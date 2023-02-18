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Суббота 18 февраля

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Гранд-кафе "Шануар": в Москве вдохновились вкусами прекрасной эпохи

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Новое место с изысканными блюдами.

В свое время постмодернизм как явление культуры, построенное на цитировании и создающее новый нарратив с отсылкой к уже написанному, зародился в литературе и оказал огромное влияние на социальные науки. Однако он так или иначе повлиял и на другие сферы общественной жизни, включая гастрономию.

Страсть к явному и скрытому цитированию, намеренно созданный парафраз на тарелке, за которым понимающий человек угадывает более широкий контекст, но также способен оценить и оригинальность замысла, давно стала неотъемлемой частью культуры еды, прежде всего, в ее ресторанном формате. Сознательная игра в постмодернизм всегда интересна, особенно если у игроков есть чувство вкуса. Новый проект от Maison Dellos стремится занять место именно в этой нише.

Речь идет о гранд-кафе "Шануар" на Тверском бульваре, которое буквально на днях открыло свои двери. Уже название ненавязчиво вовлекает гостей в игру. "Прочитать" его непросто. Но те, кто интересуется французской культурой рубежа XIX и XX веков, наверняка догадаются разделить это слово на две части. И тогда будто из тумана проступает образ Le Chat Noir – легендарного кабаре "Черный кот" на Монмартре, стены которого помнили и Верлена, и Дебюсси, и Тулуз-Лотрека.

Фото: пресс-служба Maison Dellos

По словам ресторатора Андрея Деллоса, таким образом он хотел признаться в своей давней любви к belle epoque и ее великому искусству, рождавшемуся в шумных парижских брассери. Интерьер "Шануар" именно таков – убранство в стиле ар-нуво, деревянные арки, бесчисленные зеркала, приглушенный свет, маленькие круглые столики. Но главное здесь, конечно, еда.

За русский взгляд на французскую кухню отвечает Эдуард Архипов из Екатеринбурга ("Гастроли", "Сойка", "Гады, крабы и вино"), лучший шеф-повар Урала 2020 года по версии национальной ресторанной премии Wheretoeat. Меню все еще формируется, но общие контуры очерчены вполне определенно.

Фото: пресс-служба Maison Dellos

Здесь много французской классики. Например, на закуску предлагают вполне аутентичные пате ан крут из четырех видов мяса с дижонской горчицей, тартар из говядины с картофелем фри и торшон из фуа-гра. Луковый суп готовят в лионском стиле – на густом говяжьем бульоне с луковым консоме, раклетом, большим количеством красного вина и капелькой сидра.

Фото: пресс-служба Maison Dellos

На горячее найдется и раратуй, и довольно приличный кок-о-ван в тягучем сладковато-пряном соусе (кстати, шеф специально оставляет лапку, чтобы избежать подозрений в подмене петуха обыкновенной курицей). А на десерт подают нежнейший крем-брюле и – куда же без него – пирожное Пари-Брест, к слову, весьма достойное.

Но только классикой дело не ограничивается. Оно и понятно, ведь брассери "прекрасной эпохи" исторически было открыто новым веяниям и вкусам не меньше своих прославленных завсегдатаев – вечно пьяных гениев без гроша в кармане, подаривших миру столько красоты. Поэтому Архипов логично оставил себе достаточно пространства для экспериментов.

Фото: пресс-служба Maison Dellos

Так, в голубцах из репы с крабом присутствуют рис нишики, фенхель и сыр филадельфия, крудо из сибаса дополнено редькой, а сельдерей – угрем. Артишок сервируют с лимонным майонезом, утку конфи – с чечевицей (тут есть еще ржаной солод и немного табаско), а жареного сибаса – с луком пореем конфи. Наконец, тарт татен из айвы сделан без крошки теста (его в виде песочного коржа подают отдельно), зато дополнен мороженым из запеченной же айвы, йогурта и эвкалипта.

Средний счет – 3 000 рублей.

18 февраля 2023, 21:05
Фото: пресс-служба Maison Dellos
Дни.ру✓ Надежный источник

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