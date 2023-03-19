Художник за час: что даст (а что нет) мастер-класс по рисованию

Плюсы и минусы творческих уроков.

Начинающие “работники кисти и мольберта” часто интересуются буквально каждым мероприятием, так или иначе связанным с рисованием. В том числе – многочисленными мастер-классами, на которых за очень короткое время предлагается написать собственное полотно, от пейзажа до натюрморта. Чего стоит ждать от подобного формата, а на что рассчитывать не приходится, разбираемся с московским художником Егором Левко.

ПЛЮШКИ И ПРИЯТНОСТИ

Любой мастер-класс из серии “Картина за час” – это довольно приятное мероприятие. Собирается небольшая группа самых разных людей, которые хотят своими руками написать картину. Все настроены позитивно и благожелательно, атмосфера вдохновляющая и даже немного окрыляющая. Ведь даже если вы впервые взяли в руки кисть, картина у вас получится гарантированно, так обещают организаторы. И не обманывают. Обычно на выходе каждый участник на самом деле может похвастаться собственноручно написанным полотном.

Обстановка – абсолютно творческая. Мольберты, палитры, кисти, краски. Все необходимое ведущий и его помощники заранее распределяют, поэтому об “инструментах” можно не заботиться. На некоторых мастер-классах угощают чаем-кофе-сладостями, на иных – и некрепкого игристого наливают. Исключительно для вдохновения.

Нет поводов для стеснения. Если вы впервые рисуете, наверняка рядом с вами окажется не один такой новичок. Поэтому переживания, что у кого-то получается лучше, чем у вас, практически исключены. Ну и художник, ведущий мероприятие, как правило, очень благожелателен. И каждому участнику говорит что-то лестное и приятное. И помогает, легко и незаметно, тому, у кого возникают заминки. Так что с мастер-класса вы наверняка уйдете с хорошим настроением и с картиной. А вот чего вам там не дадут?

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ “ТАРАКАНЫ”

Подобные мероприятия не подразумевают никакой, так сказать, свободы самовыражения. Все пишут одну и ту же картину. Одними и теми же цветами. С применением одних и тех же техник. Нет, в принципе, вы можете отступить от шаблона, попробовать проявить нестандартный подход. Но тогда велик риск, что и на выходе у вас получится не совсем то, что было заявлено темой мастер-класса. А может – и совсем не то.

Не будет и индивидуального подхода. Да, группа обычно собирается небольшая, но это все равно группа. А художник, ведущий мероприятие, один. Иногда с помощником, но помощник больше по административной части, не художественной. Поэтому, конечно, можно попросить совета и помощи в случае какого-то затруднения. Но не стоит ожидать, что ведущий будет все время рядом именно с вами. Другие заплатили те же деньги и имеют такое же право на его время и внимание.

Если вы все же умеете держать в руках кисть и смешивать краски, что-то уже писали самостоятельно, мастер-класс может несколько разочаровать своей простотой. Формат предполагает, что нарисовать картину должен каждый. Поэтому техники специально выбираются самые простые. Новичкам, конечно, и они могут создать некоторые трудности. А человеку, который не впервые оказался у мольберта, может стать скучновато.

ПРАВИЛЬНАЯ ЦЕЛЬ

Если суммировать плюсы и минусы мастер-класса, то что получится в итоге? Стоит ли тратить на него время и деньги или нет? Все зависит от вашей цели.

Если вы хотите творческой атмосферы, переключения, отдыха, новых эмоций, ярких впечатлений – это ваш формат. Собственно, мастер-классы именно как развлекательные мероприятия и задуманы. Чтобы человек включился в какую-то новую для себя деятельность, освоил процесс на простейшем уровне и получил от этого удовольствие. Да, и результат быстрый получил – на многих очень хорошо действует именно рекламный лозунг о том, что картину вы напишете в рекордные сроки.

Если же вы серьезно относитесь к своему желанию стать художником и рассматриваете мастер-класс как некую ступень на пути обучения, вы наверняка разочаруетесь. Потому что никакого обучения в прямом смысле этого слова подобное мероприятие не предполагает. Если мы про учебу, тут важен и индивидуальный подход, и длительное время, и большая предварительная подготовка, и готовность работать не час с бокалом вина, а часами не отходя от мольберта.

Художественная стезя, равно как и любая, впрочем, другая, не предполагает быстрых и легких результатов. Может казаться, что картины мы пишем на вдохновении, на адреналине. С одной стороны – да. С другой – одно полотно может писаться столько, что никакого адреналина не хватит. И тут должны включаться уже и трудолюбие, и упорство, и целеустремленность, и даже сила воли. Поэтому художник – это не только свободное творчество, но и большая работа.

КАКОВО РЕЗЮМЕ?

Мастер-класс – дело хорошее. Если устал, немного потух, настроение не очень – можно сходить и зарядиться творческой энергией. И – возвращаться к главному. К настоящим урокам живописи. К чтению книг по истории искусств. К своему мольберту, на котором все время что-то не получается. К ошибкам и разочарованиям. Потому что именно это главное – и есть путь художника. Мастер-классами его не заменишь.