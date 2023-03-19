Художник за час: что даст (а что нет) мастер-класс по рисованию

Главное из мира шоу-бизнеса: проект "На днях" Тесты Подробности состояния Костомарова Игры Сонник

Топ новостей недели

"Мозг быстро отмирает": Найденную в снегу без признаков жизни Волочкову отправили в больницу"Мозг быстро отмирает": Найденную в снегу без признаков жизни Волочкову отправили в больницу "Молю бога каждый день": Брухунова отказалась от ребенка после разрыва с Петросяном"Молю бога каждый день": Брухунова отказалась от ребенка после разрыва с Петросяном "Срыв": жена еле живого Костомарова подала сигнал"Срыв": жена еле живого Костомарова подала сигнал "Выверено все": Заявлено о разводе Татьяны Навки"Выверено все": Заявлено о разводе Татьяны Навки

Лента новостей

Воскресенье 19 марта

04:16Художник за час: что даст (а что нет) мастер-класс по рисованию 02:07Почему нос не дышит после ринопластики 00:03Константинов день: что нельзя делать в праздник 19 марта 22:37Счастливое число. Как его найти и правильно использовать? 20:15Расцветаем весной: составляем женственные образы 17:58"Подсматриваю": смирившаяся с разводом Королева показала развлечения голозадого Тарзана с новой женщиной 17:35Тест: отгадайте фильм с Нонной Мордюковой по кадру 17:11Перекошенная и с одним глазом: известная певица показала страшные кадры с изменившейся Пугачевой 16:41Большое горе: стало известно о ликвидации Софии Ротару 16:13"Так мощно и так глубоко": жена Газманова нашла любовника 15:21"Мне не давали": брошенный Пресняков назвал причину развода 14:41"Ничего такого": опустившаяся Семенович прильнула к ширинке шоумена на глазах у толпы 14:16Исполнили его волю: Романа Костомарова отключили от аппарата и обмыли тело 13:31"Пожалуйста, помогите мне": сын зека Ефремова признался в тяжелой болезни 13:03"Боже!": излияния Смольянинова* довели до экстаза сморщенную разведенку Лазареву* 11:55"Муж пашет, а жена пляшет": сияющая Пугачева вышла в свет с новым мускулистым красавцем 11:18Слетевшая с катушек Бледанс вцепилась когтями в силиконовую девицу: Как можно быть такой тварью? 10:50"Сидящим наверху людям показывали": как и чем на самом деле зарабатывала Вайкуле в СССР 08:08С чистого листа: Кабаева и другие сменившие религию звезды российского шоу-бизнеса 06:12Ввод элитных ЖК в столице вырастет на 314% 04:09Горячий шоколад с перцем или куркума с молоком: что пить при весенней хандре? 02:25Запрет на дешевую ипотеку обрушил спрос 00:01Родительская суббота: что можно и нельзя делать 18 марта 22:40Жуткая боль, гематомы, слезы: Самойлова назвала причину госпитализации после склоки с Джиганом 22:20"Девочкин стиль": Киркорова размазали после копирования стиля Клавы Коки 21:40"Сейчас намного спокойней": Дилара впервые рассказала про свою жизнь после развода 20:40Отощавшая Ходченкова стала походить на неземное существо 19:50Откачавшую жир Семенович подняли на смех: Перебор 19:00"Должна объясниться": выступающую против пластики Бледанс заподозрили во лжи 18:40"Будет четвертый": Костенко раскрыла цель поездки на Мальдивы 18:20"Ее никто не заставлял": оправдания Волочковой за "пьяное" интервью обесценили в один миг 18:00Станет совершенно другим человеком: Костомарову пророчат изменение личности 17:40"Лучше жалеть о том, что сделал": Проклятая на родине Тодоренко бежит из России 17:20"Наживается на простых людях": собирающую с поклонников деньги Дакоту публично пристыдили 17:00Максим Галкин задержан во время пьяной езды за рулем: Возбуждено уголовное дело 16:40Собчак против Манучарова, а Бледанс – против Погребняк: скандалы недели в 4 выпуске "На днях" 16:20"Неликвидное жилье": звездный архитектор назвал реальную стоимость брошенного замка Пугачевой и Галкина* 16:00Горе: SHAMAN рухнул с большой высоты 15:20Надеется стащить кусочек: Облизывающийся на мороженое пес взорвал Сеть (видео) 15:00Забрали: Семья раскрывшей правду о сурмаме Орловой потеряла новорожденную дочь 14:40"Больше не могу": После развода 34-летняя жена Петросяна сдала ребенка 14:20Справившего нужду на улице жителя Абакана посадили на 8 лет 14:00"Взасос": рискнувшую на близость 73-летнюю Пугачеву дерут как сидорову козу 13:40Божий одуванчик: как выглядит сегодня ушедшая в монастырь 80-летняя актриса Ольга Гобзева 13:20Ампутаций не было: Правду о состоянии надувшего россиян Костомарова слили в Сеть 13:00Панин показал свой член на потеху публике: фото 12:40Никогда не была замужем и променяла кино на шляпки: как живет звезда "Тайн следствия" Яковлева 12:20Самые любимые места отдыха россиян внутри страны: рейтинг зимнего сезона 12:00Долой УК: собственников жилья наделят большей свободой 11:20"Мой муж": скрывшая семью Кабаева выставила редкое фото с любимым
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Художник за час: что даст (а что нет) мастер-класс по рисованию

