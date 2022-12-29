Еда Путешествия Культура Мода и красота Авто Афиша HI-TECH

Топ новостей недели

Россия рыдает: не стало Николая Баскова
Не сумевшая спасти Юдашкина жена склонилась над потемневшим мертвым телом: Пролежало три часа
Резали хирурги и схватил паралич: как ушедший Басков провел последние дни
Огромная скидка: Шаляпин экстренно избавляется от недвижимости
партнеры
Четверг
29 декабря
Лента новостей
09:00
Видео пожара в караоке-клубе Москвы попало в Сеть
08:40
"Может упасть и отрезать мне ноги": как одинокая женщина своими руками построила дом
08:20
Kislovsky: В столичном ресторане еду соединили с искусством и стихиями
08:00
Самый затратный период – как быстро финансово восстановиться после новогодних праздников?
06:06
Разврат в кругах интеллигенции: пьеса о романе Герцена с женой Огарева
04:14
Гороскоп на январь 2023 для всех знаков зодиака от Тамары Глоба
02:08
Раздвинувшая ноги Утяшева показала причинное место во всей красе – видео
00:01
Агеев день: приметы и традиции 29 декабря
22:20
В столице Швеции прогремел взрыв
22:00
Жительницу Москвы освободили из квартиры после 18-дневного заточения
21:40
"Если бы сделала Валерия...": Пригожин жестко прошелся по осквернившей светлый праздник звезде из США
21:20
Жуть! Пирующая скандалистка Собчак крупно оконфузилась
21:00
Сбежавшая за границу вместе с детьми Бородина взвыла: Тяжело
20:40
Не стыдно: тощая Толкалина сбросила бюстгальтер и похвасталась самым дорогим
20:20
Завистливая Семенович впилась в набухшую грудь Орловой: Тити больше, чем у меня
20:00
Затаившая обиду Бузова отвернулась от самого близкого человека
19:40
"Недавно случилось": сидящая на таблетках Долина вынуждена покончить со сценой
19:20
Счастливая мамочка! Родившая Орлова предъявила двойню
19:00
В России с нового года вырастут тарифы на мобильную связь
18:40
ПФР осчастливит пенсионеров под Новый год
18:20
Подольская уехала с детьми: Проболтавшийся о разводе изменник Пресняков потерял самое дорогое
18:00
В Московской области погибли двое рабочих
17:40
Массовая авария в Подмосковье унесла несколько жизней
17:20
"Бьет, заходясь в экстазе": всплыло сатанинское поведение Гузеевой с мужем и детьми
17:00
Анатолий Цой поздравил читателей "Дни.ру" с Новым годом
16:40
Развелась с мужем-актером и оказалась на волоске от смерти: испытания звезды "Мажора" Разумовской
16:20
Не жилец: загнанному в угол Меладзе вырыли могилу на чужбине
16:00
Как привести лицо в порядок за три дня до Нового года: 5 рекомендаций косметолога
15:40
"Страшное дело": как живет 85-летняя Светлана Немоляева
15:20
"Не могу надышаться": Стали известны последние слова 61-летнего Гальцева перед кончиной
15:00
Внедорожник Toyota Land Cruiser рухнул в заледеневшую реку – видео
14:40
"Долго не протяну": подцепивший молодую цацу Бондарчук поставил жирную точку
14:20
"Все в тумане": Очнувшийся после интима на стороне Агутин заявил о предательстве любимой
14:00
"Мне стыдно!": Поливающей помоями Россию Ахеджаковой перекрыли кислород
13:40
"Ребенка не планировала так скоро": округлившаяся певица Нюша сыта по горло очередной беременностью
13:20
"Главное условие": Ждущую прибавление скрытную Кабаеву отправляют на лабораторные опыты
13:00
Сомнительный заказчик: Подлый иноагент Галкин* вымарал светлую память ушедшего Баскова
12:40
Дава поздравил читателей "Дни.ру" с Новым годом
12:20
Доводит до экстаза: узкие штаны SHAMANа лопаются от мощного прибора
12:00
"Меня настигло": побитую в вагоне метро Екатерину Шпицу скрючило в адовых муках
11:40
Сбежавшую от престарелого мужа из-за проблем в постели Славу сдали с потрохами: Скрыла реальную причину
11:20
В гостях в деревенском доме на Крайнем Севере: реальная жизнь
11:00
"Сгорел быстро": у Таисии Повалий умер отец
10:40
"Метастазы": разложившееся тело Шукшиной источает трупную вонь
10:20
"Нападает на меня": жена Николаева с синюшным пузом орет из-за насилия в семье
10:00
Врач объяснил опасность подгузников для мальчиков
09:40
Внук сгоревшего от рака в 36 лет Боба Марли внезапно умер в 31 год
09:20
"Не люблю": откровения Джигурды о России потрясли до мурашек
09:00
"Есть где разгуляться": 77-летний Антонов съехался с новой пассией в ожидании малыша
08:43
Зачем успешный предприниматель бросил бизнес и уехал жить на хутор в столетний дом
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Толпа народа и цветы: Россия проводила Гальцева в последний путь
"Метастазы": разложившееся тело Шукшиной источает трупную вонь
Прячущую округлившийся животик Алину Кабаеву сдали с потрохами: Еще один на подходе
Схватившаяся за пах с огромным агрегатом Волочкова пустила желтую струю – видео
Получившая "две полоски" после теста Барановская вышла в свет с новым мужчиной: Вот они
Сомнительный заказчик: Подлый иноагент Галкин* вымарал светлую память ушедшего Баскова
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Lifestyle
Kislovsky: В столичном ресторане еду соединили с искусством и стихиями

