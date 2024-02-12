Бузова высмеяла Тарасова в шоу Тесты У Карла III рак Игры Сонник

Топ новостей недели

"Его нет, и уже не будет никогда": весть о тяжелой утрате шокировала поклонников Садальского"Его нет, и уже не будет никогда": весть о тяжелой утрате шокировала поклонников Садальского Охлобыстин рассказал об освобождении Ефремова из колонииОхлобыстин рассказал об освобождении Ефремова из колонии Боярская проводила любимого и родного в последний путьБоярская проводила любимого и родного в последний путь "Доверять нельзя": Хакамада обратилась с предупреждением к гражданам России"Доверять нельзя": Хакамада обратилась с предупреждением к гражданам России Тяжелобольной Корчевников начал вести шоу в лежачем положенииТяжелобольной Корчевников начал вести шоу в лежачем положении

Лента новостей

Понедельник 12 февраля

06:38Подаю в суд: Ксения Собчак "обиделась" на федеральный канал 06:17"Валентинки" с креативом: как написать любовное послание самостоятельно 06:02"Проблема внутренняя": Сергей Жуков раскрыл семейную тайну 04:12О любви с нежностью: 6 книг ко Дню святого Валентина 03:37"Не узнают": звезда сериала "Слово пацана" пожаловалась на равнодушие поклонников 03:06Мария Кожевникова не стала скрывать правду об особенном сыне 02:24"Волшебные" бобы: почему они должны быть в рационе каждого 01:55Три веские причины бросить курить прямо сейчас 17:48Завещание есть: решена судьба наследства Гулькиной 17:10"Тошнит": известный блогер избил Милохина 16:15"Не могу стереть из памяти": почему будущее Бузовой не складывается без Тарасова 15:31Симулянтка Вика Цыганова призналась во лжи 14:24"На вас дыхнуть?": Бузова дерзко отреагировала на критику экс-продюсера Лободы 13:13"Были неприятны друг другу": Топалов объяснил ненависть к Лазареву 12:39Появление бывшего любовника Бузовой в сенсационном шоу шокировало публику 11:13Уже не легенда, а анекдот: бывший друг напомнил Пугачевой печальную правду 09:16Как ригельный кирпич стал самым заметным модным трендом дизайна последних лет 06:10Как грамотно откладывать деньги 03:14Настоящий Phantom: в Доме радиовещания и звукозаписи начали готовить на огне 00:03Диетическая тоска: как держать себя в руках и не сорваться во время похудения 22:19Жажда справедливости: 5 книг, в которых добро всегда побеждает зло 20:29В каком возрасте стоит прокалывать уши детям? 17:57Названа причина блокировки счетов Киркорова 17:20Перенесшему операцию Боярскому указали на выход в больнице 13:45Прокуратура Москвы предостерегла от участия в несогласованных акциях 11:03Круги под глазами и перекошенное лицо: с Кристиной Асмус случилось страшное 09:25Как отличить серебро от подделки? 08:21Молодежная депрессия: вредные советы 06:12Как "Ботокс" оказывает положительное влияние на наше психическое здоровье 03:41Названы 7 типов друзей, которые формируют завышенные ожидания 00:04Все на абордаж: на какие товары вырастет спрос в преддверии предстоящих праздников 22:13Признался, что влюблен: Волочкова назвала причину отказа от романа с Джимом Керри 22:05Стоматолог рассказал о самой современной методике замены отсутствующих зубов 21:10Борисова похвасталась Бузовой количеством половых партнеров за всю жизнь 20:24Все деньги отдал новой жене: шокирующее признание Алибасова 20:14Как научиться говорить по-английски на "автомате" без долгих пауз, вспоминания слов и размышлений о грамматике 19:54Названа реальная причина возвращения Киркорова на ТВ 19:20Поседевшая Муцениеце сделала шокирующее заявление 18:50Вот так бывает: Агутин показал публике повзрослевшую дочь-американку 18:17Киркорова вернули на ТВ: в какой программе появится певец 17:15Развод или нет? Слова Джанабаевой и Меладзе ввели народ в ступор 16:08Из вредности: Пугачева рассекретила беременность Булановой 15:13В доме Плющенко и Рудковской разразился скандал из-за интимных снимков 12:59Два дня колом: смешавший препарат для эрекции с алкоголем артист сильно пожалел 12:26Женился на сестре и обрюхатил супругу друга: любовная драма известного писателя 12:10"Врезались в дерево": Рудковскую и Плющенко настигла беда 11:10В доме Натальи Штурм вспыхнул пожар: певица спасла соседей 10:12"Тяжело": звезда "Кухни" сделала заявление о бегстве из России 09:24Москвичей предупредили о погодных сюрпризах на выходных 09:03"Жизнь у нас реально одна": Бузова сообщила поклонникам об онкологии
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

