Позитивный взгляд на себя: психологические трюки для повышения самооценки

Как живет Светлана Светличная Тесты Розенбаум обратился к Путину Игры Сонник

Топ новостей недели

"Там недвижимость и счета": 86-летняя Немоляева высказалась о бегстве из России вслед за Пугачевой"Там недвижимость и счета": 86-летняя Немоляева высказалась о бегстве из России вслед за Пугачевой Бывшая жена Джигарханяна рассказала об отношениях с сыном-американцем Бывшая жена Джигарханяна рассказала об отношениях с сыном-американцем Горько! 25-летний внук Алентовой женился на популярной актрисеГорько! 25-летний внук Алентовой женился на популярной актрисе

Лента новостей

Вторник 4 июля

08:00Позитивный взгляд на себя: психологические трюки для повышения самооценки 06:43Большинство россиян готовы отправиться в дальнее путешествие на автомобиле 04:23"Сигнал страсти": Атмосферу в отношениях Миддлтон и принца Уильяма выдал язык тела 02:19Как самостоятельно приготовить детское фруктовое пюре 00:08Психолог раскрыл вред гиперопеки 22:13Розенбаум обратился к Путину с важным заявлением 21:39"Это все очень заземляет": звезда российского кино оказалась среди трупов 21:00Шэрон Стоун дала пощечину режиссеру за интимную сцену 20:40Был пьян: актеру из "Короля и Шута" вынесли приговор за нападение в аэропорту 20:20Большие проблемы: врач о шансах Дроздова на выздоровление после перелома 8 ребер 20:00Лютый страх: что происходит с телом Барановской после встречи со змеей 19:40"Я постоянно плакала": мысль о смерти двоих детей сводила с ума Арбенину 19:2069-летняя Успенская идет на риск ради вечной молодости 19:00Эстетика национальной культуры: от вкуса и запаха к звуку и ритму 18:40Застройщики из Питера осваивают столицу 18:20"Наше национальное достояние": Екатерина Гусева назвала величайшую артистку России 18:00Куда сходить в Москве: афиша с 4 по 11 июля 17:40"Покойся с миром в вечном раю": внук Роберта Де Ниро скончался в возрасте 19 лет 17:20"Всегда на одной волне": Дочь Заворотнюк показала забавное видео с собакой 17:00Почему мужчины изменяют своим любимым? 16:40Гороскоп на неделю с 3 по 7 июля 2023 года 16:20"Снова эксклюзивно наш": Сергей Светлаков возвращается к работе на ТНТ 16:00В Москве после ДТП с КамАЗом на дорогу вылился бетон 15:40Какие долги переходят по наследству вместе с недвижимостью: объяснил нотариус 15:20"Вся переделанная": россияне обвинили "Мисс Москву – 2023" в пластике 15:00"Огребет по полной программе": Воля приревновал Утяшеву к известному певцу 14:40Хирург честно рассказал о пластике Филиппа Киркорова 14:20Дочь Успенской показала стройную фигуру в купальнике 14:00"Взрослая женщина!": Лолиту обругали из-за неприличного поведения на сцене 13:40Суд обязал сына Иосифа Кобзона выплатить миллионы 13:20Ляйсан Утяшева в тугом корсете подчеркнула свои достоинства 13:00Как солистка Artik & Asti справилась с травлей в школе 12:43Лариса Долина спела дуэтом с внучкой Александрой 12:20Оставила тут дачу и квартиру: вдова Этуша покинула Москву 12:00Отключили от аппарата ИВЛ: Появились свежие данные о состоянии выпавшего из окна сына Ефремова 11:40В 55% вторичных квартир нет ремонта 11:20"Так на Решетову похожа": Алсу вышла в свет вся в черном после слухов о разводе 10:40Эксперты объяснили популярность перегородок из гипсокартона 10:20"Его боятся до сих пор": Волкову внесли в "черный" список из-за покойного Лимонова 10:00"Расписан каждый час": Лидию Федосееву-Шукшину перевели в реабилитационный центр 09:40"Ехал, как на казнь": Лужина оправдалась за отправленного в интернат сына 09:40Напала на медсестру: страдающую деменцией 83-летнюю Светличную упекли в психушку 09:20Россияне рассматривают недвижимость как источник дохода к пенсии 09:00"Счастье любит тишину": Прилучного и Брутян раскритиковали из-за публичной демонстрации чувств 08:20Реакцию подопытной шимпанзе на реальный мир сняли на видео 08:00Врач рассказал о методе спасения кожи от солнечных ожогов 06:40Как воспитать счастливого ребенка 04:24Топ 3 операции, которыми часто недовольны пациенты 02:27Кто такие медиаторы и как они спасают браки в России 00:13Как сделать образ эффектным с помощью аксессуаров?
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Позитивный взгляд на себя: психологические трюки для повышения самооценки

Позитивный взгляд на себя: психологические трюки для повышения самооценки
4

Психолог Елена Белецкая поделилась секретами улучшения самооценки.

