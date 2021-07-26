В Москве хотят увеличить объемы строительства жилья по реновации втрое

Певица МакSим в коме: подробности Развод Бородиной Коронавирус в Москве Новости сериалов Гороскоп

Топ новостей недели

"Не надо мне от вас ничего!": сын отказался от щедрых подарков Дианы Гурцкая
"Это неизбежно": директор певицы МакSим сделала экстренное заявление
Объявлено об уходе покалеченного сына Яковлевой
Костыли за двести тысяч: Кравец взяла на себя лечение изувеченного в Беларуси Соседова
партнеры
Понедельник
26 июля
Лента новостей
17:13
Уступившая золото соотечественнице саблистка Великая: Придется ехать на пятую Олимпиаду
16:58
Сейчас выльют все за 8 лет: впервые показавшего лицо сына Шепелева затравили
16:43
"С деньгами больше нечем заниматься": жена Эрнста в купальнике оттопырила попу
16:32
Российская сборная по спортивной гимнастике выиграла командное многоборье на Олимпиаде
16:21
"Ему так же плохо": Топалов вслед за Пьехой напугал россиян известием о сыне
16:10
Миллионы рублей: обнародован долг подруги Киркорова за сорванный корпоратив
16:03
В интернат: бывший муж предложил Мишулиной избавиться от дочери
15:52
Внешняя политика Путина не укладывается в голове у Трампа – экс-советник Болтон
15:45
Королева готовит беспощадную месть для Меган Маркл и принца Гарри
15:42
Изменил кормящей жене: для кого Пореченков расширяет свою виллу
15:26
Певица МакSим пришла в себя
15:17
"Фу": вид прильнувшего к груди жены Кончаловского поразил народ
15:09
Черная комедия "Маньячелло": трейлер самого необычного сериала этого лета
14:56
Литвинова сообщила настоящую причину разрыва Ивлеевой с Элджеем
14:50
"Явка с повинной": политолог Березовец рассказал о госизмене Зеленского
14:45
"Начинает тебя долбать": у Арбениной начались осложнения после страшной болезни
14:41
"Говори с унитазом": Выскочка Долина попала в новый скандал
14:29
"Голос дрожит": в скандальный развод Бородиной вмешался близкий человек
14:25
Члены этнической банды готовятся предстать перед судом в Подмосковье
14:17
Звезды сериала "Черная любовь" воссоединятся: подробности
14:11
Житель Подольска с ножом ограбил ночной магазин
14:08
"Уже перебор": истощенная Волочкова напугала россиян своим видом
13:53
Под Челябинском погибла выпавшая из машины скорой женщина
13:44
"Мамина копия": Литвинова потрясла фанатов преображением дочери
13:37
Бывший врач Белого дома Джексон: президент США Байден должен уйти в отставку из-за деменции
13:26
В Курганской области град повредил жилые дома
13:26
Раскрыта подноготная разлучницы Макеевой: Угрожала расправой?
13:04
Что будет в финальном сезоне "Сватов" и когда премьера
12:52
Российская саблистка вышла в финал Олимпиады в Токио
12:49
"Деньги решают все": Чемпионка Ефимова назвала Олимпиаду нечестной
12:23
"Покормить некому": истощенный сын Орбакайте сделал заявление
12:20
В России выявили 23,9 новых случаев COVID-19 за сутки
12:18
"Это не розыгрыш?": Козловский и его 70-летняя мама взорвали Сеть
11:56
Больше не Алла Борисовна: странное известие о Пугачевой вызвало шок
11:52
Сбежавшая из дома Кончаловская призналась в краже
11:49
Подавший сигнал бедствия самолет "Белавиа" готовится сесть в Москве
11:39
Последовавшая в командировку за мужем звезда "Полицейского с Рублевки" объявила о разводе
11:32
В Москве умер знаменитый российский пианист
11:23
Кабаева откровенно о романе с известным певцом: Он очень крутой
11:21
Шепелева с сыном подкараулили на улице
10:47
Умерла звезда сериала "Мухтар. Новый след"
10:43
Появились сенсационные кадры подросшего сына Шепелева
10:39
В Петербурге нашли убитой семью адмирала ВМФ
10:26
Счастливая Рудковская объявила о пополнении в семье: Это девочка
10:03
"Жила в свое удовольствие": вскрылись скандальные данные об изменах Лидии Федосеевой-Шукшиной
09:35
"Ужас какой": снимок малолетних детей Пугачевой с племянницей вызвал оторопь
09:32
"Там что-то есть еще": диджей Грув о подноготной странного союза Киркорова и Давы
09:17
"Я желаю всем так отдыхать": осрамившаяся Бузова нелепо оправдалась за странную выходку
09:17
Россиянка победила в первом матче группового этапа олимпийского турнира по бадминтону
09:08
Молодая бабушка: подробности рождения ребенка у старшего сына Юлии Барановской
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Малькова завалила правоохранителей жалобами на разлучницу Макееву: Отвечать обязан каждый
"Протасевич – нарцисс": эксперты о причинах перехода оппозиционера на сторону Лукашенко
"Жила в свое удовольствие": вскрылись скандальные данные об изменах Лидии Федосеевой-Шукшиной
Изменившаяся жена Игоря Николаева ошарашила россиян своим видом
"Уничтожение людей и свободы": Галкина осмеяли за призывы к отказу от прививок
"Сраки в следующем видео покажу": засветившую голые ягодицы Бузову подняли на смех
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Мой район
В Москве хотят увеличить объемы строительства жилья по реновации втрое

