В Солнцеве построили ледовый дворец для хоккейной школы и секции фигурного катания

Во всех районах Москвы сейчас активно развивается спортивная инфраструктура. Городские власти ставят перед собой крайне важную цель – сделать так, чтобы жители абсолютно каждого района имели возможность заниматься спортом недалеко от дома.

В Москве функционируют тысячи бассейнов и футбольных полей, теннисные корты, катки, ФОКи. В Солнцеве на улице Авиаторов построили Ледовый дворец. В нем оборудовали спортивно-рекреационные объекты и учебно-тренировочную арену. В эксплуатацию его планируют ввести уже в первой половине этого года.

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Общая площадь крытого катка — более шести тысяч квадратных метров. На первом этаже находятся ледовая арена размером 56 на 26 метров, а также тренировочная ледовая площадка (30 на 14 метров), раздевалки с санузлами, медпункт, подсобные и технические помещения. На втором этаже планируется открыть выставочные залы и кафе.

Во дворце будут работать хоккейная школа и секция фигурного катания. Возле здания предусмотрена парковка.



"Во время строительства ледового катка была проведена 21 проверка, специалисты подведомственного комитету центра экспертиз выполнили необходимые лабораторно-инструментальные исследования. Такой контроль позволяет выявлять и устранять нарушения в процессе строительства", — сообщил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

Арену приспособили для маломобильных посетителей. Вход сделали на уровне тротуара, оборудовали специальные санузлы и организовали парковочные места на расстоянии ближе 50 метров от входа.

Стоит отметить, что район Солнцево за последние годы уже заметно преобразился. Благоустроено 176 дворов, 72 детских площадки и четыре парковые территории. Также были обновлены две площадки для выгула собак, 15 мест для занятий спортом и две зоны отдыха. Отремонтированы восемь учреждений соцзащиты, семь организаций здравоохранения, 20 детских садов и 14 школ, построены четыре школы и четыре детских сада, а также отремонтированы четыре библиотеки.

Все эти преобразования происходят благодаря программе "Мой район", которая позволяет жителю каждого района Москвы участвовать в благоустройстве города. Теперь чтобы позаниматься спортом, сходить в парк или посетить поликлинику, не нужно далеко ходить — вся необходимая инфраструктура есть рядом с домом.

Все изменения в городе по программе "Мой район" проводят с учетом мнения москвичей. Выразить его они могут в голосованиях проекта "Активный гражданин".