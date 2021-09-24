Куда сходить в Москве: афиша с 28 сентября по 5 октября

Осень в Москве будет жаркой – афиша культурных событий изобилует спектаклями, выставками, концертами. Не пропустите самое интересное!

ФИЛЬМ

"Флэшмоб"

Это история о журналистке Дине которая отчаянно желает продвинуться по карьерной лестнице и идет на все, лишь бы угодить своему начальнику Константину Львовичу и сделать захватывающий материал .Она обманом попадает в тусовку флэшмобберов, которые устраиваютяркие уличные представления в неожиданных местах города... В ролях: Эвклид Кюрдзидис, Роман Мадянов, Алена Спивак и другие. Режиссер: Алена Рубинштейн.

В кино с 30 сентября.

"Зона 414"

Недалекое будущее. В мегаполисе, населенном андроидами, неожиданно пропадает девушка. Её отец, основатель города, нанимает частного детектива для поисков, в напарницы которому приставляет загадочную Джейн – робота нового поколения. Двум разумам – искусственному и человеческому – предстоит найти общий язык и раскрыть правду истинной цели создания Города Роботов. В ролях: Гай Пирс,Трэвис Фиммел, Матильда Лутс.

В онлйн-кинотеатрах с 30 сентября.

ТЕАТР

"Обыкновенная история"

Этим летом студенты Мастерской Миндаугаса Карбаускиса окончили свое обучение в ГИТИСе. 11 выпускников курса приняты в труппу Театра Маяковского, 3 спектакля с участием молодых артистов оставлены в репертуаре "Маяковки" ("Йокнапатофа", "В день свадьбы", "Москва. Дословно"), а в сентябре к ним прибавится еще один – "Обыкновенная история" по одноименному роману Ивана Гончарова. Режиссер и автор инсценировки Никита Кобелев. Не переписывая текст классика, он деликатно переносит действие романа в сегодняшние дни. Тем более история провинциального романтика, готового сначала свернуть горы, отстаивая свою точку зрения, а затем "научившегося" жить по принятым в обществе законам, оказывается сильно актуальна и сегодня.

29 сентября, Театр имени Вл. Маяковского (Малая сцена).

"Кроткие"

В основе спектакля – одно из последних произведений Федора Достоевского "Кроткая", которое он сам называл "фантастическим". Трагическая судьба девушки из бедного семейства, неудачное замужество ради выживания, семейная тирания, страдания, презрение, жалость и смерть... Режиссер Владимир Скворцов не меняя ни единого авторского слова, словно ставит между главным героем и зрителем линзу в виде двух дополнительных персонажей, вводящих действие в совершенно новый контекст.

28 сентября, Театр "Человек".

"Дни Cавелия"

Дебютный роман "Дни Савелия" сделал Григория Служителя по-настоящему знаменитым, принеся крупнейшие национальные литературные награды. И вот теперь главный герой романа – так полюбившийся читателям кот-философ – выходит на сцену. Режиссер Марина Брусникина переносит действие книги в Театральный двор РАМТа. Готовьтесь, бродяга Савелий, родившийся в коробке из-под бананов в районе Таганки и исходивший в поисках смысла жизни всю Москву, и вам не даст засидеться на одном месте! И вот вы уже путешествуете вместе с героями этого необыкновенного спектакля-странствия по нашему общему пространству такой прекрасной и мимолетной жизни.

28 сентября, РАМТ.

ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР

"Я дружу со сложными людьми"

На этом вечере стихи знаменитого и очень талантливого московского поэта, драматурга, критика и публициста Влада Васюхина прочитают замечательные актеры театра и кино и, конечно, сам автор. Среди участков – Сергей Ли, исполнитель главных партий в мюзиклах Московского театра оперетты и в других проектах, Всеволод Макаров, ведущий актер Театра им. Маяковского, лауреат международных фестивалей художественного чтения, Мария Матвеева, актриса Театра на Таганке, Елена Соколова, актриса театра "Бенефис", исполнительница французского шансона, и Сергей Фишер, участник спектаклей в Театре.doc, "Практика", Центре им. Мейерхольда и др.

28 сентября, арт-галерея "Веллум" (Гостиный двор).

МУЗЫКА

Хиты группы Rammstein

Рок-оркестр RockestraLive представит программу, которая уже успела полюбиться фанатам культовой группы. Сплетение красоты и торжественности классического оркестра со мощнейшим напором и драйвом музыки группы Rammstein – все это стало возможно благодаря оркестру. Яркая шоу-программа с танцующим оркестром, массой интерактивов и хитами любимых исполнителей оставит равнодушным даже самого искушенного зрителя.

8 октября, ГлавClub.

Олег Аккуратов

Олег Аккуратов – музыканта мирового класса, лауреата многочисленных международных конкурсов, виртуозный пианист, джазовый импровизатор и певей. Он блестяще исполняет как академическую, так и джазовую музыку. Программа "О любви Советского экрана" вобрала в себя все знаменитые и любимые не одним поколением мелодии из Советских фильмов и вошедшие в золотой фонд отечественной классики: "Верни мне музыку", "Ноктюрн", "Я жду тебя", "Память" и многие другие.

29 сентября, Камерный зал Дома Музыки.

ПРОЕКТ

"Гия Канчели: я не любил кларнет…2



Этот уникальный музыкальный проект, посвящен великому грузинскому композитору Гии Канчели. В первом отделении вечера состоится показ документального фильма "Гия Канчели: я не любил кларнет…", а вто втором – концерт с участием Юлиана Милкиса и Полины Осетинской, на котором прозвучат 18 миниатюр для кларнета и фортепиано. Именно в таком формате сам Гия Канчели задумывал показывать созданную канадским режиссером Ольгой Антимони киноленту.

5 октября, театр ET CETERA.

ВЕРНИСАЖ

"Переживание места".



В центре Москвы открывается новая галерея современного искусства 30/7. Первой выставкой арт-пространства станет экспозиция "Переживание места". Кураторы отобрали около двадцати работ молодых перспективных художников, среди которых: Настя Кузьмина, Василиса Лебедева, Надя Петрова, Мария Романова, Полина Суровова, Лада Учаева, Светлана Холлис, а также произведения культового советского нонконформиста Леонида Пурыгина. Погрузиться в атмосферу современного искусства гостям экспозиции помогут не только работы творцов, но и специально подготовленное пространство. Выставка поделит помещение на восемь символических зон, которые представят разные художники.

29 сентября, ул. Петровка 30/7.

СКОРО

"На всякого мудреца"

Режиссер Константин Богомолов взял за литературную основу постановки классическую пьесу Александра Островского "На всякого мудреца довольно простоты". Ее главный герой — бедный молодой человек Егор Глумов, проживающий в одной квартире с мамой. Чтобы выбиться в люди, он решает построить карьеру в высших кругах через знакомства, которые ему обеспечивает богатый дядюшка. Оттолкнувшись от этого сюжета Богомолов переносит действие в сегодняшнее время, превращая комедию XIX века в едкую сатиру на современную жизнь российской элиты. Но помимо сатирического будет и второй план. Это грустная и трогательная история про то, что никто в современном мире не умеет любить, несмотря на постоянные разговоры о сексе. В ролях: Виктор Вержбицкий, Игорь Гордин, Ольга Лапшина, Александр Семчев, Марина Зудина, Игорь Миркурбанов,Григорий Верник.

10, 11, 23, 24 октября. Основная сцена Театра Наций.