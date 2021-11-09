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Lifestyle
Почему мужчина не дарит подарки: 6 главных ошибок женщин

Почему мужчина не дарит подарки: 6 главных ошибок женщин

Психолог считает, что иногда женщина сама провоцирует такое отношение к подаркам у мужчины
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Большинство дам мечтают получать от своих кавалеров дорогие и ценные сюрпризы, даже если не признаются в своем желании. Однако далеко не все представительницы прекрасного пола могут похвастаться такими знаками внимания от своего мужчины. Психолог Ольга Адрианова советует женщинам искать корень проблемы в своем поведении. Специалист назвала топ главных ошибок дам, которые не получают дорогие подарки. Об этом пишет Пятый канал.

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Экономят его деньги

По мнению психолога, этот промах является чуть ли не главным со стороны женщины. Адрианова заявила, что многие представительницы прекрасного пола часто отказываются от вызванного мужчиной такси, похода в дорогой ресторан и других ухаживаний, которые требуют денежных затрат. Однако так они перекрывают себе дорогу к щедрости возлюбленного.

Поощряют экономию

Адрианова считает, что транслирование практичного образа жизни со стороны женщины, как и покупка товаров по акции при мужчине – верный способ отучить избранника делать размашистые сюрпризы. Так у кавалера может сложиться впечатление, что его хозяйственная дама не обрадуется красивому, но непрактичному подарку.

Демонстрируют самодостаточность

Женщина, которая выставляет напоказ свою финансовую независимость и самостоятельность в вопросах покупок для себя любимой, обречена радовать себя подарками самостоятельно. По мнению специалиста, у мужчин нет желания делать сюрпризы дамам, которые могут порадовать себя сами.

Не умеют радоваться подаркам

Проблемы со знаками внимания от кавалера также могут возникать у тех представительниц прекрасного пола, которые любят критиковать подаренные им вещи и всем своим видом демонстрировать недовольство. При виде такой реакции на сюрприз у мужчины пропадает всякое желание повторять это вновь.

Не умеют озвучивать свои желания

Психолог считает, что большинству женщин необходимо научиться прямо говорить избраннику о том, чего они хотят на самом деле. Когда дело доходит до обсуждения подарков на грядущий праздник – не стоит скромничать.

Не любят себя

Ольга Адрианова считает, что получать ценные сюрпризы будет только дама, которая ценит и любит себя – такое отношение к себе специалист советует выращивать. Для этого женщине необходимо регулярно повторять себе, что она достойна подарков просто потому что есть.

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Фото: imago stock&people/ / www.globallookpress.com
9 ноября 2021, 00:06 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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