В Москве хотят увеличить объемы строительства жилья по реновации втрое

В 2021 году в Москве планируется построить около 1,5 миллиона квадратных метров жилья.
прочитано 182 раза

Когда из-за пандемии коронавируса люди были вынуждены гораздо больше времени проводить дома, москвичи прочувствовали в полной мере, что жить и работать в современных просторных квартирах лучше и удобнее, чем в старых малогабаритных "хрущевках". Власти Москвы делают все возможное, чтобы ускорить темпы переселения горожан в новые дома.

ПО ТЕМЕ

Собянин обсудил развитие Москвы с кандидатами в Думу от "ЕР"

Восемь новых детских садов и три школы ввели в эксплуатацию в Москве с начала 2021 года

Так, ежегодные объемы ввода жилья по программе реновации в городе скоро увеличатся втрое – примерно до 3,5 миллиона квадратных метров. В настоящий момент во всех округах столицы в работе находятся 513 стартовых площадок, на которых в ближайшее время начнется строительство. Чтобы ускорить реализацию программы реновации, в Москве активно подбирают стартовые площадки.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, реновация во всех округах столицы идет хорошими темпами – переезжают и переселились в новые квартиры почти 44 тысячи жителей.

"Самое большое количество расселяемых по программе домов — 56 — находится в Западном административном округе, где 2 061 семья получила ключи или уже переехала в новые квартиры", – рассказал он.

Напомним, программа реновации была утверждена четыре года назад. Она предусматривает расселение более 350 тысяч квартир, в которых проживает около одного миллиона человек.

Всего по программе реновации в Москве построили 1,7 миллиона квадратных метров жилья (128 домов). В 2021 году планируется возвести еще около 1,5 миллиона квадратных метров.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что в Головинском районе по программе реновации построят 13 объектов образования: пять детских садов, шесть школ и два блока начальных классов. Также здесь возведут два физкультурно-оздоровительных комплекса и две поликлиники, детский досуговый центр и детскую школу искусств.

В Головинском районе новые квартиры получат жители 137 домов, в которых проживают более 32 тысяч человек. Для начала переселения были подобраны 16 стартовых площадок. На стадии строительства находятся шесть домов.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Фото: Андрей Никеричев/ АГН «Москва»
Автор: 26 июля 2021, 16:37 Источник: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Счастливая Рудковская объявила о пополнении в семье: Это девочка

Продюсер принимает поздравления

Шоу-бизнес

Неожиданные факты об Алине Кабаевой всполошили народ

Вокруг личной жизни знаменитости ходят безумные слухи
Шоу-бизнес

Появились сенсационные кадры подросшего сына Шепелева

Телеведущий сделал фотосессию с Платоном

Шоу-бизнес

Литвинова сообщила настоящую причину разрыва Ивлеевой с Элджеем

Что произошло между супругами

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 26 июля по 1 августа 2021 года
Благоприятные даты для свадьбы в 2022 году
Лучшие дни 2022 года для начала диеты
Гороскоп на неделю с 12 по 18 июля 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+