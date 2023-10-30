Москвичей приглашают на "Ночь искусств"

Культурная акция состоится 4 ноября, в День народного единства.



В российской столице регулярно проходят всевозможные спортивные, интеллектуальные и культурные мероприятия: от театральных постановок и музейных выставок, до международных соревнований и масштабных фестивалей. Таким образом власти стремятся максимально разнообразить досуг москвичей.

День народного единства, разумеется, не станет исключением. 4 ноября в Москве пройдет традиционная культурная акция "Ночь искусств". Грандиозный фестиваль объединит более ста городских площадок. А всего жителей и гостей столицы ждет более 170 мероприятий.

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина отметила, что культурную программу в рамках праздничной акции подготовили Театр эстрады, Государственный музей Пушкина, креативное пространство "Новый Манеж", музей-заповедник "Царицыно", Парк Горького, кинотеатры сети "Москино" и многие учреждения.

"Приглашаем москвичей и туристов на спектакли, концерты, экскурсии, литературные чтения и выставки. Тема акции в этом году — "Россия объединяет", – подчеркнула Наталья Сергунина.

"Ночь искусств" начнется в 17:00 сразу на шести площадках. Москвичей ждет театрализованная экскурсия "Поэтический променад", которую проведут 30 артистов в образе Владимира Маяковского. Стартовые точки связаны с жизнью и творчеством великого поэта.

С 20:00 на сцене Театра эстрады выступят народный артист России Сергей Жилин и оркестр "Фонограф-симфо-джаз". Они представят музыкальную программу в честь 150-летию со дня рождения композитора Сергея Рахманинова.

В 17:00, 18:45 и 21:25 пройдут концерты в Государственном музее Пушкина. Также любителей классической музыки ждут в Белом зале Правительства Москвы в 21:00.

В креативном пространстве "Новый Манеж" запланировано четыре мероприятия, которые стартуют в 17:30. Посетителей ждут литературные чтения, театрализованное шоу, спектакль и перформанс.

Музыкально-театральная программа в музее-заповеднике "Царицыно" стартует в 18:00. В Баженовском зале Большого дворца начнется выступит заслуженный артист России Владимир Стержаков.

Мероприятия в рамках культурной акции "Ночь искусств" пройдут также в 18:00 в усадьбе Воронцово и в 19:00 в Парке Горького. А библиотека имени Некрасова организует фестиваль "Электронекрасовка. Первая пятилетка".