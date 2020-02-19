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Lifestyle

Голливудские звезды нашли способ омоложения

Дженнифер Энистон. Фото: Armando Gallo/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Интервальное голодание, прерывистый пост, или Intermittent fasting (IF) – новый тренд, захлестнувший Запад. Многие голливудские знаменитости выбрали этот способ питания, чтобы держать себя в форме и оздоравливать организм. Недавно в любви к IF признались 43-летняя Риз Уизерспун и 50-летняя Дженнифер Энистон. 
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Вместе с экспертом Технологии Комплексной Саморегуляции Татьяной Кореневой "Дни.ру" решили разобраться, насколько в действительности полезно интервальное голодание и что лежит в основе здоровой красоты.

Суть интервального голодания заключается в специальном ограничении времени приемов пищи. Режим дня разбивается на периоды, когда запрещено есть и можно только пить воду. Такие интервалы могут быть от 12 до 36 часов. К примеру, человек может есть только в период с 10 до 18 или с 9 до 17. Приемы пищи должны быть полноценными, содержать все необходимые нутриенты. Главное условие – не переедать.

Однажды Энистон рассказала журналистам, что не завтракает. 16 часов в сутки без твердой пищи позволяют Дженнифер чувствовать себя отлично. Актриса просыпается в 9 утра, выпивает сок сельдерея, медитирует, затем тренируется и занимается йогой. Занятия спортом у нее не менее пяти раз в неделю.

Эксперт Татьяна Коренева считает, что популярность интервального голодания во многом связана с исследованиями японского ученого Есинори Осуми, который в 2016 году получил Нобелевскую премию за открытие процессов клеточной аутофагии.

Аутофагия – естественный для человека механизм очищения и регенерации на клеточном уровне. "Именно голод и нехватка питательных веществ в организме заставляют клетки избавляться от отработанного мусора, тем самым замедляется развитие многих проблем со здоровьем, – говорит эксперт. – Голодание – очень эффективный метод профилактики и лечения заболеваний. Но важно помнить, что каждый имеет определенную конституцию, а также неповторимый, заработанный "непосильным трудом" список уже имеющихся недугов. Не стоит легкомысленно браться за такие жесткие методы, как голодание, с уже ослабленным здоровьем. Иначе можно "загнать" организм в такое состояние, что он лишится последних жизненных сил". 

Фото: pixabay.com

По словам Татьяны Кореневой, чтобы понять, какая форма голодания, какие продукты, в каком объеме, в какое время суток и в какие сезоны максимально полезны конкретному человеку, лучше обратиться к древней, отточенной до совершенства за многие тысячелетия Ведической медицине. Наука о здоровом долголетии Аюрведа использует весь комплекс знаний о сознании, физиологии человека и о его тесной взаимосвязи с Природой.

Современная наука постоянно делает какие-то точечные, разрозненные открытия по поводу сохранения молодости и красоты. Люди теряются в выборе. Доверчиво проверяют на собственном здоровье одно открытие за другим, систему за системой. Но не факт, что это приносит пользу. Единая, полная картина всего происходящего в сознании и теле человека пока остается тайной для современной медицины. Поэтому сокрытыми остаются и механизмы воздействия на происходящее. Фармацевтика и хирургия в наше время достигли огромных высот, но при этом врачи до сих пор пытаются лечить отдельно взятые органы. Аюрведа же объясняет все тонкости тесного сотрудничества сознания и всех частей физиологии с природой. Она способна устранить не следствие проблемы, а ее причину. В этом ее глобальное превосходство над современной медициной.

К сожалению, человечество увлеченно размерами своей талии и бедер в гораздо большей степени, чем ресурсами мозга. Но именно мозг является пультом управления всеми процессами, происходящими в теле. От его функционирования, в конечном счете, зависит и талия, и вообще все в теле и в жизни. 

Согласно Аюрведе, тело – плод сознания. Это аксиома. Соответственно, методики формирования здорового и стройного организма должны начинаться с работы над сознанием. Главный пункт здесь медитация – древнейший метод получения глубочайшего отдыха. Не концентрация и не созерцание, а именно глубокая релаксация. 20 минут практики дают нервной системе отдых, равный 4-6 часам полноценного сна. Именно этот вид медитации использует и Дженнифер Энистон.

Медитируют очень много успешных людей. В их арсенале сохранения молодости и красоты медитация – средство номер один. У людей, регулярно практикующих трансцендентальную медитацию в течение 5 лет, биологический возраст уменьшается на 10-12 лет. Об этом говорят научные исследования, – утверждает эксперт Технологии Комплексной Саморегуляции.  

