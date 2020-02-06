Как стать умнее: 5 простых упражнений для мозга

Одно из самых приятных открытий современности – нервные клетки все-таки восстанавливаются. Наш мозг успешно производит новые клетки и устанавливает связи между ними в любом возрасте. А чтобы мы не теряли способность быстро соображать и хорошо запоминать информацию, мозг можно и нужно тренировать.

О том, как это делать, "Дни.ру" рассказала блогер, предприниматель и международный эксперт по работе с подсознанием Мария Самарина.

Как устроены "чертоги разума"

Наш мозг – это более 100 миллиардов клеток-нейронов. У каждого нейрона может быть до 200 тысяч ответвлений. В каждой человеческой голове – огромная сеть, которая теоретически способна хранить информацию, накопленную аж за три миллиона лет. Так что потенциал наш поистине безграничен!

Нервные импульсы — наши мысли – передаются именно по ответвлениям нейронов. Чем их больше, тем плотнее сеть и тем проще импульсам найти дорогу. Но одинаковые задачи отправляют импульсы по привычным путям. Проторенная дорожка в мозге — это то, что нам хорошо известно. И то, что заставляет хиреть и отмирать ответвления нейронов, которые не используются. Новые связи образуются только тогда, когда человек сталкивается с незнакомой ситуацией, узнает что-то новое. Поэтому чтобы принимать быстрые и верные решения на работе, выбирать правильное направление даже на сложной дорожной развязке и сочинять ребенку волшебные сказки на ночь, держите свой мозг в тонусе. Наращивайте свою нейронную сеть!

Сколько понадобится времени на тренировку

Ежедневно – совсем немного, от 5 до 15 минут. Не стоит воспринимать эти упражнения как сложную работу. Три подхода по десять повторений – это не здесь. Упражнения для мозга гораздо больше похожи на игру. Занимайтесь в удовольствие, подключайте к этим забавам домашних. Отлично делать это утром, тогда к началу работы вы окажетесь на пике продуктивности. Но утренние минуты для многих бесценны, поэтому просто тренируйте мозг в удобное для вас время, все равно пользу вы получите.

Полезные упражнения

Меняем руки

Все же знают, что у правшей ведущим полушарием является левое, а у левшей – правое? Одно даже чуть больше другого по размеру. Вторая половина отнюдь не отстающая, просто работает немного иначе. Активируйте ее новыми задачами. Возьмите “не в ту руку” ложку, расческу, зубную щетку, а если можно, то и ручку на работе. Представляйте, что каждая кривая буква или пуговица, застегнутая неудобной рукой, породили новые связи в мозге. Устраивайте себе такие тренировки периодически, это очень полезно. А если делать их вместе с домочадцами, то еще и весело.

Ловим ощущения

Огромное количество нейронных связей порождают телесные ощущения. Даже вроде бы знакомые, но те, на которые вы раньше не обращали внимания.

Можете попробовать походить по дому с закрытыми глазами (уберите только с пути любимую мамину вазочку и соберите лего с пола!). Можете мыть руки в темноте: вот гладкий холодный кран, скользкое мыло на пальцах, пушистое или, может, суровое полотенце... А душ вслепую – это просто фейерверк ощущений! И для мозга полезно.

Развиваем мозг на кухне

Чем? Новыми запахами и вкусами! Они отлично строят связи между клетками мозга. Если любите готовить, найдите какой-нибудь интересный новый рецепт, в интернете их тысячи. Круто, если он будет сложным, но это вовсе не обязательно. Тем, кто не готов долго стоять у плиты, можно ограничиться новым соусом, непривычными приправами, даже просто незнакомыми душистыми травами в чае. Главное, не спешить, закрепить в голове новые нейронные цепочки. И обязательно позвать к столу любимых.

Исследуем новые места

Дом – работа — детский садик – магазин – дом. Откуда взяться новизне? Просто смените маршрут. Пусть вы будете добираться на 5-10 минут дольше, но зато увидите, какая орхидея расцвела на окне в соседнем доме, пересчитаете снегирей на березе и вместе с ребенком форсируете лужу. Собирайте добрые эмоции, они – как витамины для развития мозга. А в выходной выбирайтесь погулять в парк, соседний город или незнакомый район. Ну, или хотя бы в торговый центр, где редко бываете. Такие маленькие путешествия нас отлично перезагружают, а заодно укрепляют наши нейронные сети.

Супер-способ

А это упражнение – для победителей. Оно развивает сразу оба полушария мозга. Поделите лист бумаги вертикально пополам. Возьмите в каждую руку по карандашу или фломастеру и начинайте рисовать одновременно обеими руками. Все, что умеете: цветочки, сердечки, домики… Старайтесь, чтобы рисунки были симметричными. Это непросто, но когда у вас начнет получаться, садитесь писать диссертацию. Уже можно, IQ позволяет. И это почти не шутка – нейронные связи такая тренировка развивает стремительно.

Главное во всех упражнениях для мозга – чтобы они были. Если не каждый день, то как можно чаще. Делайте то, что раньше не пробовали. Лепите, сверлите, вышивайте крестиком, поднимайтесь в горы. Нагружайте мозг новой информацией. Учите языки и решайте с детьми задачи “со звездочкой”. Ищите поводы для радости, фиксируйте это состояние. Ваш безупречный мозг отплатит вам долголетней активностью и ощущением полноты жизни. А что может быть прекраснее?