Художник за час: что даст (а что нет) мастер-класс по рисованию
87
Егор Левко

Егор Левко

 Художник

Плюсы и минусы творческих уроков.

Начинающие “работники кисти и мольберта” часто интересуются буквально каждым мероприятием, так или иначе связанным с рисованием. В том числе – многочисленными мастер-классами, на которых за очень короткое время предлагается написать собственное полотно, от пейзажа до натюрморта. Чего стоит ждать от подобного формата, а на что рассчитывать не приходится, разбираемся с московским художником Егором Левко.

ПЛЮШКИ И ПРИЯТНОСТИ

Любой мастер-класс из серии “Картина за час” – это довольно приятное мероприятие. Собирается небольшая группа самых разных людей, которые хотят своими руками написать картину. Все настроены позитивно и благожелательно, атмосфера вдохновляющая и даже немного окрыляющая. Ведь даже если вы впервые взяли в руки кисть, картина у вас получится гарантированно, так обещают организаторы. И не обманывают. Обычно на выходе каждый участник на самом деле может похвастаться собственноручно написанным полотном.

Обстановка – абсолютно творческая. Мольберты, палитры, кисти, краски. Все необходимое ведущий и его помощники заранее распределяют, поэтому об “инструментах” можно не заботиться. На некоторых мастер-классах угощают чаем-кофе-сладостями, на иных – и некрепкого игристого наливают. Исключительно для вдохновения.

Нет поводов для стеснения. Если вы впервые рисуете, наверняка рядом с вами окажется не один такой новичок. Поэтому переживания, что у кого-то получается лучше, чем у вас, практически исключены. Ну и художник, ведущий мероприятие, как правило, очень благожелателен. И каждому участнику говорит что-то лестное и приятное. И помогает, легко и незаметно, тому, у кого возникают заминки. Так что с мастер-класса вы наверняка уйдете с хорошим настроением и с картиной. А вот чего вам там не дадут?

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ “ТАРАКАНЫ”

Подобные мероприятия не подразумевают никакой, так сказать, свободы самовыражения. Все пишут одну и ту же картину. Одними и теми же цветами. С применением одних и тех же техник. Нет, в принципе, вы можете отступить от шаблона, попробовать проявить нестандартный подход. Но тогда велик риск, что и на выходе у вас получится не совсем то, что было заявлено темой мастер-класса. А может – и совсем не то.

Не будет и индивидуального подхода. Да, группа обычно собирается небольшая, но это все равно группа. А художник, ведущий мероприятие, один. Иногда с помощником, но помощник больше по административной части, не художественной. Поэтому, конечно, можно попросить совета и помощи в случае какого-то затруднения. Но не стоит ожидать, что ведущий будет все время рядом именно с вами. Другие заплатили те же деньги и имеют такое же право на его время и внимание.

