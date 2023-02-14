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День святого Валентина: что нельзя делать 14 февраля

День святого Валентина: что нельзя делать 14 февраля

Приметы и традиции.
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День святого Валентина – довольно неоднозначный праздник. Некоторые православные его игнорируют, отмечая, что у нас есть "свой" день Петра и Февронии, которые считаются примером великой любви. К тому же три святых Валентина погибли за веру, поэтому их жизненный путь никак нельзя сопоставить с валентинками, шоколадками и мишками. Но на самом деле у этого праздника есть своя история.

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История

Начало он берет из Древнего Рима, где император Клавдий II ввел запрет на венчание для молодых мужчин, чтобы при необходимости забирать их воевать. Но влюбленные не опустили руки и стали проводить секретные венчания, а оказывал помощь им святой Валентин, который был целителем и проповедником христианства.

Но долго скрывать от императора это не получилось. Узнав о проделках святого, он приказал посадить его в темницу и казнить. Последней его волей было передать любовное письмо своей благоверной. Только спустя два столетия Валентина канонизировали, а праздником 14 февраля стало в 496 году по велению Римского Папы Геласиуса.

Традиции

Традиции праздника в каждой стране свои, но связывает их то, что в этот день принято дарить подарки своим вторым половинкам, жениться и делать предложения. В Японии дамы получают в подарок шоколад, а в Америке – марципаны и сладости красных или белых цветов.

Интересные традиции в Англии, где в праздник, как правило, женщины гадают на жениха. Например, увидев малиновку в этот день, можно предположить, что суженый будет моряком. А воробей предвещает либо бедного, либо богатого супруга.

В Исландии праздник отмечается тоже интересно – разжиганием костров во имя сына бога Одина, символизируя таким образом страсть.

Во Франции, наверное, влюбленные получают самые роскошные подарки – ювелирку. А в Испании Дании самые простые – любовные послания и сушеные цветы.

Приметы

Есть одна главная приметы, которая объединяет все страны мира: если сделать предложение в День святого Валентина или пожениться, то семейная жизнь будет долгой и без невзгод.

Что нельзя делать 14 февраля

В этот день запрещено прикасаться к острым вещами, они могут принести болезни в вашу жизнь. По этой же причине избегайте приема душа или ванны.

  • Нельзя ставить свечи за упокой – они могут навлечь в вашу жизнь горе.
  • Запрещено врать, чтобы не быть обманутым в будущем.
  • Ссоры и одиночество в этот день противопоказаны, иначе будут неудачи в любви.
Фото: unsplash.com
Автор: 14 февраля 2023, 00:06 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
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