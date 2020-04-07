8 способов избавиться от ревности

Ревноcть – вещь коварная. В маленьких дозах она может поддерживать яркие чувства между партнерами, но в серьезных ситуациях способна нанести огромные душевные раны, которые несчастный ревнивец будет зализывать всю оставшуюся жизнь, не давая покоя ни себе, ни своим новым партнерам.

О том, как справиться со жгучим чувством ревности, рассказывает клинический психолог Дарья Милай.

Ревность – это маленькая смерть

Ранимый человек, узнав об измене партнера, переживает примерно такие же эмоции, как если бы ему сообщили о смерти близкого человека. Возникает ощущение, что мир рухнул, душевная боль переходит в боль физическую, а затем в состояние шока. Люди, пережившие такую эмоциональную встряску, попадают в группу риска по ряду заболеваний, связанных с различными психическими расстройствами, в том числе и с пищевыми расстройствами – анорексией и булимией, а также с фригидностью и импотенцией, так как психика после пережитого потрясения нередко ставит блок на дальнейшее проявление сексуального желания.

По словам Дарьи Милай, ревнующий человек постоянно находится в созависимом положении: он спокоен только тогда, когда объект вожделения ему подконтролен. Но иногда и этого оказывается недостаточно, ревнивец начинает следить за партнером, стоять под окнами, при каждом удобном случае проверять его телефон. Почти всех ревнивцев можно охарактеризовать как людей с низкой самооценкой, они не уверены в себе и не могут на себя опереться. Вместо того, чтобы бороться за себя и за свое счастье, они борются за внимание других людей, а личные потребности заслоняются потребностью в другом человеке. Такие отношения психологи называют нездоровыми, а ревность со слежкой и постоянными скандалами – патологической.

Я за ним упаду в пропасть

Однако, несмотря на то, что ревность приносит много негатива – боль, злость и даже агрессию, психологи не рекомендуют от этого бежать.

"Наоборот, я бы посоветовала упасть в эти чувства, – продолжает Дарья Милай. – Если человек не проживет их от начала до конца, рано или поздно это выплеснется в виде болезни или депрессии. Так же, глупо закрывать глаза на измены и делать вид, что все нормально. Не помогут справиться с ревностью путешествия и хобби, это все равно что приложить подорожник к ножевому ранению. Категорически не советую избавляться от ревности таким варварским методом, как "око за око, зуб за зуб". И еще не стоит надеяться, что каким-то образом вы сможете изменить любимого человека – это неблагодарное дело и огромная ошибка. Вы – уникальная личность, он – уникальная личность, вы сошлись на том, что вам обоим интересно. Все проблемы и начинаются с того самого момента, когда кто-то один в паре решает присвоить себе другого".

Правила любовной гравитации