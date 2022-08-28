Кто придет на смену мировым брендам? Дизайнер назвал дефицитные сегменты производства одежды в России

В России много достойных дизайнеров, которые смогут заменить потребителям ушедшие мировые бренды.

После начала спецоперации на Украине мир российской моды оказался перед вызовом начинать возрождать собственное производство. Многие известные мировые бренды покинули российский рынок. И хотя в России есть немало громких имен в мире моды, все же, такой ситуации еще не было никогда.

ПО ТЕМЕ Одевала Нюшу и Милохина: Втюхивающего подделки звездного стилиста вывели на чистую воду

Дизайнер одежды Юлия Гагуа в беседе с "Дни.ру" рассказала о перспективах развития индустрии и дефиците, который уже сейчас возник в нескольких нишах.

Молодежный сегмент и премиум-сегмент одежды – это два направления, которые сейчас в дефиците. По мнению дизайнера, российским производителям стоит быть начеку, чтобы не просесть в глазах потребителя, не упасть в грязь лицом и дать понять, что российские бренды не хуже итальянских, и Россия тоже может производить красивую и качественную одежду.

"Касаемо импортозамещения, на мой взгляд, российским дизайнерам сейчас следует думать в том направлении, как сделать продукт, который может полностью это компенсировать. А именно, это премиум бренды, то хорошая качественная одежда, выполненная из качественных дорогих материалов. У нас достаточно много людей, которые имеют финансовые возможности и любят, и хотят одеваться, но не имеют возможности сейчас купить эту одежду. Уровень миддл-ап сейчас будет очень кстати. Не буду рекламировать свои костюмы, но тем не менее, о них тоже можно сказать. Хороший костюм купить сейчас просто нереально, в ЦУМе пустые площади, а у российских дизайнеров предложений мало. Я как раз пытаюсь сделать такой продукт, который не будет по качеству и дизайну уступать мировым известным брендам. Если мы берем масс-маркет, молодежная одежда, ее тоже не хватает. Это хорошая простая молодежная одежда из простых, но качественных материалов и недорогих", – отметила Юлия Гагуа.

По словам дизайнера, открытыми остаются ниши производства хороших аксессуаров, а также сумок, бижутерии. Особое внимание стоит обратить на изготовление вещей из натуральной кожи. Этот сегмент пока тоже страдает от дефицита.

"Сейчас импорт кожи стал достаточно проблематичным и дорогим удовольствием, то есть кожаные изделия и производство кожи – то, над чем стоит задуматься, а также кашемир. В основном он весь был у нас из Италии. Надо задуматься о том, что может быть пора как-то и самим заняться производством кашемира", – отметила дизайнер.

Ранее председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин в беседе с "Радио 1" отметил, что многие транснациональные компании опубликовали отчетности, в которых указали многомиллиардные убытки из-за ухода с российского рынка.