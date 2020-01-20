Как привести в порядок тело после беременности

Вы дождались встречи со своим милым ребенком и теперь мечтаете встретить в зеркале свое отражение в той форме, которая была у вас до беременности? Главное, не паниковать, набраться сил и терпения, ведь организму нужно время на восстановление. Как и чем ему можно помочь, "Дни.ру" узнали у экспертов: у многодетной мамы, проверившей на себе всевозможные способы восстановления, и пластического хирурга, помогающего женщинам вернуть былую красоту и форму.

Хотите похудеть – кормите грудью

Грудное вскармливание – это самый лучший и эффективный способ восстановления для женщины после родов (вне зависимости от того, какие это были роды по счету). Чем дольше вы кормите, тем более естественно организм приходит в норму, сбрасывая все набранное за период беременности. Для выработки молока нужно затрачивать много энергии, к тому же, диета кормящей мамы исключает все вредное, что может способствовать набору веса.

Послеродовое пеленание и психологическая поддержка

В первые три дня-неделю после родов организм женщины испытывает основной стресс. Все время холодно, все время сыро, хочется в бане сидеть, спать. Тело, мысли и чувства в полном хаосе. "В этот период я прибегала к послеродовому пеленанию – это такая комплексная восстанавливающая услуга для женщин, в которую, в частности, входит пеленания тела с помощью полотна ткани в восьми ключевых зонах, различные расслабляющие процедуры и психотехники. Кроме того, я делала дыхательную гимнастику. Подобные техники воздействуют не только физически, но и помогают настроится морально, дают психологическую поддержку, а она после родов крайне важна", – поделилась своим опытом блогер, мама четверых детей Алсу Копылова.

Спорт после родов

Главные проблемные зоны после беременности – это живот и бедра. Именно здесь откладывается жир, от которого хотелось бы поскорее избавиться. К каким-то простым силовым упражнениям можно приступать только через полгода после родов. "Таз еще не стоит на месте, поэтому вы рискуете нанести себе серьезную травму. Связкам и мышцам нужно время на восстановление. К тому же, если вы кормите грудью, то нужно исключить упражнения на руки, на спину и грудь, чтобы не навредить лактации. Предпочтение лучше отдавать йоге, пилатесу. Есть специальные восстановительные курсы для родивших женщин. По моему мнению, самые эффективные и безопасные физические занятия после родов – это плавание. Вот здесь вы можете не ограничивать себя", – предостерегает блогер.

Как убрать растяжки

Чтобы не было растяжек, нужно постараться во время беременности предупредить их появление. Следить за тем, что и сколько ты ешь, в этот период очень сложно, но крайне необходимо. Главное, не наседать на булки и сладкое и постоянно держать в голове, что беременность не повод есть все, что хочется. Не стоит забывать про масла от растяжек и делать хотя бы минимальную зарядку или гимнастику. "Поддерживать физическую форму во время беременности лично мне помогла йога, пилатес и плавание. Тут главное понимать, что если вы не вели активный образ жизни и не занимались чем-то подобным до беременности, то начинать нужно очень аккуратно и лучше с личным тренером, или же выбирать специальные занятия для беременных. Зато потом у вас будет меньше проблем с набранными килограммами, растяжками и так далее", – говорит Копылова.

Массаж проблемных зон

В период лактации нужно крайне осторожно подходить к бьюти-процедурам. Нельзя делать что-то выше груди: пилинги, массажи, обертывания, так как это может привести к потере молока. Можно делать антицеллюлитный массаж ягодиц, но опять-таки во время кормления грудью гормональный фон иной: прогестерон повышен, и жир просто не будет уходить. Нужно делать на это ставку.

