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Москвичи решат судьбу Битцевского леса

Москвичи решат судьбу Битцевского леса

Власти хотят благоустроить природно-исторический парк "Битцевский лес".
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Битцевский лес – природная территория площадью более двух тысяч гектаров. Здесь любят проводить время жители Ясенева, Конькова, Зюзина, Черемушек, Северного Бутова, Чертанова Северного, Центрального, Южного и многие другие москвичи. В лесу часто бывают родители с детьми, пенсионеры, молодые люди. Кто-то мечтает, чтобы в парке появились детские площадки, кто-то – о тихих зонах для отдыха, а кому-то нужны обустроенные спортплощадки.

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Чтобы удовлетворить запросы жителей, на сайте проекта "Активный гражданин" стартовало голосование, посвященное сохранению и защите Битцевского леса, а также созданию комфортной городской среды. Горожанам необходимо ответить на шесть вопросов.

Сначала им нужно решить, поддерживают ли они стратегию развития сохранения и экологической реабилитации природного парка (будет создана комфортная среда для отдыха, появятся объекты инфраструктуры, но при этом сохранится статус особо охраняемой территории). Потом москвичи должны ответить на вопрос о создании экологического кольца рекреационных центров вне заповедных и охранных зон (то есть благоустроят только края леса, а центральная часть останется неприкосновенной).

Также жители столицы ознакомятся с планами по благоустройству локальных рекреационных центров. Их хотят расположить на границе зеленой зоны, вне заповедных и охранных зон. Планируется установить новое оборудование для игр и занятий спортом, обновить тропинки и инфраструктуру, создать экомаршруты на деревянном настиле.

Кроме того, горожане выразят свою позицию касательно создания экологически активных локальных центров для районов Чертаново Северное и Чертаново Центральное. Если местные жители захотят, там появится спортивный кластер со скейт-парком и памп-треком, городская экоферма с оранжереей, визит-центром и фуд-кортом.

Со стороны Ясенева могут создать парадную зону входа в лес с визит-центром, а со стороны Чертанова Южного (за границей леса) – зеленую коммерческую и гастрономическую зону с кафе, фуд-кортами, павильонами проката спортивного инвентаря, площадками для игр, занятий спортом и отдыха.

В заключение москвичам нужно решить, нужно ли соединять все локальные рекреационные центры и точки притяжения леса кольцевым спортивно-оздоровительным маршрутом. Он пройдет по периферии, не затрагивая заповедные части, будет визуальным буфером между зонами отдыха и природной заповедной территорией.

Голосующие на сайте "Активный гражданин" могут внести свои замечания, высказаться против или выбрать вариант "Это должны решать специалисты".

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Фото: mos.ru
Автор: 10 ноября 2021, 20:56 Источник: Официальный сайт Мэра Москвы ✓ Надежный источник

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