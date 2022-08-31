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В сквере в Вешняках появится летний кинотеатр

В сквере в Вешняках появится летний кинотеатр

В Москве продолжают совершенствоваться, становиться красивее и удобнее парки и скверы.
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В 2022 году в Москве преобразилось множество парков, работы по благоустройству некоторых территорий продолжаются. Работы проводятся с учетом пожеланий горожан, в том числе тех, кто поделился своим мнением на платформе "Город идей" в проекте "Комфортный город".

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Так, в сквере на улице Юности (Вешняковская улица, 2а) появится небольшой летний кинотеатр, о чем просили местные жители. Место под навесом может становиться сценой во время различных мероприятий и творческих вечеров.

Возле входа в сквер со стороны аллеи Жемчуговой появится павильон в виде арки. Под навесом будет два разграниченных пространства. С одной стороны сделают помещение с боковым витражным остеклением, а с другой – площадку со скамейками. Внутри павильона можно будет заниматься йогой и другими групповыми тренировками, а рядом – устраивать выставки.

Основания для павильона и каркасы строений готовы. В павильоне летнего кинотеатра начался монтаж кровли, скоро специалисты приступят к облицовке и установке экрана. Возле павильона-арки рабочие утепляют основания, также они начали монтировать кровлю, после чего будут заниматься облицовкой.

Напомним, сквер на улице Юности располагается недалеко от лесопарка "Кусково", на территории которого пока проводятся работы по реабилитации.

Продолжаются работы и возле реки Яуза. Например, сейчас на участке поймы от Широкой до Енисейской улицы создают необычное пространство для отдыха. На крутом склоне появится кафе в форме цилиндра. Это место выбрали для заведения потому, что рядом находится мост через реку.

"На данный момент подготовлено основание и металлокаркас будущего павильона, также к нему подведены внешние инженерные коммуникации. В помещении возводят стены и разводят внутренние системы освещения, вентиляции, водоснабжения и отведения", – рассказал замруководителя департамента капитального ремонта города Москвы Сергей Мельников.

Посетители смогут выйти из обеденного зала на летнюю террасу, которая будет обращена к реке. Под склоном сделают променад, куда можно будет спуститься по лестнице. Рядом сделают детскую площадку с горками. Строительство павильона планируют завершить в конце 2022 года.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Фото: www.mos.ru
Автор: 31 августа 2022, 21:20 Источник: Официальный сайт Мэра Москвы ✓ Надежный источник

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