"Валентинки" с креативом: как написать любовное послание самостоятельно

"Валентинки" с креативом: как написать любовное послание самостоятельно
87

Поздравление в стихах – интересный, креативный и не теряющий актуальности способ рассказать о своих чувствах. Поэтому если вы мечтаете удивить и растрогать вторую половинку в День всех влюбленных, берите на заметку!

Поэтесса, блогер, основательница проекта "Рави пишет" Татьяна Равилова рассказала о пяти важных этапах на пути к созданию искренней и запоминающейся поэтической "валентинки".

Фото: из личного архива Татьяны Равиловой
Фото: из личного архива Татьяны Равиловой

1. Определите стадию отношений с адресатом

Прежде чем начать складывать слова в строки, важно понять, кому вы собираетесь их посвятить. Одно дело, если вы пишете человеку, с которым давно находитесь в личных отношениях — вы про него уже много знаете, а значит у вас есть большая почва для вдохновения. Другое дело, если стихотворение — это один из шагов в самом начале общения, и таким образом вы хотите приоткрыть завесу своих чувств. В этом случае нужно быть более аккуратным, тактичным в подборе слов, чтобы не показаться чересчур навязчивым или слишком откровенным. Само стихотворение лучше построить как комплимент.

2. Соберите информацию для персонализации

Чем больше в вашем признании будет личных откровений, тем лучше. Пусть эта история будет именно про вас двоих: ваши чувства, ценности, взгляды и воспоминания. Подумайте, какие ассоциации вызывает у вас адресат, что он любит, а что терпеть не может. Полистайте галерею в телефоне, почитайте переписку в мессенджерах и соцсетях с самого начала вашего общения — это поможет вспомнить счастливые или, возможно, сложные мгновения вместе. Проанализируйте, насколько откровенно вы готовы говорить о них — порой "обнажаться" в творчестве довольно сложно.

3. Настройтесь на романтический лад

Можно включить романтический фильм или послушать фоном музыку. Бывает, что у пар есть свои песни, киноленты, исполнители, которые навевают воспоминания друг о друге. Используйте это, чтобы погрузиться в свои мысли и эмоции. Я, например, часто слушаю Ludovico Einaudi, Ed Sheeran и Celin Dion.

4. Найдите рифмы

Это можно сделать самостоятельно, дождавшись вдохновения, а можно и обратиться к современным сервисам по генерации рифм. Их довольно много, и не стоит стесняться их использовать. Ведь хорошую поэзию отличает не столько удачно подобранная рифма, сколько образное мышление и смыслы, которые в эти образы автор вкладывает. Так что искусственный интеллект просто немного поможет вам с формой, а вот содержание, которое попадет в самое сердце, вы создадите сами.

5. Придумайте формат для презентации стихотворения

Если речь идет о поэтической "валентинке", то написать стихотворение — это полдела. Важно продумать, как вы его будете презентовать. Какая будет обстановка вокруг — тет-а-тет или публичное пространство, будут ли гости, музыка? Или ваш вариант — просто отправить признание в мессенджере? По опыту могу сказать, что если вы сами стесняетесь публично прочитать свое стихотворение, то лучше надиктуйте его заранее, наложите приятное музыкальное сопровождение и отправьте адресату аудиооткрытку. Вау-эффект будет обеспечен!

