Рецепт домашнего медовика

Ингредиенты:
Для коржей (8 штук диаметром 18 см):
1,5 столовых ложки меда
200 граммов сахара
70 граммов сливочного масла
2 чайных ложки соды
2 яйца
600 граммов пшеничной муки
Для крема:
300 граммов сметаны (не меньше 25% жирности)
1 банка вареной сгущенки
Если будете делать больше коржей и хотите испечь медовик большего диаметра, смело увеличивайте ингредиенты для крема в два раза.
Шаг 1
В жаростойкой миске смешайте яйца, сахар, масло и мед. Поставьте на водяную баню. Постоянно помешивая, нагрейте смесь до полного растворения сахара. Масса должна стать однородной, но не густой.
Шаг 2
Снимите с огня, добавьте соду и интенсивно перемешайте. Всыпьте муку и хорошо вымесите тесто (не должно прилипать к рукам).
Шаг 3
Разделите тесто на восемь частей. Каждую часть очень тонко раскатайте и выпекайте по очереди при 200° в течение четырех минут до золотисто коричневого цвета.
Шаг 4
Как только корж испечется, переложите его на стол и сразу же вырежьте круг нужного диаметра (коржи быстро затвердевают, поэтому вырезать нужно сразу). Обрезки от коржей сохраните в контейнере, они нам понадобятся, чтобы сделать крошки, которыми будем обсыпать торт.
Шаг 5
После того как все коржи будут готовы, сделайте крем. Сметану и вареную сгущенку хорошо перемешайте миксером. Оба ингредиента должны быть комнатной температуры.
Шаг 6
Смажьте коржи сметанным кремом и сложите один на другой. Верхний корж тоже необходимо покрыть кремом, как и бока торта. Вверх и бока торта обсыпьте измельченными в блендере обрезками коржей.
Шаг 7
Уберите торт на ночь в холодильник, чтобы он пропитался. Утром можете накрывать стол для чаепития.
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