции для электробусов, отстойно-разворотная площадка, стоянки легкового транспорта. Кроме того, специалисты займутся переустройством электрических сетей и дождевой канализации.