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Lifestyle
Garda: В Москве прибавилось "настоящей Италии"

Garda: В Москве прибавилось "настоящей Италии"

Итальянская кухня пользуется у москвичей стабильной популярностью.
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Во-первых, она в меру экзотична и при всем своем южном темпераменте остается близкой и понятной русскому вкусу. Во-вторых, она относительно проста в исполнении, поэтому "что-то итальянское" многие часто готовят дома. В-третьих, такая еда справедливо считается достаточно здоровой. Поэтому не удивительно, что именно итальянские рестораны продолжают открываться в Москве чаще любых других и практически в любое время. Ресторан Garda на Петровке, заработавший в конце ноября – очередное наглядное тому подтверждение.

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Речь идет о проекте ресторанной группы, в активе которой такие известные в Москве заведения, как "Ткемали", "Кадриль" и "Саре". За кухню отвечает шеф-повар Роман Васильев, почти полтора десятка лет трудившийся в Калабрии и Риме, а потому хорошо знакомый с актуальным гастрономическим наследием Италии. Меню получилось большим – явно в расчете на широкий круг постоянных гостей. В основе итальянская классика, но с авторскими интерпретациями, впрочем, не отступающими слишком далеко от оригинала, что, безусловно, хорошо.

На закуску здесь предлагают, например, вителло тонато с рукколой и каперсами, перцы рамиро с рикоттой и анчоусом, тартар из мраморной говядины с халапеньо и каперсами, разве что подается он на чипсах из топинамбура, а также вполне добротный баклажан с пармиджано, томатами и базиликом. Здесь есть немного моцареллы и вареного яйца, но это лишь добавляет блюду фактурности.

Фото: пресс-служба ресторана Garda

Пиццу, как и положено, готовят в дровяной печи – из жаркой топки она выходит нежной и воздушной, с пикантной хрустящей корочкой.

В разделе паст найдется, разумеется, и карбонара, и арабьята, и алио-олио-пеперончино. Впрочем, любая из них не разочарует, тем более что пасту в ресторане делают вручную, а варят до очень правильного состояния альденте. Если хочется чего-то менее традиционного, можно попробовать фарфалле с крабом или равиоли с полентой и томленым ягненком.

Фото: пресс-служба ресторана Garda

На горячее не стоит проходить мимо довольно плотного оссобуко по-милански с ароматным шафрановым ризотто, деликатнейшей утиной ножки конфи с бататовым пюре и соусом на основе порто и отличного сибаса по-сицилийски – с оливками, томатами, каперсами, карамелизованным луком и тонкими ломтиками печеного картофеля. Вообще, блюда из основного раздела выглядят очень уверенно. Чувствуется, что при всей своей относительной простоте они приготовлены с большим знанием дела и вниманием к незаметным глазу деталям.

Фото: пресс-служба ресторана Garda

В разделе десертов все та же итальянская классика, разве что чуть усложненная. Так нежнейшая панна котта очевидно выигрывает от сочетания с нарочито грубоватым попкорном, слегка приправленным соленой карамелью. Каннолли могут сделать и с нутеллой, и с фисташками. А изрядно пропитанная ромом баба становится только лучше от щедрой порции заварного крема и ломтиков свежей клубники.

Средний счет – 3 000 рублей.

СКИДКИ НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ ДОСТИГЛИ 20%

Фото: пресс-служба ресторана Garda
Автор: 19 декабря 2022, 08:50 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

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