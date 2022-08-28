Куда сходить в Москве: афиша с 27 августа по 3 сентября

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ФЕСТИВАЛЬ

"Спасская башня"

Фестиваль "Спасская башня" славится своими вечерними представлениями. В этом юбилейном году для зрителей подготовлено десять вечеров незабываемого шоу, состоящего из выступлений лучших российских и зарубежных военно-оркестровых и творческих коллективов, подразделений почётной охраны глав государств, а также пиротехнических и световых инсталляций и грандиозных салютов. География стран — участниц проекта охватывает все стороны света. За 15 лет Фестиваль принял более 160 коллективов из 56 стран, стал крупнейшим международным культурным проектом России и вошел в тройку самых известных военно-музыкальных фестивалей мира. В юбилейной "Спасской башне" участвуют коллективы из Армении, Белоруссии, Венесуэлы, Египта, Индии и Таиланда. Всего же на главную площадь страны выйдет более 1500 представителей российских и иностранных военно-оркестровых и творческих коллективов.

По 4 сентября, Красная площадь и ВДНХ.

Фото: пресс-служба

ЦЕРЕМОНИЯ

Закрытие Всероссийской Спартакиады по летним видам спорта-2022

Национальный музыкальный телеканал МУЗ-ТВ покажет церемонию закрытия Всероссийской Спартакиады по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов, организованной Министерством спорта Российской Федерации совместно с Департаментом спорта города Москвы. Вдохновлять на оставшуюся часть соревнований спортсменов и задавать позитивный настрой зрителям всей страны будут Galibri & Mavik, Ольга Серябкина, Стас Костюшкин, Reflex, Звонкий, LYRIQ, PIZZA, Uma2rMan, "Блестящие", ST, Burito, Mia Boyka, ELMAN & MONA, Авраам Руссо и Акула (Оксана Почепа). Кульминацией концерта грандиозный фейерверк!

29 августа, Фестивальная площадь олимпийского комплекса "Лужники", 22.30.

КОНЦЕРТ

"Звери"

Яндекс Музыка закроет летнюю программу на Плюс Даче выступлением группы "Звери". Сразу после юбилейного концерта на большой арене, группа выступит в камерном формате для подписчиков Яндекс Плюса. В этот вечер фанаты услышат самые популярные и любимые треки. Каждый получит от Яндекс Музыки эксклюзивный мерч с автографом Ромы Зверя.

31 августа, Парк Горького, 21 час.

КИНО

"Город музыки"

Онлайн-кинотеатр KION сообщает о премьерном показе документального фильма "Город музыки" режиссера Петра Келептришвили. Это яркий музыкальный портрет Москвы и своего рода документальный мюзикл, сотканный из звуков, слов и эмоций музыкантов, композиторов и самих авторов проекта. В картине приняли участие 20 артистов и музыкальных групп различных жанров и направлений. Например, вас ждет встреча с Антоном Беляевым.

Осенью выйдет в онлайн-кинотеатре KION.

Фото: пресс-служба

"Календарь ма(й)я"

Этот фильм произведен "Каро Продакшн" и Киностудией им. М. Горького, при поддержке Министерства культуры РФ, а выпускает картину "Каропрокат". Вас ждет уникальное приключенческое семейное фэнтези по популярному роману современной писательницы Виктории Ледерман. Картина расскажет закрученную историю трех одноклассников, которые случайно оказались рядом с древним артефактом, найденным во время раскопок. И с этого дня их жизнь начинает идти в обратном порядке.

С 1 сентября.

Фото: пресс-служба

ВЫСТАВКА

"МХАТЧИКИ"

"Мхатчики"– слово, которое часто встречается в письмах Булгакова к друзьям и в дневнике его третьей жены Елены Сергеевны, так неофициально называли артистов МХАТа. В 1930-м Михаил Булгаков и сам стал "штатным мхатчиком", получил в театре должность ассистента режиссера. Немногие знают, что Булгаков не только писал пьесы и режиссировал спектакли для МХАТа, но и более 30 раз выходил на сцену в роли Председателя суда в спектакле "Пиквикский клуб". Общую гримерку Булгаков делил со вчерашним выпускником театральной студии Завадского Григорием Конским. В ней и начинается крепкая дружба двух непохожих друг на друга людей с 20-летней разницей в возрасте. Вас ждут малоизвестные страницы из жизни писателя; выставочные залы, превращенные в гримерки и театральное закулисье; личные вещи, неопубликованные письма и воспоминания, озвученные артистом Театра "Мастерская Петра Фоменко" Кириллом Пироговым.

30 августа – 13 ноября, Музей М.А. Булгакова на Большой Пироговской.

