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Среда 24 января

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Как поддержать иммунитет зимой: три простых способа

Как поддержать иммунитет зимой: три простых способа
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Простудные заболевания часто возникают из-за отсутствия у организма естественного барьера.

В холодное время года иммунитет испытывает огромные нагрузки. Происходит подобное и из-за резких перепадов температур, и по причине масштабной инфекционной атаке из вне. Для того, чтобы у организма была возможность сопротивляться, необходимо поддерживать его, напоминает телеканал "360".

Витамины

Важно понимать, что только продуктами восполнить недостаток микроэлементов сложно. По этой причине рекомендуется принимать комплексные поливитамины. лучше, если подобрать их поможет специалист после анализов. В противном случае, предостерегает RT, возможно наступление негативных последствий.

Физическая активность

Важно заниматься спортом, иметь возможность размяться и дать выход энергии. Особенно данный совет актуален для лиц, которые большую часть рабочего времени проводят за компьютером. Активность может быть различной: танцы, ходьба, активные игры.

Закаливание

Небольшой стресс для организма, связанный с контролируемыми перепадами температур, повышает иммунитет. Важно лишь снижать температуру постепенно и правильно растирать тело после процедуры.

Интернет-издание "Подмосковье сегодня" напоминает, что в ряде случаев частые простуды, слабость и отсутствие энергии могут сигнализировать вовсе не о снижении иммунитета и недостатке витаминов. Симптомы важно не спутать с серьезными заболеваниями. Именно по этой причине важно не заниматься самодиагностикой и лечением.

24 января 2024, 07:33
Мужчина играет на гармошке. Фото: © Nikolay Gyngazov\Global Look Press/ www.globallookpress.com
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