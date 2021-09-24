Еда Путешествия Культура Мода и красота Авто Афиша HI-TECH

Топ новостей недели

Раздвинувшая "ножки" Стриженова засветила пышную растительность
"Мы расстаемся": Муж Королевой настоял на разводе
Изрезанный хирургами Крутой тает на глазах
Истощенный сын Орбакайте рассказал о страшном недуге
партнеры
Пятница
24 сентября
Лента новостей
14:09
Долго ее добивался: дочь вывалила семейный секрет о возлюбленной Кончаловского
14:03
"Мы нищие!": Королева с мужем остались без денег и жилья
14:01
Виторган вывел взбешенную Собчак на чистую воду: Пыталась нажиться на браке
13:48
Кличко объединился с начальником полиции против Зеленского – экс-депутат Рады Лещенко
13:41
"Шикарный мужик!": Михалкова показала любимого человека
13:33
Куда сходить в Москве: афиша с 28 сентября по 5 октября
13:30
Лазил с ней по подвалам: признавший внебрачного сына Крутой рассекретил связь с Аллегровой
13:28
Эклс и Падалеки из сериала "Сверхъестественное" объединятся вновь
13:28
Двое молодых людей отравились насмерть в квартире в Москве
13:12
Разгневанная Шукшина влепила смачную пощечину ряженным в платья извращенцам: Содом и Гоморра
13:07
За сутки в России выявили 21 379 новых случаев ковида
12:45
"Это моя кровь": Крутой откровенно о внебрачном сыне
12:44
Брухунова взбесилась из-за сравнения с красивой женщиной: Так примитивно
12:29
Известный актер о бродяжничестве приемного сына: Гены дали знать
12:28
Тяжелый развод, уход из кино и жизнь в монастыре: Как сложилась судьба звезды "Возвращения Будулая" Алимовой
12:08
"Сердце кровью обливается": измотанная Макеева взвыла из-за жуткой несправедливости
11:59
"Не умеют распоряжаться деньгами": экономист рассказала россиянам о правильном планировании трат
11:57
Пять человек погибли во время восхождения на Эльбрус
11:42
Сыгравший "гей-свадьбу" Киркоров обласкал мужа Макеевой: Новый любимчик
11:37
Арзамасова отреагировала на обидный ярлык в Сети: Ожидала что-то нецензурное
11:29
"Буду просматривать": похотливая Копенкина не может забыть прелести Шаляпина
11:12
Бледанс сколотила состояние на тяжелобольном сыне: Свою цель я выполнила
11:08
Житель Нижневартовска избил осмотревшего его жену-мусульманку врача
11:00
Политолог Суздальцев: слишком много людей в госструктурах готовы подкинуть Лукашенко "дохлую кошку"
10:48
Елена Корикова из "Бедной Насти" сообщила о нападении на дом: Камеры снимают
10:45
Лишилась всего: с беременной Нюшей произошло страшное несчастье
10:19
Развиваем хороший вкус и чувство стиля у ребенка: советы дизайнера детской одежды
10:06
Обиженный Садальский плюнул в лицо коварному Михалкову: Мне смешно
10:05
Известный певец публично осрамил Долину
10:02
Audi A8 Long: Быстрее, ниже, длиннее
09:34
Улучшаем настроение квартиры или дома: советы знаменитого архитектора-дизайнера
09:21
Мусор после Бузовой выносят ведрами
08:58
Голая МакSим раздвинула ноги после выхода из комы: Немолодая алко-дама в активном поиске
08:55
В Раде обвинили Зеленского в уничтожении Украины: Люди умирают от войны, голода и болезней
08:52
"Старания семьи по моему уничтожению": Максакову отправили в Кащенко
08:43
"Прежняя Елена лучше": россияне не узнали изменившуюся Яковлеву
06:02
Федорины вечерки: Обычаи и запреты 24 сентября
04:05
К чему снится поезд
02:08
"Хочу тебя": голая Водонаева зажала между ног резвого жеребца
23:59
Из дурнушки в красотку: Фееричное преображение любовницы Харламова
22:21
Взрослая дочь Бодрова поучаствовала в откровенных съемках: Это профессия
21:51
В России появятся три новых бренда вина
21:40
Политолог Миронов назвал возможных преемников Лаврова и Шойгу
21:35
"Красное и голое": народ обалдел от развратного фото Ивлеевой
21:32
Россия возобновит авиасообщение с пятью странами
21:25
Из столичного региона России начали массово улетать птицы
21:10
Лукашенко обещал поймать и посадить "шпионов"
20:59
Цискаридзе выразил нежные чувства к известному артисту
20:48
Вертинская вышла на связь после загадочного исчезновения
20:19
"Это дно!": Продавшую ребенка геям Королеву осыпали проклятиями
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Я родила": Бузова шокировала словами о ребенке
Бросившего возлюбленную с ребенком Табакова застукали за поцелуями с новой пассией
Мусор после Бузовой выносят ведрами
"Отекают мозги": Располневшая Лель прячет искаженное лицо
"Так приятно": Цискаридзе облапал между ног известную артистку
"Полный треш": разбушевавшаяся Бузова вызвала оторопь
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Lifestyle
Куда сходить в Москве: афиша с 28 сентября по 5 октября