Kislovsky: В столичном ресторане еду соединили с искусством и стихиями

Сегодня уже мало кто будет спорить с тем, что еда сродни искусству, по крайней мере, когда речь заходит о высокой кухне. Речь идет не только о виртуозном техническом исполнении, позволяющем добиваться сложной игры текстур и тончайших оттенков вкуса, но и о подчеркнуто выраженной эстетике сервировки. В поисках примеров такой ускользающей красоты одни повара обращаются к современному искусству, другие погружаются в классическую литературу, а третьи ищут вдохновения в природе. Именно этот аспект был положен в основу гастрономической концепции арт-ресторана Kislovsky.
прочитано 139 раз

Речь идет о проекте в Большом Кисловском переулке, который заработал несколько месяцев назад. Приставка "арт" в данном случае вовсе не случайна. Внутри представлены подлинные скульптуры модного Джерарда Маса, который так любит "переносить" красавиц эпохи Возрождения в наши дни, а еще вполне себе актуальные NTF творения цифровой художницы Meta Rite, большой поклонницы "русского метафутуризма". Вкупе с панорамными окнами дореволюционного московского особняка, дубовыми панно, каскадными хрустальными люстрами в дизайнерских полусферах и мебелью в стиле ар-деко, они успешно создают внутри ресторана особую "художественную" атмосферу. Но главное в Kislovsky, конечно, еда.

ПО ТЕМЕ

Garda: В Москве прибавилось "настоящей Италии"

Ресторан со сложной локацией сделал ставку на борьбу со стереотипами

За кухню отвечает Илья Карпаев. Интернациональное меню получилось довольно просторным, но без излишеств и крайностей. На закуску здесь предлагают камчатского краба со шпинатом и соусом из настойки васаби, каспийского залома с чесночным картофелем, авокадо гриль с угрем унаги в ореховом соусе и томленых рапанов с гратеном из картофеля.

Фото: пресс-служба ресторана Kislovsky

На горячее подают жареного муксуна с ростовскими кабачками и соусом из анчоусов, Пожарскую котлету с соусом тартар, стейк из языка теленка со сморчками в угольных сливках и седло ягненка с запеченным баклажаном. В самостоятельные разделы выведены паста с ризотто (стоит обратить внимание на то, которое с боровиками и воздушным кремом из пармезана), а также морепродукты из аквариума и с ледника (устрицы, ежи и креветки здесь отличного качества).

Помимо основного в ресторане действуют еще два специальных меню. Первое – сезонное, с оливье, заливным, наваристой бараньей похлебкой и пельменями. Впрочем, даже самые "простые" блюда в нем соответствуют уровню fine dining. Так оливье готовят с крабом и черной икрой, мимозу – с копченым угрем, заливное – с осетриной и сахалинской креветкой, а пельмени – с мясом косули и фермерской сметаной.

Фото: пресс-служба ресторана Kislovsky

Второе – концептуальное. Оно сконструировано в виде четырех сетов, собранных вокруг четыре стихий. Например, "Вода" представлена карпаччо из гребешка со свежей малиной, теплым осьминогом с оливками и печеным картофелем, филе палтуса с томлеными томатами и соусом из раков и десертом из нескольких видов мусса, миндального крамбола и икры на белом вине. Остальные построены примерно по тому же принципу. В "Земле" найдется отличный зеленый салат с авокадо и зернистым творогом, в "Огне" – сочные татаки из говядины с черной икрой и мильфеем из бородинского хлеба, а в "Воздухе" – филе утиной грудки с кукурузным пирогом и соусом из горной вишни.

Фото: пресс-служба ресторана Kislovsky

Отдельного упоминания заслуживает сервировка каждого блюда – стильная, тонкая, изящная и по-настоящему эстетская.

Средний счет – 3500 рублей.

Фото: пресс-служба ресторана Kislovsky
Автор: 29 декабря 2022, 08:20 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Метастазы": разложившееся тело Шукшиной источает трупную вонь

Какой ужас!
Шоу-бизнес

"Недавно случилось": сидящая на таблетках Долина вынуждена покончить со сценой

Довела себя
Шоу-бизнес

"Бьет, заходясь в экстазе": всплыло сатанинское поведение Гузеевой с мужем и детьми

Такого не ожидали
Шоу-бизнес

"Страшное дело": как живет 85-летняя Светлана Немоляева

Признание звезды

Гороскоп

Гороскоп на январь 2023 для всех знаков зодиака от Тамары Глоба
Гороскоп: любовь в 2023 году пророчат трем знакам зодиака
Гороскоп на неделю с 26 декабря по 1 января
Ретроградный Меркурий еще аукнется: астролог дала совет россиянам

Здоровье

Врач объяснил опасность подгузников для мальчиков
Развитие онкологии связано с состоянием психики – мнение врача
"Климакс наступает гораздо раньше": когда беременность для женщин особенно опасна
Врач раскрыл неочевидный симптом свиного гриппа

Спорт

Боец Селиванов объявил о завершении карьеры из-за проблем с сердцем
Скончался известный советский фигурист и олимпийский чемпион Александр Горшков
Кровавое пятно на льду: задетая коньком распоротая Тотьмянина повторила страшную судьбу Бережной
Беда откуда не ждали: олимпийскую чемпионку Валиеву вышвырнули как мусор

Регионы

Под Новосибирском при пожаре в частном доме погибли 2 человека
В Ленобласти пьяная женщина убила мужа
В Нижнем Новгороде спасатели эвакуировали учеников после задымления в школе
В Иркутской области подросток попал под поезд
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+