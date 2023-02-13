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Блинный след: где отметить Масленицу всей семьей

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Приближается самая вкусная неделя года – Масленица. Карнавал веселья, игр, хороводов и, конечно же, блинов. Выбрали, как и где провести этот праздник всей семьей.

Матрешкины сказки

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press / www.globallookpress.com

Ешь блины, гуляй, пляши – вот он, идеальный план встречи Масленицы. Решено: отмечаем праздник в центрах "Кидбург Сказки". Здесь для самых юных гостей подготовили спектакль "Матрешкины сказки". Игрушечная красавица увлечет ребят в веселый хоровод историй о празднике проводов зимы. Они узнают о традициях Масленицы, споют русские народные песни и сыграют в веселые игры. А в финале ребят ждет вкусное угощение – блины с пылу с жару.

Когда: 18-26 февраля

Где: ул. Автозаводская, 18

Хороводы в усадьбе

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

В "Кусково" Масленицу отпразднуют с размахом. Гости отправятся на прогулку по дворцу и узнают о традициях праздников в усадьбе Петра Шереметева. А затем начнутся гуляния: перетягивание каната, хороводы, катание на карусели, игра на народных инструментах, а еще – живая музыка и знакомство с историей Масленицы. Тем, кому захочется оставить на память о празднике какой-нибудь сувенир, ждут на мастер-классах. На них научат делать куколки-обереги, украшать рисунком солнца фарфоровые тарелки и даже создавать из вощины свечи с необычным декором.

Когда: до 5 марта

Где: ул. Юности, 2

Пачат с собой

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press / www.globallookpress.com

Блинов много не бывает. Во всяком случае, на Масленицу. А раз так – то надо спешить в Парк Горького. Там можно будет попробовать больше пятидесяти видов блинов. От национальных – вроде тончайших удмуртских табани и мордовских пачат, приготовленных на пшенной муке, – до вариантов для сторонников здорового образа жизни. Парочку тыквенных или приготовленных на альтернативном молоке блинов точно стоит продегустировать.

Когда: 17-26 февраля

Где: ул. Крымский Вал, 9

Весне дорогу

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

В Измайловском кремле Масленицу отмечают и провожают по старинке. В субботу, 25 февраля вместе с Иваном Царевичем, скоморохами и матрешками гости праздника отправятся в путешествие по масленичной неделе. Заглянут и на Тещины вечерки, и на Золовкины посиделки. А затем поскачут на конкурс по хобби-хорсингу, посмотрят представление арт-театра "Кикимора" и поучаствуют в конкурсе на подбрасывание блинов. В воскресенье в Измайлово будут работать ремесленные мастерские, силачи сойдутся в кулачных боях, а повара приготовят Царь-блин. Завершится праздник, как и положено, сжиганием чучела Масленицы.

Когда: 25-26 февраля

Где: Измайловское ш., 73ж

Первый джедай комом

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press / www.globallookpress.com

Приготовьтесь, будет громко! А еще – страшно интересно: получится ли у магистра Бурашки Че и его верных Джедаев спасти планету и встретить весну? Масленичные гуляния в парке киноприключений "Мастер Панин" из тех, где сидеть и скучать просто невозможно. Зрители участвуют в конкурсах, катаются на Космической печке Емели, спасают вместе героями шоу планету от наступления ледникового периода и, конечно, дегустируют румяные блины.

Когда: 19 февраля

Где: 2-й Сетуньский пр-д, 3

Самое яркое солнце

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

В Музее Москвы будут встречать весну и ждать солнечной погоды. Поэтому готовьтесь к перевоплощениям в лаборатории костюма, креативу для создания праздничного арт-объекта, просмотру трогательного спектакля "Ярмарка" и приятному веселью — валянию в сене и торжественному шествию.

Когда: 26 февраля

Где: Зубовский б-р, 2

Играем в бабки

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

На Крутицком подворье в конце масленичной недели Музей Ратной истории Москвы проводит гуляния в старинном стиле. Участники праздника перенесутся в прошлое. Сыграют в народные игры – бабки и городки, чижа и красные горки, пойдут на штурм снежной крепости и посоревнуются в меткости в стрельбе из лука и мушкета. А еще сделают эффектные фото в доспехах, послушают ансамбль Alcantar и посмотрят кукольное представление.

Когда: 25 февраля

Где: ул. Крутицкая, 17/1

13 февраля 2023, 14:00
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

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