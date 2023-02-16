Самый простой рецепт блинов: пальчики оближешь

Масленица не за горами.

Приготовить праздничные блины не составит труда, если воспользоваться самым простым рецептом. Повар Тарас Егоров предлагает универсальный вариант на Масленицу. В 2023 году она наступает 20 февраля.

Для теста понадобится всего два ингредиента — мука и молоко. Как сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня" секрет кроется вовсе не в составе лакомства, а в идеальных пропорциях. Муки должно быть ровно 200 граммов, а молока ровно 0,4 литра.

Хорошо, если дома есть мерные весы, тогда тесто получится максимально удачным. Блины — просто пальчики оближешь. Приготовьте их на Масленицу, и близкие останутся довольны.