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Среда 3 января

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Педиатр Одинаева рассказала, как сделать новогодние каникулы полезными для ребенка

Педиатр Одинаева рассказала, как сделать новогодние каникулы полезными для ребенка
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Нисо Одинаева считает, что праздники должны проходить с пользой для здоровья детей. Она дала несколько советов по планированию новогодних каникул.

В новогодние выходные мы привыкли доедать салаты, смотреть любимые фильмы и вести малоактивный образ жизни. Но не стоит забывать про детей, для них праздники должны быть полезными. Главный педиатр Подмосковья Нисо Одинаева дала советы по организации досуга детей.

Она уверена, что правильный распорядок праздничных дней будет положительно влиять на состояние ребенка. Так, например, она советует соблюдать на каникулах режим пробуждения и отхода ко сну. Зачастую во время отдыха подростки не спят до глубокой ночи, и режим сбивается.

Фото: Freepik/@user15285612
Фото: Freepik/@user15285612

Нисо Одинаева отметила, что в праздники детям дарят много сладких подарков с конфетами. Но важно, чтобы они не стали основным блюдом ребенка. Нужно следить за режимом питания и предлагать ребенка сбалансированный рацион, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня". Обилие жирной пищи, которой всегда полон новогодний стол, может привести к проблемам с желудком у ребенка. А переизбыток цитрусовых и сладостей зачастую вызывают аллергические реакции.

По мнению врача, лучше заменить спектакли и походы в магазины прогулками на свежем воздухе, катанием на лыжах или коньках и другими активностями.

"Не забывайте контролировать время пребывания на улице: маленькие дети в азарте от игры редко жалуются, что им холодно. Поэтому следите, чтобы “носы оставались теплыми", – порекомендовала Одинаева.

Необходимо следить за временем нахождения ребенка на улице. Иначе это может привести к переохлаждению и снижению иммунитета.

3 января 2024, 15:05
Фото: freepik/@senivpetro
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