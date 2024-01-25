Названа еще одна опасность чрезмерной любви к видеоиграм

Такой способ украсить свой досуг может обернуться серьезными недугами.

Любителям, а также их близким следует помнить о важной особенности чрезмерного увлечения видеоиграми. Ученым удалось выяснить, что подобное времяпрепровождение может крайне негативно отразиться на слухе. Специалисты сделали заключение после ряда исследований, сообщает Ридлайф.ру.

Если геймеры увлекаются происходящим на экране и включают громко звуки, сопровождающие процесс игры, то сильнее всего страдает слух. Подобная практика может привести к его полной потере без возможности восстановления. Для того, чтобы удостовериться в выводах и еще раз подтвердить гипотезу, ученым требуются дальнейшие исследования. После их завершения планируется разработать меры, которые помогли бы снизить риск нанесения вреда организму.

Напомним, что уже сейчас известны основные причины тугоухости. Среди них: возраст старше 70 лет, постоянное воздействие громкой музыки или звуков, травмы ушей, инфекционные заболевания и прием некоторых лекарств.