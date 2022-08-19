Одевала Нюшу и Милохина: Втюхивающего подделки звездного стилиста вывели на чистую воду

Известная блогерша Валерия Чекалина, более известная в социальных сетях как Лерчек, рассказала душещипательную историю. Оказалось, девушку кинули на миллионы рублей, причем сделал это человек, которого она считала родным.
Брюнетка заявила, что стилист Эльвира Янковская шесть месяцев продавала ей поддельные вещи люксовых брендов. В общей сложности блогерша потратила на "пустышки" двадцать миллионов рублей. Чекалина в шоке, ведь она относилась к Янковской как к подруге, доверяла ей и даже впустила в свой дом. "Я впустила человека в семью, к маме, к детям", – сокрушается женщина.
Стоит отметить, что "одевала" Эльвира не абы кого, а настоящих звезд. Так, ее клиентами были Даня Милохин и даже Нюша. Так что, возможно, список "жертв" стилиста еще пополнится громкими фамилиями.
По словам Лерчека, горькую правду она узнала, когда сравнила поддельные вещи с настоящими оригиналами, купленными в люксовых бутиках. Заподозрив неладное, она отнесла их на проверку в ЦУМ и ужаснулась – ей втюхали дешевую реплику.
Сама же Янковская попыталась ретироваться и обвинить все лживого поставщика, мол: это не она плохая, а ее надули. Однако на просьбу раскрыть имя поставщика она лишь отмолчалась. Таким образом блогерша и вывела экс-подругу на чистую воду.