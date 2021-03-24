Улицу Академика Опарина подготовят к запуску станции метро

Новые станции метро — это всегда центры притяжения людей, а старая дорожная инфраструктура зачастую попросту неспособна справиться с возрастающим пассажиропотоком. Это одна из главных причин, по которой решили реконструировать улицу Академика Опарина на участке от улицы Островитянова до улицы Миклухо-Маклая.

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Пассажиры новой станции метрополитена "Университет Дружбы Народов" смогут с комфортом подъехать к ее входу на городском общественном транспорте.

На реконструируемом участке протяженностью около одного километра появятся три остановки общественного транспорта. Ширину дороги увеличат с десяти до четырнадцати с половиной метра, и наземный общественный транспорт сможет ходить чаще. Также планируется организовать новые маршруты.



"Им не придется пешком преодолевать расстояние от существующих автобусных остановок, тратя на это лишнее время и силы", — рассказала глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская.



Как и все подобные проекты, реконструкция улицы Академика Опарина будет проведена в соответствии с пожеланиями москвичей. Для этого до 30 марта на портале "Активный гражданин" проводятся общественные обсуждения.

Стоит отметить, что на данном портале москвичи обсуждают многие городские проблемы и пути их решения. Благодаря такому диалогу населения и власти удается быстро и эффективно приводить в порядок инфраструктуру столицы. Все изменения происходят по программе "Мой район", которая реализуется в Москве уже несколько лет.

За последние годы Мещанский район Москвы заметно преобразился. Благоустроено 155 дворов, отремонтированы 101 детская и 26 спортивных площадок, появились 581 новый фонарь, 2 744 дерева, 13 512 кустарников, более полутора тысяч квадратных метров цветников и более 83 тысяч квадратных метров газонов, обустроено шесть парков и скверов, две пешеходные зоны, отремонтировано 512 подъездов, построены четыре корпуса для районных школ и три детских сада.