Чем раскрасить осенне-зимний гардероб: три совета от стилиста

Сезон осень-зима 2022 — это яркое продолжение трендов прошлых лет. Кожа, джинса и мех — в этом году улицы будут пестрить обилием материалов и принтов. Стилист Юлия Гагуа подготовила три универсальных совета, как не потеряться в обилие фактур и трендов, но расскрасить осенне-зимний гардероб.
Анималистичные принты
Еще в прошлых сезонах животные принты перешли с модных показов на улицы городов. В 2022 году тренд никуда не ушел, а только набрал силу. Смелые модники могут выбрать верхнюю одежду с принтом зебры или леопарда. Для более скромного образа подойдут аксессуары с пятнышками или полосками — сумки, шарфы или перчатки.
Тотал кожа
Кожа — это не только главный хедлайнер модных показов этого сезона, но и отличный осенне-зимний материал. За ней легко ухаживать даже в самую грязную погоду. Кожаные брюки, кожаный тренч и сумка-тоут — и вот образ собран.
А в сухие дни можно выбрать образ полегче из тотал джинсы. Образ выйдет более расслабленным и не таким кричащим, как кожа. Старайтесь выбирать изделия одной фактуры, чтобы композиция держалась.
Яркие цвета
Конечно, не обойдется без классического приема — добавить в образ яркие цвета. Юлия советует присмотреться к цвету фуксии и оранжевому. Эти оттенки не уступают друг другу и отлично сочетаются с классическим бежевым и черным.
"Стиль и моду мы себе диктуем сами. Это идет изнутри каждого человека. Нужно выбирать то, что нравится, к чему лежит душа", — напоминает стилист.