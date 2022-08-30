В парке 60-летия Октября появилась площадка для скейтеров

Столичный район Солнцево преображается благодаря программе "Мой район".

Программа "Мой район", которая была запущена в Москве по инициативе мэра Сергея Собянина несколько лет назад, на сегодняшний день является одним из главных двигателей развития столицы. Улучшается транспортная доступность районов, повышается качество жизни горожан, да и в целом мегаполис становится красивее и современнее. Предложения по развитию того или иного района высказывают его жители.

Нередко горожане обращаются к столичным властям с просьбами о создании спортивных площадок, где смогли бы проводить время подростки и молодежь. Так в районных парках и скверах появляются памп-треки, скейт-парки, воркаут-зоны и другие площадки, которые могли бы быть интересными для молодых людей.

Например, в Солнцеве в парке 60-летия появилась площадка для катания на скейтбордах. Здесь смогут кататься как новички, так и профессионалы. Место хорошо освещено – установлено 17 фонарей, так что молодые люди смогут кататься даже вечером.

Площадку поделили на две зоны: Street и Air. Первая подходит для уличного стиля катания, а вторая – для отработки трюков в воздухе. А вообще – здесь установлено пять рамп, две "разгонки", мультибокс, спайн и фигуры, которые имитируют вертикальные стены. Все элементы покрыли ламинированной фанерой, которая смягчает приземление и не деформируется из-за осадков.

Кстати, рядом со скейт-площадкой сделали небольшой амфитеатр, привели в порядок дорожки и газоны. Здесь же появилась альпийская горка, установили скамейки.

Говоря о развитии Солнцева, стоит отметить, что здесь по программе "Мой район" построены транспортно-пересадочный узел "Солнечная" и пять "народных гаражей" на 1,5 тысячи машино-мест, открыты станция метро "Солнцево", платформа Новопеределкино, несколько образовательных объектов, спорткомплекс, участок улицы Юлиана Семенова, МФЦ "Мои документы".

Помимо этого, по программе "Мой район" благоустроили сквер "Молодежный", зона отдыха "Мещерское", парки "Дружба", 60-летия Октября и Центральный, а также реконструирована развязка МКАД и проспект Мичуринский.