Правильное питание и правильные привычки идут вторым пунктом после оживления ресурсов мозга, дающего рост сознания. Да, голодание может стать отличным средством в вопросах очищения и регенерации. Но опять-таки, вопрос в индивидуальном подходе, продолжает спикер. Если у человека имеются следующие симптомы, то с голоданием лучше повременить:

  • Беспокойство, тревожность, страх, ощущение одиночества, неуверенности в себе, гиперактивность, нервные срывы по поводу и без повода, забывчивость.
  • Проблемы с системой пищеварения: отрыжка, икота, запоры, бурление в кишечнике, газообразование, усиление жажды, переменчивый аппетит, боли в боку, давление под диафрагмой, сухость во рту, понос, геморрой, синдром раздраженного кишечника, анальные трещины, свищи.

Перечисленные симптомы – бич нашего времени. Люди забыли о том, что они – часть природы, постоянно нарушают ее незыблемые законы. И за это природа бьет наотмашь, кого по голове, кого по почкам, а кого-то по суставам... Прежде, чем загонять в себя в рамки голода, необходимо избавиться от перечисленных симптомов. Иначе ситуация будет усугубляться, – предупреждает Татьяна Коренева.

Фото: Tommy Seiter/imageBROKER.com/www.globallookpress.com

В борьбе с неприятными симптомами специалист опять-таки на первое место ставит медитацию. Она даст ментальный покой, подключит механизм постоянного высвобождения стрессов и напряжения из нервной системы, наладит сон и уберет навсегда синдром хронической усталости. Второе – нужно отказаться от заведомо вредных продуктов. Эксперт предлагает для начала навсегда забыть про фаст-фуд. Клетка должна получать качественный строительный материал. Если его нет, страдает весь организм, нарушается структура и биохимия. В меню не должно присутствовать вредных для здоровья продуктов. В-третьих, необходимо выстроить правильный режим дня. 

Природа живет по определенным биологическим часам или ритмам. Вибрации трех элементов - ветра, огня и слизи -  сменяют друг друга в течение суток. Как научиться распознавать эти вибрации, использовать их в своих целях? Как заручиться поддержкой Вселенной? Татьяна Коренева уверяет, что сделать это очень просто.

По ее словам, согласно нашей общечеловеческой природе, которая просто обязана дружить с биоритмами вселенной, просыпаться лучше до 6-6:30 утра. Вспомните наших бабушек и прабабушек. Организм легко активизируется в это время. Конечно, при условии, что человек не лег спать в 4 утра. Ранний подъем дает колоссальную энергию в течение дня. Мозг сходу включается в работу, ум ясный, сфокусированный. Легко очищается кишечник, желудочно-кишечный тракт работает идеально. После 6 утра начинают набирать силу вибрации "слизи". К 8-9 часам они достигают максимума. Поздние вставания чреваты вялым умом и телом. Всепоглощающая лень может аннулировать весь день. 

С 10 до 14 часов включаются огненные силы. В человеке они представлены "огнем пищеварения". Самое лучшее время для наибольшего приема пищи в течение дня приходится именно на этот период. Лучшие обеденные часы – с 12 до 14. Всегда лучше принимать пищу в одни и те же часы ежедневно. Человек не должен садиться за стол, пока не голоден, но и дожидаться нестерпимого голода не стоит, потому что есть риск съесть больше, чем необходимо. Чтобы насытиться не нужно есть много, просто надо позаботится о том, чтобы через языковые рецепторы прошло шесть вкусов. При этом приятное, легкое чувство сытости будет длиться 3-4 часа даже при очень малом количестве съеденной пищи.

Ужинать лучше всего до 18:00-18:30. В это время в организм снова вступает в период "слизи". Пищеварительный огонь уже не такой активный, как во время "огня". Тело постепенно охлаждается, готовится ко сну.

После ужина должно пройти не менее 3-4 часов до сна. Соответственно, ложиться спать желательно в 21:00-22:00 часа. Ведь именно с 22:00 до 00:00 – самый важный сон в течение суток. Именно в это время нервная система считывает сигналы и "перезапускает" все системы. Ни в какое другое время она не сможет проделать эту работу настолько скрупулезно и эффективно.

Каждый вспомнит себя: если не лечь спать до 22 часов начинается ночной жор. Почему? Да потому, что снова включаются в работу вибрации огня, оживляющие систему пищеварения. Но поздние перекусы ведут к зашлаковке кишечника и образованию токсинов. Нервная система вынуждена работать в активном режиме "SOS" всю ночь. Она должна обеспечить выделение пищеварительных соков, нагрузить сердце активной работой... И, если это происходит регулярно, в итоге -  здравствуй, синдром хронической усталости.

"Если соблюдать элементарные законы природы, – говорит Татьяна Коренева, – забыть про вредные привычки и, главное, научиться ежедневно освобождаться от стрессов и напряжения с помощью медитации, то здоровье и прекрасный внешний вид не хуже, и даже лучше, чем у Дженнифер Энистон, не заставят себя долго ждать".

19 февраля 2020, 13:37

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