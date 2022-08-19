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Шоу-бизнес
Одевала Нюшу и Милохина: Втюхивающего подделки звездного стилиста вывели на чистую воду

Одевала Нюшу и Милохина: Втюхивающего подделки звездного стилиста вывели на чистую воду

Известная блогерша заявила, что стала жертвой мошенница. По словам девушки, она потратила миллионы на подделки.
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Известная блогерша Валерия Чекалина, более известная в социальных сетях как Лерчек, рассказала душещипательную историю. Оказалось, девушку кинули на миллионы рублей, причем сделал это человек, которого она считала родным.

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Брюнетка заявила, что стилист Эльвира Янковская шесть месяцев продавала ей поддельные вещи люксовых брендов. В общей сложности блогерша потратила на "пустышки" двадцать миллионов рублей. Чекалина в шоке, ведь она относилась к Янковской как к подруге, доверяла ей и даже впустила в свой дом. "Я впустила человека в семью, к маме, к детям", – сокрушается женщина.

Стоит отметить, что "одевала" Эльвира не абы кого, а настоящих звезд. Так, ее клиентами были Даня Милохин и даже Нюша. Так что, возможно, список "жертв" стилиста еще пополнится громкими фамилиями.

По словам Лерчека, горькую правду она узнала, когда сравнила поддельные вещи с настоящими оригиналами, купленными в люксовых бутиках. Заподозрив неладное, она отнесла их на проверку в ЦУМ и ужаснулась – ей втюхали дешевую реплику.

Сама же Янковская попыталась ретироваться и обвинить все лживого поставщика, мол: это не она плохая, а ее надули. Однако на просьбу раскрыть имя поставщика она лишь отмолчалась. Таким образом блогерша и вывела экс-подругу на чистую воду.

ПРОПАЛИ ДОКУМЕНТЫ НА КВАРТИРУ: ЧТО ДЕЛАТЬ?

Фото: Василий Смирнов/Russian Look/www.globallookpress.com
Автор: 19 августа 2022, 22:02 Источник: "Дни.ру" • Требует проверки

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