Школьная форма: за и против

Кажется, споры вокруг школьной формы не утихнут никогда. Несмотря на то, что во многих общеобразовательных учреждениях еще несколько лет назад ввели обязательную форму, в некоторых школах учащиеся могут одеваться так, как пожелают. А значит, есть о чем спорить.

Основные аргументы "за"

Школьная форма размывает границы между детьми разных социальных слоев

Особенное значение данный пункт имеет для тех, чьи финансовые возможности не позволяют одевать ребенка так, как другие родители одевают его сверстников. Дети из более состоятельных семей не имеют возможности демонстрировать в стенах школы дорогие наряды, а значит, и не имеют оснований высмеивать скромный внешний вид других учащихся.

Школьная форма важна для дисциплины

Когда ученики не могут надеть в школу короткую юбку, топ с открытым животом или глубоким вырезом, футболку с ярким вызывающим принтом и прочие "молодежные" вещи, они яснее осознают, что школа создана не для того, чтобы красоваться, а для того, чтобы учиться. К тому же подростки меньше отвлекаются друг на друга и не тратят учебное время на обсуждение новой кофточки одноклассницы.

Не нужно подбирать варианты одежды. Школьная форма избавляет родителей от ежедневных мучительных дум о том, во что одеть свое чадо, какую юбку постирать к следующему дню, и какие джинсы с какой футболкой сочетаются.

Аргументы "против"

Школьная форма мешает проявиться индивидуальности

Однообразный гардероб не дает детям и подросткам выразить себя через одежду. Это настоящий кошмар для подрастающего поколения – ежедневно приходить в одном и том же, да к тому же выглядеть так же, как все остальные.

Школьная форма хорошего качества – дорогая и сложная в уходе

Полный комплект хорошей формы, сделанной из качественных материалов, действительно может обойтись недешево. К тому же она требует тщательного и аккуратного ухода, ее не всегда можно закинуть в стиральную машину с остальными вещами. Некоторые костюмы время от времени требуется сдавать в химчистку, что тоже требует дополнительных затрат.

Школьная форма в некоторых ситуациях непрактична и неудобна

Конечно, бегать, скакать, прыгать, играть в снежки или дурачиться, падая на пол, в школьной форме неудобно. А в некоторых случаях и страшно – когда ребенок знает, что родителям пришлось потратиться на форму, и ему крупно попадет, если он ее испортит. Но как же сложно ребенку себя сдерживать!

И все же не стоит экономить на покупке школьной формы. Выбирать нужно очень тщательно, чтобы она была максимально удобной и качественной, ведь ребенок будет носить ее ежедневно.