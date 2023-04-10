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Возьмите ребенка с собой на йогу! Что такое детская йога и для чего она нужна вашему ребенку?

Возьмите ребенка с собой на йогу! Что такое детская йога и для чего она нужна вашему ребенку?
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Камила Исаева

Камила Исаева

 Эксперт по воспитанию и развитию детей. Врач-натуропат, фито и ароматерапевт, рефлексотерапевт, иридолог.

Укрепляем здоровье.

Йога приносит пользу не только взрослым, но и детям. Занятия помогают укрепить здоровье ребенка, развить важные личностные качества, улучшить настроение и моральное самочувствие. Об особенностях детской йоги рассказала Камила Исаева – терапевт-натуропат, автор курса "Ребенок. Инструкция по применению".

Что такое детская йога и с какого возраста можно ей заниматься?

Детская йога – это методики и упражнения классической йоги, адаптированные для маленьких детей и подростков. В их основе лежат те же принципы, что и у взрослых, но с учетом детской психики и физиологии.

У таких занятий нет ограничений по возрасту – даже младенцы могут выполнять определенные движения в сопровождении родителей. Для самых маленьких йога проводится на основе историй, рассказов, анимированных басен, сенсорных игр. С 5 лет можно расширить программу и включить в нее новые элементы. А с 8 лет начинается переход к более структурированным занятиям: с точными позами, дыхательными практиками, упражнениями на внимание и концентрацию. Такие тренировки должны быть веселыми и вызывать у детей любопытство.

Польза йоги для физического здоровья

Адаптированная версия йоги для самых маленьких имеет много преимуществ. С точки зрения физиологии, детская йога:

  • укрепляет позвоночник, мышцы и суставы, формирует правильную осанку, позволяет избавиться от сколиоза;

  • улучшает гибкость и пластичность;

  • нормализует кровообращение в головном мозге, помогает лучше концентрироваться и запоминать информацию;

  • способствует разработке легких;

  • положительно влияет на обмен веществ и работу ЖКТ;

  • развивает вестибулярный аппарат и координацию;

  • укрепляет иммунитет, помогает активнее бороться с заболеваниями.

Польза для духовного развития

Йога позволяет духовно развиваться и приобретать важные личностные качества. Такие занятия:

  • развивают в ребенке эмоциональную устойчивость, выносливость и терпение;

  • способствуют душевному спокойствию, избавляют от стрессовых состояний;

  • дарят энергию и положительные эмоции;

  • помогают раскрепоститься и стать более решительным;

  • формируют навыки самодисциплины, тренируют силу воли;

  • улучшают самооценку, придают уверенности в себе и своих силах;

  • учат понимать себя и свое тело, управлять эмоциями, заботиться о здоровье;

  • направляют энергию ребенка в правильное и позитивное русло;

  • делают детей более общительными и коммуникабельными.

То есть йога открывает для детей целый ряд инструментов, которые облегчают их личностное развитие. Они учатся познавать себя и свое тело, что позволяет им лучше понимать окружающий мир.

Базовые принципы тренировок

Первые занятия стоит начинать с 15-минутных сеансов. Со временем, когда ребенок привыкнет, можно дойти до 40-45 минут. Тренировки должны быть ритмичными и веселыми – это позволит удерживать внимание ребенка.

В общем виде процесс выглядит следующим образом:

  • встреча, приветствие друг друга и представление темы занятия;

  • активная фаза с позами и дыхательными техниками;

  • момент релаксации и завершение сеанса.

Простые позы для малышей

Рассмотрим несколько простых поз из детской йоги:

Поза кошки. Улучшает гибкость позвоночника и стимулирует нервную систему.

  1. Встаньте на четвереньки.

  2. Положите руки на пол, выровняйте плечи с запястьями и колени с бедрами.

  3. Сделайте глубокий вдох, поднимите голову к небу и создайте впадину в нижней части спины ("кошка с полой спиной").

  4. На выдохе втяните голову между руками и бедрами внутрь, чтобы подвернуть пупок ("круглая кошечка").

  5. Повторите эти движения несколько раз, комбинируя дыхание с движениями "кошки с круглой спиной" и "кошки с полой спиной".

Поза кошки идеально подходит для пробуждения детского организма и разогрева позвоночника перед переходом к более сложным позам.

Поза бабочки. Способствует гибкости суставов.

  1. Сядьте на землю и разведите ноги.

  2. Согните колени и соедините подошвы ног.

  3. Положите руки на плечи или на ноги, чтобы изобразить крылья бабочки.

  4. На вдохе поднимите колени к небу, на выдохе опустите колени на землю, чтобы взмахнуть «крыльями бабочки».

  5. Повторите упражнение несколько раз.

Чтобы ребенок успокоился, надо очень осторожно взмахнуть "крыльями бабочки", сочетая движения со спокойным дыханием. А чтобы освободить энергию ребенка, предложите ему быстрее взмахнуть "крыльями бабочки".

10 апреля 2023, 02:26
Фото: freepik.com
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