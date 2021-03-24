130-летний жилой дом-памятник в Мещанском капитально отремонтируют

В Москве одновременно ремонтируются сотни жилых зданий. Все для того, чтобы создать для горожан максимально комфортные условия проживания. Ремонтные работы обязательно учитывают мнение жителей, а зачастую изначально стартуют по их инициативе.
В Нижнем Кисельном переулке в Мещанском районе Москвы отремонтируют трехэтажное здание XIX века. Его построили в 1889 году по индивидуальному проекту. Сейчас здание признано памятником архитектуры. Мосгосэкспертиза уже согласовала капитальный ремонт дома.
"Действующая в Москве программа по капитальному ремонту многоквартирных домов способствует сохранению высоких стандартов содержания жилых зданий", — рассказал председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.
Во время ремонта окрасят стены фасадов, декоративные элементы и цоколь здания, а также отремонтируют чердачные помещения, окна и двери, восстановят покрытия металлических ворот в арке. Кроме того, заменят таблички с номерами подъездов и флагодержатель.
Внутренние работы будут включать окраску стен и потолков лестничных клеток, нижних поверхностей маршей и площадок дома. Также во время ремонта обновят ступени и восстановят ограждения лестниц, отремонтируют полы на лестничных площадках, заменят почтовые ящики и установят номерные таблички на всех этажах.
В доме частично заменят системы электроснабжения, водоотведения, отопления и водоснабжения. Там, где это потребуется, восстановят существующие коммуникации. При этом планировку помещений и архитектурные решения фасада сохранят.
Напомним, региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах реализуется в Москве с 2015 года. В нее входит более 28 тысяч зданий. В рамках программы специалисты приводят в порядок инженерные системы, меняют мусоропроводы и лифты, а также ремонтируют подвалы, подъезды, фасады, крыши, системы противопожарной безопасности.
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