Если вы все же умеете держать в руках кисть и смешивать краски, что-то уже писали самостоятельно, мастер-класс может несколько разочаровать своей простотой. Формат предполагает, что нарисовать картину должен каждый. Поэтому техники специально выбираются самые простые. Новичкам, конечно, и они могут создать некоторые трудности. А человеку, который не впервые оказался у мольберта, может стать скучновато.

ПРАВИЛЬНАЯ ЦЕЛЬ

Если суммировать плюсы и минусы мастер-класса, то что получится в итоге? Стоит ли тратить на него время и деньги или нет? Все зависит от вашей цели.

Если вы хотите творческой атмосферы, переключения, отдыха, новых эмоций, ярких впечатлений – это ваш формат. Собственно, мастер-классы именно как развлекательные мероприятия и задуманы. Чтобы человек включился в какую-то новую для себя деятельность, освоил процесс на простейшем уровне и получил от этого удовольствие. Да, и результат быстрый получил – на многих очень хорошо действует именно рекламный лозунг о том, что картину вы напишете в рекордные сроки.

Если же вы серьезно относитесь к своему желанию стать художником и рассматриваете мастер-класс как некую ступень на пути обучения, вы наверняка разочаруетесь. Потому что никакого обучения в прямом смысле этого слова подобное мероприятие не предполагает. Если мы про учебу, тут важен и индивидуальный подход, и длительное время, и большая предварительная подготовка, и готовность работать не час с бокалом вина, а часами не отходя от мольберта.

Художественная стезя, равно как и любая, впрочем, другая, не предполагает быстрых и легких результатов. Может казаться, что картины мы пишем на вдохновении, на адреналине. С одной стороны – да. С другой – одно полотно может писаться столько, что никакого адреналина не хватит. И тут должны включаться уже и трудолюбие, и упорство, и целеустремленность, и даже сила воли. Поэтому художник – это не только свободное творчество, но и большая работа.

КАКОВО РЕЗЮМЕ?

Мастер-класс – дело хорошее. Если устал, немного потух, настроение не очень – можно сходить и зарядиться творческой энергией. И – возвращаться к главному. К настоящим урокам живописи. К чтению книг по истории искусств. К своему мольберту, на котором все время что-то не получается. К ошибкам и разочарованиям. Потому что именно это главное – и есть путь художника. Мастер-классами его не заменишь.
19 марта 2023, 04:16
Фото: Vladimir Melnikov/Russian Look/www.globallookpress.com
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Время возможностей: какое будущее ждет российскую креативную отрасль

Фото: Киселев Сергей/Агентство &quot;Москва&quot;
Фото: Агентство &quot;Москва&quot;
Мэр Москвы Сергей Собянин на Российской креативной неделе. Фото: Агентство &quot;Москва&quot;
Фото: Пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития

По теме

Каким должен быть творческий человек, чтобы добиться успеха и признания?

Горячий шоколад с перцем или куркума с молоком: что пить при весенней хандре?

Горячий шоколад с перцем или куркума с молоком: что пить при весенней хандре?
Необычные напитки для хорошего настроения.

Самые любимые места отдыха россиян внутри страны: рейтинг зимнего сезона

Самые любимые места отдыха россиян внутри страны: рейтинг зимнего сезона
Объявлены лидеры турпотока.

Сексолог о причине измен в семье: "Неверность может быть заразна"

Сексолог о причине измен в семье: "Неверность может быть заразна"
Измены в семье – болезненная, но актуальная тема.

Пороть или нет: мать 17 детей раскрыла секрет идеального воспитания

Пороть или нет: мать 17 детей раскрыла секрет идеального воспитания
Как вырастить настоящего человека

Ресторан Meraki: место для дружеских посиделок в греческом стиле

Ресторан Meraki: место для дружеских посиделок в греческом стиле
Нетривиальное решение в интересной локации.

Выбор читателей

17/03Птн"Мой муж": скрывшая семью Кабаева выставила редкое фото с любимым 17/03Птн"Больше не могу": После развода 34-летняя жена Петросяна сдала ребенка 17/03Птн"Боярский уже все": резко сдавшего артиста окружили на прощание 17/03ПтнПанин показал свой член на потеху публике: фото 17/03ПтнГоре: SHAMAN рухнул с большой высоты 17/03Птн"Живет на две семьи": хранившая брак 36 лет Малышева узнала о любовнице мужа с ребенком