Исследования показывают, что зацикливание на недостатках может негативно повлиять на психическое здоровье. Известный медицинский психолог в области клинической психологии, Елена Белецкая, предлагает новый подход – сконцентрироваться на достоинствах и успехах, чтобы повысить свою самооценку, как сообщает издание "360".

Она рекомендует вести дневник достижений, записывать позитивные изменения и удачные дела, а также находить каждый день пять вещей, за которые можно похвалить себя. Записывая важные моменты и достижения в дневнике, человек сможет проанализировать свои успехи, о которых раньше, возможно, не задумывался. Важно также избегать критического отношения к себе и другим, а вместо этого учиться хвалить окружающих. Белецкая подчеркивает, что низкая самооценка может стать рычагом к успеху, если определить, что именно не нравится в себе и как это можно изменить. Она также советует разбивать большую цель на маленькие задачи и смотреть на свои достижения в прогрессии. Важно также выбирать положительных и поддерживающих людей для общения и избегать тех, кто негативно относится к вам.

Необходимо помнить, что каждый шаг к успеху заслуживает похвалы, и только осознавая свои достижения, мы сможем по-настоящему полноценно оценить самого себя.

4 июля 2023, 08:00
Фото: Pixabay.com
360✓ Надежный источник

По теме

Психолог посоветовал семейным парам отдыхать раздельно

Эстетика национальной культуры: от вкуса и запаха к звуку и ритму

Эстетика национальной культуры: от вкуса и запаха к звуку и ритму
Трапеза в краю кочевников – особый ритуал, в котором участвуют все органы чувств. Чтобы ощутить прелести вековых обычаев и получить незабываемые эмоции, нужно совсем немного — поехать в Калмыкию.

Куда сходить в Москве: афиша с 4 по 11 июля

Куда сходить в Москве: афиша с 4 по 11 июля
Лето в разгаре! Счастье в разгаре! Проведите эти дни с пользой, хорошим настроением и морем впечатлений. Подборка лучших событий июля – в помощь! CКОРО"Иван Васильевич"Сотый сезон Театр Сатиры откроет пьесой, которая была написана 90 лет назад специально для театра, но никогда не появлялась на сцене из-за цензуры.

Как воспитать счастливого ребенка

Как воспитать счастливого ребенка
Взрослое счастье во многом корнями своими уходит в детство. Конечно, родители не боги, они не могут гарантированно вырастить счастливую личность. Но максимально на это повлиять могут. Как именно – рассказывает психолог Юлия Лебедева. Взрослое счастье во многом корнями своими уходит в детство.

5 типов мужчин, с которыми не лучше не строить отношения

5 типов мужчин, с которыми не лучше не строить отношения
Пять категорий мужчин, с которыми не захочется провести остаток жизни, описала психолог, эксперт по отношениям Анастасия Лысякова. В жизни каждой женщины были неудачные отношения.

Anti-age терапия: 5 биохаков для того, чтобы выглядеть моложе

Anti-age терапия: 5 биохаков для того, чтобы выглядеть моложе
Полезные привычки помогут сохранять подтянутое тело без привязки к биологическому возрасту, подарят позитив и отличное самочувствие. Чтобы выглядеть молодо и привлекательно, не обязательно прибегать к дорогостоящим процедурам.

Выбор читателей

03/07ПндНапала на медсестру: страдающую деменцией 83-летнюю Светличную упекли в психушку 03/07ПндРозенбаум обратился к Путину с важным заявлением 02/07ВскДочь Любови Полищук откровенно рассказала об отношениях с братом Алексеем Макаровым 02/07Вск"Из-за состояния здоровья": куда пропал Борис Корчевников 02/07Вск"Как будто беременная": Анна Семенович раскритиковали за фото в купальнике 02/07ВскДиана Гурцкая провела 40 дней на кладбище после смерти мужа