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Общество
Время возможностей: какое будущее ждет российскую креативную отрасль

Время возможностей: какое будущее ждет российскую креативную отрасль

В московском Парке Горького с 7 по 10 июля прошла третья Российская креативная неделя. Своими впечатлениями от работы форума с "Дни.ру" поделились представители творческих индустрий.
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Праздник креатива

Площадка объединила участников креативных индустрий со всей России. В Москву приехали дизайнеры, модельеры, художники, медиаменеджеры, продюсеры, разработчики игр и программного обеспечения, музыканты, ювелиры, эксперты в области музейного и библиотечного дела, охраны культурного наследия, рекламы, архитектуры и многие другие.

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Павильон Москвы на Российской креативной неделе посетило более пяти тысяч человек

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В сессиях креативной недели участвовало более 120 спикеров. В рамках деловой программы состоялись встречи с ведущими представителями творческого бизнеса, организовано 14 дискуссий на актуальные темы и девять воркшопов.

Для посетителей Парка Горького было доступно 10 зон активностей. Программу составили так, чтобы она вызывала интерес как у представителей креативных индустрий, так и у случайных гостей.

Жемчужиной креативной недели стал павильон Москвы Created in Moscow. Его посетило более пяти тысяч человек – в два раза больше, чем в прошлом году, а более 300 тысяч зрителей наблюдали за работой площадки онлайн.

Это говорит о большой заинтересованности в столичной продукции как среди возможных партнеров, так и среди москвичей и жителей других регионов. Популярность московского павильона стала отличной рекламой для креативной индустрии города.

Фото: Пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития

Дизайн, VR и многое другое

Программа креативной недели каждый год расширяется, творческой индустрией интересуется все большей людей, отметил президент Союза дизайнеров России Виталий Ставицкий. Три года назад на креативной неделе была только одна сессия по дизайну, в 2022-м – 17, подчеркнул он.

"Про дизайн на площадке креативной недели стали говорить очень много. Если раньше про него упоминали в лучшем случае в контексте интерьеров, то сегодня мы говорим о вызовах, безопасности страны и решении этих вопросов с помощью дизайн-решений", – сказал Ставицкий.

По его словам, в рамках креативной недели Союз дизайнеров представил дорожную карту развития отрасли. "Это были первые тематические общественные слушания, предстоит провести еще десятки встречи с профессиональным комьюнити и представителями бизнеса, а далее продвигать это как часть государственной политики в области дизайна", – рассказал эксперт.

Генеральный директор коммуникационного агентства "Правила общения" Юлия Зинкевич отметила, что креативная неделя стала очень живой площадкой, которая собирает топовых спикеров. Она обратила внимание на возможность коллаборации традиционных промыслов и современного дизайна.

"Мне понравились современные прочтения старых мотивов, которые предложили коллеги из ГЭС-2, Музея декоративно-прикладного искусства и других институций. На стыке может получиться много красоты", – добавила эксперт.

Зинкевич модерировала дискуссию о паблик-арте как элементе преобразования городской среды. На одной площадке собрались представители девелоперского бизнеса, города и арт-кураторы.

"Девелоперы попросили Москву разработать схему, упрощающую процесс согласования арта на площадках новых жилых и деловых комплексов, а также на смежных территориях, в общественных пространствах", – сообщила она.

Фото: Киселев Сергей/Агентство "Москва"

Предприниматель Иван Сидоркин организовал в московском павильоне зону игрового VR. Желающих окунуться в мир виртуальной реальности было много.

"Наш стенд не пустовал, постоянно скапливались люди, которые ждали своей очереди. При этом среди посетителей были как простые гости, так и представители креативных индустрий. Мы получили много новых деловых контактов", – рассказал бизнесмен.

Больше всего внимание посетителей привлекли возможности VR в сфере образования. На площадке представили несколько таких проектов, которые реализуются для школьников.

"Технологии виртуальной реальности и грамотно продуманная игровая форма преподнесения материала позволяют максимально эффективно что-то узнать, – отметил Сидоркин. – Люди постепенно присматриваются к возможностям VR, они начинают постигать эту индустрию и понимать что это это такое и зачем это нужно".

Фото: Агентство "Москва"

Москва помогает

Столица стала пристанищем для множества талантов – как своих, так и из других регионов. Условия для этого московская мэрия во главе с Сергеем Собяниным создавала все последние годы.

В городе появилась инфраструктура для развития креативных отраслей, готовятся кадры, продукция индустрии продвигается на российском и международном рынках. Кроме того, участники отрасли получают финансовую, консультационную и образовательную поддержку.

Так, в рамках проекта "Фабрика дизайна" поддержку могут получить компании, предлагающие технические задания на разработку промышленного дизайна импортозамещающей продукции. Конкурс стартовал в мае.

"Молодые специалисты в области промышленного дизайна и не только они могут помочь бизнесу создать новые товары, которые станут частью программы импортозамещения и технологического суверенитета", – объяснил Виталий Ставицкий.

Несмотря на то, что это пилотный проект, он пользуется колоссальным спросом – за месяц поступило более 150 запросов от бизнеса. "Мэр Москвы хочет транслировать проект "Фабрика дизайна" на другие креативные индустрии: архитектуру, музыку, игры и другие направления, которые есть в столице", – добавил эксперт.

Поддержку творцам оказывает созданное в 2020 году Агентство креативных индустрий. Это центр единого окна, куда можно обратиться и получить информацию о мерах поддержки для участников креативной отрасли.

"Москва давно зарекомендовала себя как визионер в поддержке бизнеса в целом и креативных индустрий в частности. Она готова слышать и помогать. Регионы смотрят на столичный опыт и поддерживают эти инициативы, потому что они отработаны и имеют результат", – подчеркнул Ставицкий.

Мэр Москвы Сергей Собянин на Российской креативной неделе. Фото: Агентство "Москва"

Время больших возможностей

Санкции против России и уход ряда иностранных компаний даст толчок к развитию отечественной промышленности и позволит создавать собственные бренды, уверен Виталий Ставицкий. "Нам приходится находить новых партнеров, создавать собственные технологии. Сейчас потрясающее время, чтобы занимать лидирующие позиции. Я в этом беды не вижу", – заявил он.

Президент Союза дизайнеров призвал формировать в России собственное понятие красоты, устойчивости, инклюзивности и эстетики. Он напомнил, что многие крупные компании вышли из 90-х годов, а сейчас появились новые возможности для возникновения крупных отечественных брендов.

"Креатив – альтернатива нефти и газа, интеллектуальная собственность приобрела одну из важнейших ценностей нашей экономики. Креативная индустрия формирует интеллектуальную ценность и мы ее теперь никому не собираемся отдавать, а готовы продавать в виде товаров, продуктов и услуг", – заключил Ставицкий.

Сейчас актуально развивать свою страну, поэтому важно заниматься популяризацией достопримечательностей, рассказывать о привлекательных местах и обращать внимание на яркие особенности регионов, убежден Иван Сидоркин. Это можно сделать в том числе с помощью технологий виртуальной реальности, сказал предприниматель.

Самый выдающийся результат достигается с помощью объединения и коллаборации, считает Юлия Зинкевич. "Перспектива – в поиске взаимодополняющих, взаимно усиливающих партнеров. К примеру, сейчас объединяются крупнейшие московские музеи, учебные заведения, арт-кластеры. В будущем действовать сообща будет нормой в креативной сфере", – заявила эксперт.

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Фото: Киселев Сергей/Агентство "Москва"
Автор: 17 июля 2022, 09:30

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