Фото: пресс-служба

ВСТРЕЧА

Дню российского кино посвящается

В День российского кино пройдет первая онлайн-встреча, посвященная развитию кинематографического арт-кластера, учрежденного телеканалом о кино "КИНО ТВ". Новое культурное пространство, которое объединит экспертов и любителей и станет отправной точкой для новой вехи в истории кинематографа, расположится в Санкт-Петербурге.Существенным вкладом канала в прогресс развития индустрии станет открытие первого кинематографического арт-кластера, который расположится в одном из исторических зданий Северной столицы, напротив "Новой Голландии". Среди спикеров встречи – ведущий программы "Индустрия кино", Председатель отборочной комиссии ММКФ Иван Кудрявцев, поэт и сценарист Юрий Арабов, кинокритик Егор Москвитин, актер Борис Щербаков игенеральный директор телеканала "КИНО ТВ" Сергей Катышев.

27 августа.

Фото: пресс-служба

СКОРО

"Стиффелио"

"Стиффелио" – безусловный оперный шедевр, предвосхитивший знаменитую триаду Дж. Верди ("Риголетто", "Трубадур", "Травиата"), положивший начало жанру лирической драмы. Судьба этой оперы кажется сегодня крайне несправедливой: премьера прошла неудачно, опера была истерзана цензурой, а потом забыта на долгие годы. Возрождение началось лишь в 1960-х годах, а в нашей стране опера не ставилась никогда. Российская премьера "Стиффелио", несомненно, важнейшее театральное событие сезона, открывающее публике неизвестную оперу самого известного автора. Екатерина Одегова, режиссер-постановщик, уходит от традиционного прочтения сюжета, где в центре внимания – измена жены и вызванные ею муки ревности, а затем и выстраданное прощение мужа– священника. Режиссер сосредотачивается на том самом "больном" моменте, из-за которого опера на десятилетия исчезла со сцены. Ее интересует кризис веры главного героя – протестантского священника Стиффелио.

20, 22, 24 сентября, Новая опера имени Евгения Колобова.

"С неба упали три яблока"

Это история о бедах и радостях обитателей маленькой армянской деревушки, тихо доживающей свой век. Однажды их жизнь круто изменится, подарив надежду на будущее. Спектакль поставлен по роману Наринэ Абгарян. В 2015 году книге была присуждена самая крупная литературная премия России "Ясная поляна". Режиссер Татьяна Тарасова говорит: "Мне кажется, вся эта история об уникальной человеческой нежности. "С неба упали три яблока" – прекрасная, тонкая, чувственная, нежная книга, очень атмосферная и поэтому она, конечно, непросто ложится на сцену. В ней нет экшна, но есть очень красивая словесная вязь, которую хочется сохранить". В спектакле заняты: Наталья Тимонина, Александр Бавтриков, Лилия Шайхетдинова, Илья Роговин, Наталья Третьяк, Павел Курочкин, Елена Шкурпело, Вячеслав Семеин, Татьяна Бутова, Аркадий Зяблов, Анастасия Мунина.

17, 18 сентября, "Ведогонь-театр".

Фото: пресс-служба / Яна Савина

"Фаина. Эшелон"

Иосиф Райхельгауз поставил спектакль на основе воспоминаний своей матери, посвятив его всем, чье детство и юность совпали с трагедией Великой Отечественной войны. Здесь очень много личного – боли и радости, отчаянья и надежды, растерянности и простой радости бытия. А еще – много любви: ребенка к матери, женщины к мужу, а главное любви к жизни, которая стала для целого поколения спасательным кругом в водовороте немыслимых с точки зрения сегодняшнего дня событий. По замыслу режиссера героиня (роль Фаины играет народная артистка РФ Елена Санаева) будет в течение всего спектакля варить настоящий борщ, которым в конце спектакля угостит зрителей, спокойно, без пафоса рассказывая зрителям эпизоды своей биографии.

11 и 13 сентября, "Школа современной пьесы".

"Битва поколений"

Новое шоу МУЗ-ТВ соберет на одной сцене артистов первой величины разных музыкальных эпох. Заслуженный исполнитель и дерзкий хэдлайнер чартов встретятся в профессиональном поединке и померяются силами в качестве живого звука, мощности хитов, харизме и творческом экспромте! В масштабной "Битве поколений" сойдутся: Диана Арбенина, Даня Милохин, "Иванушки International", Zivert, Николай Басков, GAYAZOV$ BROTHER$, "На-На", Хабиб, Ева Польна, Ваня Дмитриенко и многие другие топовые знаменитости. Оценивать участников будет звездное жюри, трое из которых – молодые таланты, блогеры и селебрити, а трое других – настоящие легенды российского шоу-бизнеса. Именно они решат, кто достоин звания звезды тысячелетия! Постоянными членами жюри проекта станут одни из самых ярких представителей своего поколения – Лариса Долина, Виктор Дробыш, DAVA и MIA BOYKA.

С 17 сентября, МУЗ-ТВ.

Фото: пресс-служба

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 28 августа 2022, 16:16 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

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