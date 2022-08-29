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Фестиваль ретромоды и ассамблея в стиле XVIII века: события в парках Москвы с 29 августа по 4 сентября

Фестиваль ретромоды и ассамблея в стиле XVIII века: события в парках Москвы с 29 августа по 4 сентября

До осени остались считанные дни, но это не значит, что парках Москвы становится меньше мероприятий.
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С 29 августа по 4 сентября в парках Москвы пройдут фестиваль ретромоды, игры Петровской эпохи, кинопоказы и многое другое. Чтобы принять участие в некоторых мероприятиях, необходимо предварительно зарегистрироваться.

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Так, 31 августа в саду имени Баумана состоится показ советского научно-фантастического фильма "Москва – Кассиопея". Начало в 19:00. Вход в летний кинотеатр свободный. В этот же день в 20:00 в парке Дружбы начнут показывать лирическую комедию "Я шагаю по Москве". Для посещения сеанса нужно зарегистрироваться.

4 сентября в 12:00 в парке "Ходынское поле" начнется занятие по тэг-регби (бесконтактное регби с упрощенными правилами). Тренеры помогут пришедшим освоить правила этой командной игры. Для занятия участникам следует надеть спортивную одежду и обувь.

В этот же день пройдет первый семейный фестиваль "Ретростиль". В Бабушкинском парке состоится дефиле участников в нарядах 60-х и 70-х годов XX века. Чтобы пройтись по подиуму, необходимо подобрать винтажный наряд, выбрать номинацию и заполнить заявку до 2 сентября.

В рамках мероприятия выступят танцевальные и музыкальные коллективы. Взрослые могут принять участие в викторине "Назад в СССР". После модного показа, который начнется в 12:00 в зеленом театре, планируется дискотека. Можно будет потанцевать под хиты минувших лет.

4 сентября в саду имени Баумана пройдет праздник в стиле светских развлечений начала XVIII века. Мероприятие посвящено 350-летию со дня рождения первого российского императора, царя-реформатора Петра I. Организаторы подготовили насыщенную программу.

По аллеям сада пройдут на ходулях актеры санкт-петербургского театра "СоЛу", а на открытой сцене и сцене "Ракушка" состоятся представления кукольных театров для детей и драматические спектакли для взрослых. Творческие коллективы будут исполнять разную музыку – от классики до джаза.

И в этот же день в музее-заповеднике "Царицыно" лауреаты международных и всероссийских конкурсов исполнят классическую музыку. Концерт "Я помню чудное мгновенье" начнется в 14:00 в музыкальной гостиной Большого дворца. Приобрести билеты можно на сайте tsaritsyno-museum.ru.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Фото: www.mos.ru
Автор: 29 августа 2022, 19:56 Источник: Официальный сайт Мэра Москвы ✓ Надежный источник

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