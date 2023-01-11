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Lifestyle
Le Pigeon: Москве добавили немного парижского стиля

Le Pigeon: Москве добавили немного парижского стиля

Французской кухне на московской земле исторически не везет. Итальянская отлично прижилась, японская, китайская, ближневосточная, даже скандинавская нашли своих преданных поклонников. А Франция – законодательница всяких мод, где родилась, пожалуй, самая сложная и утонченная кухня в мире, заметно отстает. Может быть, именно в силу своей сложности и утонченности. Между тем, на нее определенно есть спрос. Это видно по тому, с каким неподдельным интересом гости встречают каждую французскую премьеру. Le Pigeon, открывший свои двери на Цветном бульваре буквально на самом излете 2022 года, тоже не стал исключением.
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Речь идет о новом проекте ресторатора Антона Пинского, созданном, на сей раз, в коллаборации с талантливыми и весьма искушенными шеф-поварами Георгием Трояном и Антоном Ковальковым. Это не классический французский ресторан – чопорный и строгий, скорее стильное гастробистро, очень парижское по атмосфере и еде.

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Поэтому меню получилось немного пижонским и даже хулиганским. При этом видно, что и Ковальков, и Троян отлично знают матчасть и хорошо владеют всеми положенными техниками, а последний и вовсе окончил Le Cordon Bleu.

Меню совсем небольшое, но каждая позиция тщательно выверена. В разделе закусок есть и террин из фуа-гра с чатни из айвы, и эклер с крабом, и жардиньера из овощей. Но открывается он – совершенно неожиданно – яйцом Мимоза, причем сразу в нескольких версиях – с крабом, трюфелем и черной икрой. Начинка затейливая, майонез, разумеется, от шефа.

Фото: Андрей Суворин

В разделе антре свежайший Сан-Жак удачно дополнен мандарином, а маринованный лосось – зеленой сальсой. Рийет из лосося подкупает деликатной текстурой, мясо камчатского краба и пряная заправка превращают довольно ординарный зеленый салат в нечто совершенно особенное. Но, пожалуй, самое главное открытие здесь – лук-порей конфи. В самом деле, мало кто способен представить себе этот овощ в качестве самостоятельного блюда. Заказать его можно только из любопытства и тяги к экспериментам. Однако по факту оказывается, что это едва ли не лучшая позиция в меню – изящная, сложная, тонкая гастрономическая конструкция.

Фото: Андрей Суворин

Супов всего два, но луковый, конечно, имеется – его готовят на густом бульоне из говядины и цыпленка.

В разделе основных блюд стоит обратить внимание на стриплойн с козлобородником и трюфелем, на седло ягненка с печеной айвой и на утиную грудку с мандаринами. Эти позиции ближе всего к классике. А вот за рыбной кулебякой в Le Pigeon наверняка будут возвращаться. В ее начинке нет ни одного рисового зернышка, зато много фарша из креветок и филе сибаса. Все это заворачивается в тончайшее слоеное тесто, а подается с очень французским соусом на основе шампанского – густым и плотным.

Фото: Андрей Суворин

Раздел десертов совсем крохотный. Крем-брюле и тарт татен со сливочным мороженым, как минимум, не разочаруют. А изысканная французская меренга с сорбетом из пьяной груши запоминается не меньше лука-порея.

Средний счет – 4 000 рублей.

Фото: Андрей Суворин

Фото: Андрей Суворин
Автор: 11 января 2023, 13:40 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

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