Куда сходить в Москве: афиша с 28 сентября по 5 октября

Осень в Москве будет жаркой – афиша культурных событий изобилует спектаклями, выставками, концертами. Не пропустите самое интересное!
прочитано 212 раз

ФИЛЬМ

"Флэшмоб"

Это история о журналистке Дине которая отчаянно желает продвинуться по карьерной лестнице и идет на все, лишь бы угодить своему начальнику Константину Львовичу и сделать захватывающий материал .Она обманом попадает в тусовку флэшмобберов, которые устраиваютяркие уличные представления в неожиданных местах города... В ролях: Эвклид Кюрдзидис, Роман Мадянов, Алена Спивак и другие. Режиссер: Алена Рубинштейн.

В кино с 30 сентября.

Фото: пресс-служба

"Зона 414"

Недалекое будущее. В мегаполисе, населенном андроидами, неожиданно пропадает девушка. Её отец, основатель города, нанимает частного детектива для поисков, в напарницы которому приставляет загадочную Джейн – робота нового поколения. Двум разумам – искусственному и человеческому – предстоит найти общий язык и раскрыть правду истинной цели создания Города Роботов. В ролях: Гай Пирс,Трэвис Фиммел, Матильда Лутс.

В онлйн-кинотеатрах с 30 сентября.

Фото: пресс-служба

ТЕАТР

"Обыкновенная история"

Этим летом студенты Мастерской Миндаугаса Карбаускиса окончили свое обучение в ГИТИСе. 11 выпускников курса приняты в труппу Театра Маяковского, 3 спектакля с участием молодых артистов оставлены в репертуаре "Маяковки" ("Йокнапатофа", "В день свадьбы", "Москва. Дословно"), а в сентябре к ним прибавится еще один – "Обыкновенная история" по одноименному роману Ивана Гончарова. Режиссер и автор инсценировки Никита Кобелев. Не переписывая текст классика, он деликатно переносит действие романа в сегодняшние дни. Тем более история провинциального романтика, готового сначала свернуть горы, отстаивая свою точку зрения, а затем "научившегося" жить по принятым в обществе законам, оказывается сильно актуальна и сегодня.

29 сентября, Театр имени Вл. Маяковского (Малая сцена).

Фото: пресс-служба / Вера Юрокина

"Кроткие"
В основе спектакля – одно из последних произведений Федора Достоевского "Кроткая", которое он сам называл "фантастическим". Трагическая судьба девушки из бедного семейства, неудачное замужество ради выживания, семейная тирания, страдания, презрение, жалость и смерть... Режиссер Владимир Скворцов не меняя ни единого авторского слова, словно ставит между главным героем и зрителем линзу в виде двух дополнительных персонажей, вводящих действие в совершенно новый контекст.

28 сентября, Театр "Человек".

Фото: пресс-служба

"Дни Cавелия"

Дебютный роман "Дни Савелия" сделал Григория Служителя по-настоящему знаменитым, принеся крупнейшие национальные литературные награды. И вот теперь главный герой романа – так полюбившийся читателям кот-философ – выходит на сцену. Режиссер Марина Брусникина переносит действие книги в Театральный двор РАМТа. Готовьтесь, бродяга Савелий, родившийся в коробке из-под бананов в районе Таганки и исходивший в поисках смысла жизни всю Москву, и вам не даст засидеться на одном месте! И вот вы уже путешествуете вместе с героями этого необыкновенного спектакля-странствия по нашему общему пространству такой прекрасной и мимолетной жизни.

28 сентября, РАМТ.

ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР

"Я дружу со сложными людьми"

На этом вечере стихи знаменитого и очень талантливого московского поэта, драматурга, критика и публициста Влада Васюхина прочитают замечательные актеры театра и кино и, конечно, сам автор. Среди участков – Сергей Ли, исполнитель главных партий в мюзиклах Московского театра оперетты и в других проектах, Всеволод Макаров, ведущий актер Театра им. Маяковского, лауреат международных фестивалей художественного чтения, Мария Матвеева, актриса Театра на Таганке, Елена Соколова, актриса театра "Бенефис", исполнительница французского шансона, и Сергей Фишер, участник спектаклей в Театре.doc, "Практика", Центре им. Мейерхольда и др.

28 сентября, арт-галерея "Веллум" (Гостиный двор).

Влад Васюхин. Фото: Леонид Селеменев.

МУЗЫКА

Хиты группы Rammstein

Рок-оркестр RockestraLive представит программу, которая уже успела полюбиться фанатам культовой группы. Сплетение красоты и торжественности классического оркестра со мощнейшим напором и драйвом музыки группы Rammstein – все это стало возможно благодаря оркестру. Яркая шоу-программа с танцующим оркестром, массой интерактивов и хитами любимых исполнителей оставит равнодушным даже самого искушенного зрителя.