Фото: из личного архива Татьяны Равиловой
Фото: из личного архива Татьяны Равиловой

И помните: лучший источник вдохновения — наша жизнь и отношения между людьми. Ничто так не вдохновляет, как встречи, разлуки, ссоры, объятия, если этого в вашей жизни много, то и источник вдохновения никогда не иссякнет. Поэтому не бойтесь влюбляться, встречаться, расставаться, ругаться, мириться, и все это проживать по полной!

12 февраля 2024, 06:17
Изображение сгенерировано при помощи Midjourny
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Поднял руку и оставил в лесу: 10 историй о худшем романе на свете

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com
Фото: Andrey Arkusha / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com
Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

По теме

День святого Валентина: что нельзя делать 14 февраля

7 добрых историй о любви к 14 февраля

Как ригельный кирпич стал самым заметным модным трендом дизайна последних лет

Как ригельный кирпич стал самым заметным модным трендом дизайна последних лет
Самым заметным модным трендом архитектурного дизайна последних лет стал ригельный кирпич. Руководитель розничных продаж Леонардо-Стоун Алла Харина рассказала, что популярность его растет как в профессиональной среде, так и среди частных домовладельцев. Ригель – это формат тонкого длинного кирпича размером до 55 см по длине при высоте до 5 см.

Как грамотно откладывать деньги

Как грамотно откладывать деньги
В условиях нестабильной экономической ситуации и растущих цен, грамотное откладывание денег становится необходимостью для достижения финансовой стабильности. Независимо от того, какое у вас финансовое положение, разработка стратегии накопления должна быть одним из основных приоритетов каждого человека.

Настоящий Phantom: в Доме радиовещания и звукозаписи начали готовить на огне

Настоящий Phantom: в Доме радиовещания и звукозаписи начали готовить на огне
Проект задуман как универсальный мясной ресторан, где собраны самые популярные блюда из разных регионов мира, более или менее свободно интерпретированные с учетом актуальных предпочтений столичной публики. Уверенное AVA-партнерство Антона Пинского, Виталия Истомина и Артема Лосева, благодаря которому в минувшем году в Москве появилось несколько отличных гастрономических проектов, продолжает набирать обороты.

Диетическая тоска: как держать себя в руках и не сорваться во время похудения

Диетическая тоска: как держать себя в руках и не сорваться во время похудения
При соблюдении любой диеты, наступает момент появления так называемой "диетической тоски": ощущение, когда "зубы сводит" от навязчивой тяги к запрещенным продуктам! Хочется снова съесть сладко-жирно-солено-вкусное, но ужасно высококалорийное. А эмоционально, ощущаешь себя подавленно и недовольно… как будто лишился чего-то важного, без чего жизнь не выглядит яркой и приятной. Не так важен подбор диеты, как ее соблюдение.

В каком возрасте стоит прокалывать уши детям?

В каком возрасте стоит прокалывать уши детям?
В современном мире вопросы безопасности и возрастные ограничения для пирсинга вызывают жаркие споры среди родителей и специалистов. Практикующий мастер и совладелица салона "Пирсинг Ателье" Анна Сибирякова постаралась ответить на интересующие вопросы. Традиции украшать свое тело проколами много тысяч лет.

Выбор читателей

10/02СбтКак отличить серебро от подделки? 10/02СбтНазвана причина блокировки счетов Киркорова 10/02СбтПеренесшему операцию Боярскому указали на выход в больнице 10/02СбтКруги под глазами и перекошенное лицо: с Кристиной Асмус случилось страшное 11/02ВскУже не легенда, а анекдот: бывший друг напомнил Пугачевой печальную правду 11/02ВскЗавещание есть: решена судьба наследства Гулькиной