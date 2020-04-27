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Lifestyle

Как найти работу в режиме самоизоляции

Фото: Gary Burchill/moodboard/www.globallookpress.com
Сейчас многие оказались в трудном положении и озадачены, как зарабатывать деньги в новых условиях. Не стоит унывать и ждать, пока все наладится. Современные технологии позволяют работать из дома.
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Чем же вы можете заняться? Рассказывает интернет-маркетолог Дмитрий Чевычалов.

Предлагайте свои прежние услуги онлайн

Оказавшись буквально запертыми дома, многие предприниматели и эксперты стали искать варианты, как можно перевести свой бизнес в онлайн. Такой вариант подходит далеко не для всех сфер, но, как выяснилось, через интернет можно успешно:

  • давать уроки английского языка, йоги, вокала и даже тенниса;
  • проводить форумы и конференции;
  • совершать сделки по недвижимости, в том числе с помощью виртуальных показов объектов;
  • продолжать оказывать бухгалтерские, юридические и другие консалтинговые услуги;
  • заниматься подбором персонала;
  • организовывать доставку еды из ресторанов или продуктов из магазинов.

И это далеко не полный список. Но деятельность в режиме онлайн имеет свои особенности, которые стоит учитывать:

Во-первых, убедитесь, что вы готовы к этому технически – клиенты смогут легко оставить заявку на сайте и оплатить товар, а видеотрансляция не зависнет в самый неподходящий момент.

Во-вторых, подготовьте себя и свою команду. Освойте удобные приложения для удаленной работы, пройдите обучающие курсы, перенимая опыт других, разработайте критерии, по которым сможете оценивать и контролировать результаты сотрудников.

Фото: Агентство городских новостей "Москва"/Сергей Киселев

В-третьих, выделите ресурсы на интернет-маркетинг, так как, скорее всего, вам нужно будет заняться продвижением. Возможно, создать и запустить сайт, организовать рассылку по старым клиентам, активизировать свои аккаунты в социальных сетях, запустить рекламную кампанию или что-то еще. Вы можете обратиться за помощью к специалистам или попытаться самим освоить новые навыки.

Придумайте новый бизнес

Часто именно кризисы вынуждают предпринимателей находить новые идеи. Самым благоприятным временем, когда можно заработать максимально быстро, считаются первые две недели. Пока кто-то бьется в истерике или захлебывается в возмущении в соцсетях, самые находчивые бизнесмены начинают шить медицинские маски, поставлять средства дезинфекции, организовывают курьерскую службу, запускают онлайн-школы и марафоны.

Можно искать абсолютно новые ниши, исходя из того, какие товары и услуги больше пользуются в данный момент спросом. Привлекательны те идеи, которые не требуют минимальных вложений, но при этом позволяют получать прибыль в ближайшем будущем. Условия игры меняются слишком быстро и непредсказуемо, так что не стоит рисковать и планировать какие-то долгосрочные проекты с сомнительными перспективами заработать.

Стоит сосредоточиться на том, что вы уже умеете, в каких сферах считаете себя профессионалом. Подумайте, какие новые услуги можете предложить, используя имеющиеся ресурсы. Например, если вы до этого успешно фотографировали людей и события – сосредоточьтесь пока больше на обработке фотографий, начните работать на стоках или попробуйте запустить собственную онлайн-школу. Если работали гидом, особенно в другой стране, – сосредоточьтесь на продвижении собственного трэвел-блога или напишите свой путеводитель. Продавали детские товары – предложите своим клиентам развивающие курсы для детей онлайн.

Если вы еще никогда не занимались предпринимательской деятельностью, но боитесь рисковать, – хорошо подумайте, стоит ли начинать сейчас или лучше найти более стабильную возможность заработать.

Фото: Агентство городских новостей "Москва"/Сергей Киселев

Найти удаленную работу

Многие работодатели и до карантина начали все более охотно приглашать сотрудников работать удаленно. Главное – результаты, а не присутствие в офисе. Так, даже живя в провинциальном городе и имея доступ к интернету, вы можете работать на крупную российскую или международную компанию, получая достойную зарплату.

Загляните на сайты вакансий, чтобы узнать, какие есть предложения по вашей специальности. Обычно легче найти удаленную работу менеджерам по продажам и работе с клиентами, специалистам колл-центров, администраторам, программистам, дизайнерам, копирайтерам, переводчикам. Минимальные зарплаты – от 25 000 рублей. Причем трудоустройство обычно официальное, согласно Трудовому кодексу РФ.

Где искать удаленную работу

  • через знакомых;
  • на биржах для фрилансеров;
  • через доски объявлений;
  • в профильных сообществах в социальных сетях;
  • на сайтах вакансий.

Будьте внимательны и не доверяйте тем, кто предлагает мутные схемы, как заработать в сети быстро и много, не требуя никаких навыков и опыта. Как бы ни хотелось верить в такие сказки, но так не бывает. В таких махинациях вы скорее лишитесь своих денег, чем что-то заработаете.

Как освоить новую интернет-профессию

Онлайн-маркетинг в России, в том числе из-за вынужденной изоляции, набирает только еще большие обороты. Но грамотных специалистов, готовых помогать компаниям и экспертам с их продвижением в интернете все еще не так много. При этом подобная работа хорошо оплачивается. За обслуживание одного клиента те же интернет-маркетологи или контент-менеджеры могут брать в среднем 15-20 тысяч рублей в месяц. Работая из дома с тремя постоянными заказчиками, не перегружая себя, даже специалисты с небольшим опытом могут получать около 60 тысяч рублей.

Сейчас одни из самых востребованных профессий на этом рынке: личный помощник, таргетолог, копирайтер, трафик-менеджер, интернет-маркетолог, контент-менеджер, администратор социальных сетей.

Эти специальности привлекательны тем, что освоить их можно даже с нуля и за довольно небольшой срок: от одного до нескольких месяцев. Обучение проходит удаленно в удобное для вас время. Есть самые разные курсы, где опытные эксперты не только делятся всеми необходимыми знаниями и навыками, но и учат, как искать первые заказы, выстраивать отношения с клиентами и зарабатывать деньги. Многим удается окупить свое обучение после одного-двух удачных проектов.

К выбору онлайн-школы стоит отнестись внимательно, чтобы не жалеть о потраченных деньгах. На что стоит обратить внимание:

  • узнайте, кто предлагает курс, давно ли эта компания на рынке;
  • изучите отзывы выпускников;
  • посмотрите, есть ли официальные лицензии;
  • понаблюдайте за активностью в социальных сетях;
  • поучаствуйте в бесплатных вебинарах, чтобы познакомиться поближе.

Освоив новую специальность, вы можете выбрать как применять свои навыки: стать фрилансером и работать на себя, найти хорошо оплачиваемую удаленную работу или развивать собственный бизнес.

Идеальных условий для начала чего-то нового можно так и не дождаться. Так что, действуйте, пока вас не опередили другие.

27 апреля 2020, 19:13

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