8 октября, ГлавClub.

Фото: пресс-служба

Олег Аккуратов

Олег Аккуратов – музыканта мирового класса, лауреата многочисленных международных конкурсов, виртуозный пианист, джазовый импровизатор и певей. Он блестяще исполняет как академическую, так и джазовую музыку. Программа "О любви Советского экрана" вобрала в себя все знаменитые и любимые не одним поколением мелодии из Советских фильмов и вошедшие в золотой фонд отечественной классики: "Верни мне музыку", "Ноктюрн", "Я жду тебя", "Память" и многие другие.

29 сентября, Камерный зал Дома Музыки.

Фото: пресс-служба

ПРОЕКТ

"Гия Канчели: я не любил кларнет…2

Этот уникальный музыкальный проект, посвящен великому грузинскому композитору Гии Канчели. В первом отделении вечера состоится показ документального фильма "Гия Канчели: я не любил кларнет…", а вто втором – концерт с участием Юлиана Милкиса и Полины Осетинской, на котором прозвучат 18 миниатюр для кларнета и фортепиано. Именно в таком формате сам Гия Канчели задумывал показывать созданную канадским режиссером Ольгой Антимони киноленту.

5 октября, театр ET CETERA.

Фото: пресс-служба

ВЕРНИСАЖ

"Переживание места".

В центре Москвы открывается новая галерея современного искусства 30/7. Первой выставкой арт-пространства станет экспозиция "Переживание места". Кураторы отобрали около двадцати работ молодых перспективных художников, среди которых: Настя Кузьмина, Василиса Лебедева, Надя Петрова, Мария Романова, Полина Суровова, Лада Учаева, Светлана Холлис, а также произведения культового советского нонконформиста Леонида Пурыгина. Погрузиться в атмосферу современного искусства гостям экспозиции помогут не только работы творцов, но и специально подготовленное пространство. Выставка поделит помещение на восемь символических зон, которые представят разные художники.

29 сентября, ул. Петровка 30/7.

Фото: пресс-служба

СКОРО

"На всякого мудреца"

Режиссер Константин Богомолов взял за литературную основу постановки классическую пьесу Александра Островского "На всякого мудреца довольно простоты". Ее главный герой — бедный молодой человек Егор Глумов, проживающий в одной квартире с мамой. Чтобы выбиться в люди, он решает построить карьеру в высших кругах через знакомства, которые ему обеспечивает богатый дядюшка. Оттолкнувшись от этого сюжета Богомолов переносит действие в сегодняшнее время, превращая комедию XIX века в едкую сатиру на современную жизнь российской элиты. Но помимо сатирического будет и второй план. Это грустная и трогательная история про то, что никто в современном мире не умеет любить, несмотря на постоянные разговоры о сексе. В ролях: Виктор Вержбицкий, Игорь Гордин, Ольга Лапшина, Александр Семчев, Марина Зудина, Игорь Миркурбанов,Григорий Верник.

10, 11, 23, 24 октября. Основная сцена Театра Наций.

Фото: пресс-служба

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Фото: Aleksander Grishin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 24 сентября 2021, 13:33

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Обиженный Садальский плюнул в лицо коварному Михалкову: Мне смешно

Режиссер выступил против него
Сериалы

Тяжелый развод, уход из кино и жизнь в монастыре: Как сложилась судьба звезды "Возвращения Будулая" Алимовой

Актриса пришла к вере
Шоу-бизнес

Известный певец публично осрамил Долину

Чумаков показал все недостатки певицы
Шоу-бизнес

Голая МакSим раздвинула ноги после выхода из комы: Немолодая алко-дама в активном поиске

Мнения разделились

Гороскоп

Астролог назвала самые неблагоприятные дни 2022 года
Каким знакам зодиака не следует копить деньги: мнение астрологов
Гороскоп на неделю с 6 по 12 сентября 2021 года
Гороскоп на сентябрь 2021 года

Здоровье

За сутки в России выявили 21 379 новых случаев ковида
За сутки в России выявили более 21 тысячи заболевших ковидом
Центр Чумакова модернизировал производство вакцины "КовиВак"
Названы худшие по ковиду округа Подмосковья

Спорт

"Мозг затуманивается": фигуристка Волосожар раскрыла правду о "наркотике"
Растоптанный Карпиным Дзюба наплевал на сборную России после скандала с рукоблудием
Девятилетняя россиянка установила мировой рекорд по подтягиваниям
Умер бывший тренер баскетбольных клубов ЦСКА и "Динамо"

Регионы

В Томске пьяный местный житель избил фельдшера скорой
В Подмосковье мигрант разгромил церковную лавку
В Подмосковье иностранец украл автозапчасти почти на миллион рублей
В Ленобласти ребенок провалился в канализацию
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+