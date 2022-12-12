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Lifestyle
Ресторан со сложной локацией сделал ставку на борьбу со стереотипами

Ресторан со сложной локацией сделал ставку на борьбу со стереотипами

Рестораны в торговых центрах, среди которых нередко встречаются заведения достаточно высокого уровня, весьма популярны и в Европе, и в Америке, и в Юго-Восточной Азии. В России, напротив, они воспринимаются, скорее, как места с "быстрой едой" – непритязательной и ни к чему не обязывающей, но вполне годной, чтобы перекусить на ходу и отправиться дальше бродить по салонам и бутикам. И уж тем более мало кому придет в голову специально поехать в такой ресторан, чтобы поужинать.
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Создатели проекта Atlantica seafood, который расположился в двухэтажном ТЦ на Кутузовском проспекте за пределами ТТК, решили, что с такими стереотипами надо бороться и, в принципе, довольно успешно справляются с поставленной задачей. Во всяком случае, заведение на 200 посадок не пустует и после закрытия магазинов. Известные столичные рестораторы Максим и Сергей Дырины сделали ставку на морепродукты и рыбу, наладили прямые контакты с поставщиками, внимательно следят за качеством продуктов и вдобавок держат едва ли не лучшие в Москве цены на популярные деликатесы вроде крабов, лангустинов, гребешков и морских ежей.

Фото: пресс-служба ресторана Atlantica seafood

Меню получилось довольно большим, что логично при стабильном потоке гостей с большим количеством возвратов. Сама кухня не претендует на изысканную утонченность и виртуозность исполнения, однако и простой ее точно не назовешь. В основе гастрономической концепции заведения лежит пристальное внимание к достоинствам основного продукта и его оригинальному вкусу. А поскольку продукт, главным образом, деликатный, то при работе с ним слишком сложных кулинарных техник стараются не использовать, а соусы и приправы делают такими, чтобы они не столько доминировали, сколько удачно аккомпанировали основному ингредиенту.

Например, морского ежа дополняют тартаром из огурца или кремом из желтка. Анадару и спизулу подают с конкассе из томатов и соусом шисо. Шафрановое ризотто готовят максимально деликатным, потому что дополняют его нежнейшим карпаччо из свежего лангустина, а необходимую кислинку блюду придают с помощью снега из юдзу. Филе конгрио сопровождают нежно-сладковатым киноа в кокосовом молоке, а стейк из тунца – кенийской фасолью и соусом кумкват.

Фото: пресс-служба ресторана Atlantica seafood

Среди блюд, на которые непременно стоит обратить внимание, отметим большой краб-дог на бриоши с огурцами кимчи и соусом айоли, отличную лепешку роти с опаленным лососем, кимчи, деликатно пряным соусом и икрой тобико, наваристый биск с морепродуктами, птитим с угрем, муссом из пекорино и соусом унаги, а на десерт кокосовую панна котту с соусом из маракуйи и кусочками свежего манго. Отдельного упоминания заслуживает плато, именуемое "Морская коллекция double" – с клешней камчатского краба, магаданской и тихоокеанской креветкой, красным лангустином, кальмаром и чилийской мидией.

Вдобавок, каждый день недели в заведении посвящен какому-то одному продукту – лососю, осьминогу, крабу и т.д. – внушительную порцию которого можно отведать за более чем скромную цену. Например, целиковый краб волосатик в "свой" день обойдется всего в 895 рублей, а кило красных лангустинов и того дешевле.

Средний счет – 3000 рублей.

КАК СЭКОНОМИТЬ НА КОММУНАЛКЕ

Фото: пресс-служба ресторана Atlantica seafood
Автор: 12 декабря 2022, 02:08 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

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