8 способов избавиться от ревности

О том, как справиться со жгучим чувством ревности, рассказывает клинический психолог Дарья Милай.
Ревность – это маленькая смерть
Ранимый человек, узнав об измене партнера, переживает примерно такие же эмоции, как если бы ему сообщили о смерти близкого человека. Возникает ощущение, что мир рухнул, душевная боль переходит в боль физическую, а затем в состояние шока. Люди, пережившие такую эмоциональную встряску, попадают в группу риска по ряду заболеваний, связанных с различными психическими расстройствами, в том числе и с пищевыми расстройствами – анорексией и булимией, а также с фригидностью и импотенцией, так как психика после пережитого потрясения нередко ставит блок на дальнейшее проявление сексуального желания.
По словам Дарьи Милай, ревнующий человек постоянно находится в созависимом положении: он спокоен только тогда, когда объект вожделения ему подконтролен. Но иногда и этого оказывается недостаточно, ревнивец начинает следить за партнером, стоять под окнами, при каждом удобном случае проверять его телефон. Почти всех ревнивцев можно охарактеризовать как людей с низкой самооценкой, они не уверены в себе и не могут на себя опереться. Вместо того, чтобы бороться за себя и за свое счастье, они борются за внимание других людей, а личные потребности заслоняются потребностью в другом человеке. Такие отношения психологи называют нездоровыми, а ревность со слежкой и постоянными скандалами – патологической.
Я за ним упаду в пропасть
Однако, несмотря на то, что ревность приносит много негатива – боль, злость и даже агрессию, психологи не рекомендуют от этого бежать.
"Наоборот, я бы посоветовала упасть в эти чувства, – продолжает Дарья Милай. – Если человек не проживет их от начала до конца, рано или поздно это выплеснется в виде болезни или депрессии. Так же, глупо закрывать глаза на измены и делать вид, что все нормально. Не помогут справиться с ревностью путешествия и хобби, это все равно что приложить подорожник к ножевому ранению. Категорически не советую избавляться от ревности таким варварским методом, как "око за око, зуб за зуб". И еще не стоит надеяться, что каким-то образом вы сможете изменить любимого человека – это неблагодарное дело и огромная ошибка. Вы – уникальная личность, он – уникальная личность, вы сошлись на том, что вам обоим интересно. Все проблемы и начинаются с того самого момента, когда кто-то один в паре решает присвоить себе другого".
Правила любовной гравитации
- Самый экологичный выход из состояния ревности – это работа с психотерапевтом. Он поможет вам вывести ревность на поверхность, подсветить ее и попробовать с ней договориться.
- Обычно все внимание ревнивого человека направленно на единственный объект, который отделяет его от остальных членов семьи. Это очень печально, так как является личной тюрьмой для человека. Поэтому очень важно не терять отношений с близкими людьми – родителями, сестрами, братьями, друзьями.
- Часто ревнивцы – люди созависимые, они прыгают из одних отношений в другие и очень боятся остаться одни. Таким людям как раз очень полезно было бы пройти через одиночество, попробовать им насладиться, побыть наедине с собой, узнать, что нравится, а что нет, попробовать жизнь на вкус. Идите навстречу себе и перестаньте падать в отношения и искать в них что-то. Там – пустота, все сосредоточено в вас самих.
- Научитесь говорить с партнером о своих чувствах. Будьте откровенны и говорите прямо, что вас обижает или огорчает. Искренность – это реальный ключик к хорошему взаимодействию в паре. Учитесь слышать и чувствовать партнера, и вы будете счастливы.
- Когда вы понимаете, что вот-вот закатите очередную сцену ревности, постарайтесь остановиться и подумать – почему вы хотите это сделать? Почему ваш маленький внутренний ребенок топает ногами и требует любви? Помните, что каждая ссора, как камень, ложится на чашу весов ваших отношений, и каждый раз человек отворачивается от вас все больше и больше, пока, наконец, не отвернется совсем.
- Постарайтесь отследить, кого вы видите перед собой, когда ревнуете? Действительно ли вы видите человека, которого любите, или вы идите своего папу, или маму, которая вас бросала, или вы видите бывшего молодого человека, который обманул вас в 18 лет, а вы до сих пор тащите эту картинку и примеряете ее ко всем другим мужчинам?
- Создайте личное пространство для себя и дайте его своему партнеру. Выделите два-три часа в неделю на то, что вам интересно – будь то пение в хоре или вышивание. А любимого отпустите поиграть с друзьями в футбол. Поверьте, набравшись мужской энергии и эмоций, ему, как мальчишке, захочется прибежать домой и поделиться с вами.
- Не зацикливайтесь на прошлом. Забудьте его как страшный сон, похороните его под плинтусом. Поблагодарите бывших мужчин, прекратите искать то, что делает вам больно, и попробуйте начать жить с чистого листа.
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