Kislovsky: В столичном ресторане еду соединили с искусством и стихиями

Сегодня уже мало кто будет спорить с тем, что еда сродни искусству, по крайней мере, когда речь заходит о высокой кухне. Речь идет не только о виртуозном техническом исполнении, позволяющем добиваться сложной игры текстур и тончайших оттенков вкуса, но и о подчеркнуто выраженной эстетике сервировки. В поисках примеров такой ускользающей красоты одни повара обращаются к современному искусству, другие погружаются в классическую литературу, а третьи ищут вдохновения в природе. Именно этот аспект был положен в основу гастрономической концепции арт-ресторана Kislovsky.



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