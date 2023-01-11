Le Pigeon: Москве добавили немного парижского стиля

Французской кухне на московской земле исторически не везет. Итальянская отлично прижилась, японская, китайская, ближневосточная, даже скандинавская нашли своих преданных поклонников. А Франция – законодательница всяких мод, где родилась, пожалуй, самая сложная и утонченная кухня в мире, заметно отстает. Может быть, именно в силу своей сложности и утонченности. Между тем, на нее определенно есть спрос. Это видно по тому, с каким неподдельным интересом гости встречают каждую французскую премьеру. Le Pigeon, открывший свои двери на Цветном бульваре буквально на самом излете 2022 года, тоже не стал исключением.



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