Создать секс-чат и привязать партнера к стулу: 10 способов разнообразить интимную жизнь в паре

Если вы в паре давно, то, скорее всего, в отношениях предпочитаете стабильность. С одной стороны, прочная чувственная связь дает нам ощущение физической и эмоциональной безопасности. Но, в то же время, без спонтанности жизнь становится пресной и скучной. Так как же разнообразить сексуальную жизнь с партнером, не растеряв при этом чувство близости?



Чтобы появилось вожделение, мы должны воссоздать разделяющее нас пространство, которое так старательно преодолевали. Дать партнеру некую долю свободы проводить время без вас, чтобы, во-первых, иметь независимый досуг, а во-вторых, соскучиться друг по другу. Кроме того, если секс из вашей жизни ушел или стал невыносимо скучен и редок, придется приложить усилия к тому, чтобы разжечь заново пламя страсти.



Эффективнее всего совместная работа партнеров в этом направлении. Но даже если один из пары захотел и начал предпринимать какие-то действия, это уже увеличивает шансы на сексуальную весну в отношениях.

Секс-блогеры, секс-коучи и организаторы секс-позитивного сообщества Red Club Полина Red и Митя Sense собрали для вас самые эффективные способы разнообразия сексуальной жизни пары без привлечения сторонних людей в постель.

1. Проводить время раздельно. В том числе ночью.

У многих людей в голове сидит стереотип, что пара должна проводить время только вместе, а раздельное времяпрепровождение – это начало конца. В действительности все ровно наоборот. Если «душить» друг друга постоянным слиянием, то рано или поздно кто-то из партнеров начнет «задыхаться». В отношениях невероятно важен воздух и разумная свобода каждого! Как ее поддерживать?

· иногда снимать отель по отдельности

· тусить с друзьями

· иметь раздельные хобби и увлечения

· уезжать на выходные в другой город.

Расстояние оживляет страсть, дает ощущение свободы и позволяет соскучиться друг по другу.

2. Завести чат в мессенджере на двоих на тему секса.

Кому-то разговоры о сексе и фантазиях даются не очень просто. Попробуйте завести для этого специальный совместный чат. Только для этого!

· писать в чат необходимо свои желания, фантазии, сценарии

· кидать свои эротические фото, гифки, видео

· делиться ссылками на порно– ролики, секс-отели, секс-игрушки, на все, что хочется попробовать вместе.

3. Сделать эротическую/порно фото– или видео-сессию.

Во-первых, вы как будто участвуете в съемках собственного кино. Это ли не сближает! Во-вторых, мы можете посмотреть на себя со стороны, увидеть себя и партнера в новом образе и роли. В-третьих, это прекрасные воспоминания и повод создать эротический контекст в будущем, просто отправив партнеру фото или видео.

· Снять собственную мастурбацию или ласки и отправлять фрагменты партнеру.

· Снять себя или свой секс самостоятельно на 2 телефона и потом делиться фрагментами в секс-чате.

· Или обратиться к профессиональным фотографам или видеографам, работающем в этом жанре.

4. Дразнить друг друга в течение дня, оттягивая момент секса.

Есть мнение, что ожидание удовольствие ценнее, чем само удовольствие. Остается лишь научиться проявлять терпение и не бросаться в жаркое действо с первых же секунд.

· Использовать чат из п.2

· Целоваться чувственными эротичными поцелуями в течение дня, без продолжения.

· Дразнить друг друга ласками без секса, даже в одежде.

· Играть с депривацией: фиксировать руки партнера и тереться рядом (можно привязать его к стулу или кровати)

5. Выделять ежемесячно бюджет на секс.

Вряд ли кто-то будет спорить с тем, что секс – это важнейшая часть отношений. Так почему же не уделить ей достойное финансовое внимание, специально откладывая на него деньги, пусть и незначительные. Считайте это инвестициями в счастье вашей пары.

· На обучение интимным практикам, онлайн или офлайн у мастеров

· На секс-вечеринки и тематические мероприятия

· На белье, ролевые костюмы, игрушки и аксессуары из секс-шопа

· На тематические отели

6. Принять вместе душ, ванну.

Можно без секса просто помыть друг друга и намазать кремом. Это будет моментом наивысшей близости, принятия и заботы друг о друге. Отличный способ научиться балансу брать/давать, который сильно хромает во многих парах.

· Совместно посетить массаж или СПА

· Выделить вечер на банные процедуры дома

7. Секс в публичном месте

Задача со звездочкой и для экстремалов. Тут можно вдоволь пощекотать себе нервы, но, конечно, с соблюдением приличий и техники безопасности! Если это общественные места, то вас не должен никто увидеть.

· Самое простое – у окна и на балконе собственной квартиры или в отеле

· В подъезде или лифте

· В примерочной или в туалете хорошего заведения

· В вагоне СВ или выкупленном купе

· На заднем сидении в такси (мануальные ласки и лучше бизнес класс!) или в машине на парковке

· На природе или в парке в безлюдное время

8. Посетить свинг-клуб или секс-вечеринку.

Первый раз, конечно, можно «просто посмотреть». Не забудьте предварительно изучить эту тему, чтобы не быть шокированными.

· Что за организаторы? Какая у них философия, ценности?

· Насколько приличное место?

· Что за контингент? Как ведется отбор?

· Насколько дорогой билет? (если до 10 000 рублей, то и публика соответствующая!)

· Почитать отзывы, поспрашивать в тематических чатах

9. Сходить к мастеру на эротический массаж/БДСМ-сессию.

Тут важно понять, каких именно ощущений вам хочется. Более жестких, болевых, доминантных – тогда это БДСМ-мастера. Более мягких, погружающих, чувственных – тогда это эротический массаж, тантра, энергопрактики. Мастер может показывать, а вы учиться, чтобы потом закреплять навык уже самостоятельно.

· Также важно серьезно подойти к вопросу: изучить страничку мастера, собрать отзывы

· Поговорить с ним лично в переписке или по видео: свериться и словить коннект

· Убедиться, что в живую вам всем комфортно и хочется продолжить этот опыт. Если чувствуете внутреннее сопротивление – всегда можно (и нужно!) сказать нет. Никакого насилия над собой или партнером!

10. Поменять образ

Мы привыкли к разнообразию. Мы едим разную еду, читаем разные книги, бываем в разных заведениях. Так почему бы не применить тот же принцип в сексе с партнером? Предварительно важно максимально точно узнать его предпочтения, чтобы не промахнуться с экспериментом!

· Цветные линзы, накладные ресницы, новый макияж

· Другая прическа, стрижка или укладка, дреды или парик

· Другой образ или ролевой костюм. И даже придумать себе имя и биографию и сходить на свидание со второй половинкой как другой человек.