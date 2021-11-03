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Мой район
В Чертанове Южном отремонтируют центр социального обслуживания

В Чертанове Южном отремонтируют центр социального обслуживания

В двухэтажном здании на Дорожной улице проведут масштабные работы.
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Столичные власти понимают, что центры социального обслуживания должны быть современными и комфортными, ведь такие места каждый день посещают тысячи людей, нуждающиеся в поддержке и помощи. В центрах они получают услуги, общаются, занимаются спортом и творчеством.

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Один из крупнейших комплексов "Мой социальный центр" откроется в московском районе Северный

Так, двухэтажное здание территориального центра социального обслуживания "Чертаново" на Дорожной улице преобразится. Проект капитального ремонта уже согласован. Здесь специалисты заменят часть перегородок, двери, подоконные доски, отремонтируют стены и потолки, выполнят отделку, заменят покрытие полов, обновят лестничные клетки и вестибюль.

В обновленных помещениях оборудуют кулинарную мастерскую, гостиные, конференц– и актовый залы, тренажерный зал и рабочие кабинеты. Помимо этого, запланированы работы в санузлах, душевых и комнатах уборочного инвентаря. В этих помещениях уложат керамическую плитку.

Снаружи здание тоже приведут в порядок. Например, появится навесной вентилируемый фасад из керамогранита, установят оконные блоки, обновят отливы, заменят двери и откосы. А еще отремонтируют крыльцо и ступени, обновят ограждения и пандусы для доступа маломобильных групп населения.

Но и это не все. Специалисты модернизируют и заменят инженерные коммуникации – системы электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования.

Ранее сообщалось, что в один из крупнейших комплексов "Мой социальный центр" откроется в районе Северный. Для его размещения департамент городского имущества передал территориальному центру социального обслуживания "Бибирево" здание, находящееся по адресу: Дмитровское шоссе, дом 169в.

Центр займет почти четыре тысячи квадратных метров. Четырехэтажная новостройка возведена неподалеку от современных крупных жилых комплексов.

Кстати, до конца 2021 года в Москве хотят открыть еще порядка 20 городских комплексов "Мой социальный центр", где пожилые горожане смогут посещать клубы по интересам. Приходить в такие места можно без предварительной записи. Не имеет значения и место жительство посетителя.

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Фото: АГН «Москва» / Сергей Киселев
Автор: 3 ноября 2021, 20:01 Источник: АГН "Москва" ✓ Надежный источник

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