Липолитики в борьбе с жиром

Чем старше вы, тем больше времени нужно организму на восстановление после родов. "В 25 лет после первой беременности я восстановилась спустя полгода, в 30 лет, родив двойняшек, я вернула форму спустя год, сейчас мне 37 и мне понадобилось полтора года, чтобы убрать все накопившееся за третью беременность, – поделилась опытом Алсу Копылова. – До 30 лет тело гораздо быстрее приходит в норму. Моя третья беременность была самой сложной по части послеродового восстановления. Живот очень долго не уходил, что бы я ни делала. Не помогали, как раньше, ни упражнения, ни диета, ни массажи и обертывания. В итоге после окончания лактации я смогла убрать живот только липолитиками. Липолитическое средство, способствующее распаду жиров, вводится под кожу с помощь специальных микроигл. Делается это курсом. У меня за месяц появился результат – живот стал упругим, ушли отложения. Но липолитики не совместимы с грудным вскармливанием, нужно сначала дождаться его окончания".

Как вернуть грудь

Беременность и роды для организма – это стресс, и нужно понимать, что сложно вернуть былую форму, в некоторых моментах ваше тело уже никогда не будет прежним. Но это нормально. Нужно расслабиться и не переживать, что грудь уже не будет такой как до беременности. Восстановить ее можно только пластической операцией. "Я к этому прибегала два раза, – призналась блогер. – После первых родов и кормления моя грудь совершенно исчезла, я начала жутко комплексовать, поэтому решилась на операцию. Импланты не помешали мне кормить двойняшек после второй беременности. После окончания кормления у меня появилось еще место, чтобы увеличить грудь, и я снова это сделала. Когда появился наш четвертый ребенок, я его тоже благополучно кормила". Если пластика груди сделает вас счастливее и придаст уверенности, делайте на здоровье. Главное, чтобы операция не мешала последующему кормлению грудью, ведь лучше, чем грудное молоко природа еще ничего не придумала для малыша.

"К коррекции можно прибегать через полгода после окончания грудного вскармливания, – объяснил "Дни.ру" пластический хирург Валерий Золотых. – В период лактации я бы не рекомендовал проводить какие-либо процедуры ни у пластических хирургов, ни у косметологов. Иначе может произойти попадание в молоко медикаментов или продуктов повреждения тканей матери. Возьмем, к примеру, химическую или лазерную шлифовку. Эта процедура предполагает ожог, а зачем в молоке продукты ожога кожи?"

Шлифовки кожи хирургические или механические также не рекомендованы. Здесь нет ожоговой травмы как в первом случае, но процедура выполняется под местной анестезией, а лидокаин попадет в молоко. Установленные нити передадут в молоко фрагменты собственного состава. Филлеры на основе гиалуроновой кислоты тоже не рекомендованы. Хоть гиалуроновая кислота считается безвредной, ее не колют в чистом виде, в препаратах может быть глицерин и еще много всего.

Подтяжка груди

После беременности и кормления грудью часто наблюдается птоз и инволюция молочных желез, проще говоря обвисание. Все это можно и нужно приводить в норму, но только через полгода после окончания лактации. Максимум, что можно делать в качестве ухода – профилактически втирать в грудь, живот и бедра масла от растяжек. Начинать такие простые домашние процедуры лучше еще во время беременности, чтобы постараться предотвратить растяжки.

"Перед операцией женщине нужно понимать, планирует ли она рожать и кормить в будущем. Если да, то постараться выбирать такие операции, которые менее всего повредили бы млечные протоки. Перед тем как оперировать грудь должно пройти полгода после окончания грудного вскармливания, чтобы железа перестроилась в исходное положение, нормализовался гормональный статус и стало понятно как сократилась кожа. За эти полгода можно выполнять процедуры по сокращению кожи, мезотерапию, шлифовку", – советует пластический хирург.

Какие проблемы могут быть с животом

При подготовке к родам происходит расширение диаметра тазового кольца, соответственно растягиваются связки, увеличивается расстояние между лонными костями. Расходятся в стороны прямые мышцы живота, растягивается апоневроз прямых мышц живота, именно так возникает диастаз. Плюс, может появляться пупочная грыжа. При ярко выраженном диастазе без операции не обойтись. Абдоминопластика (пластика живота) – это объемное оперативное вмешательство, которое помогает убрать избытки кожи и жира (акушерский балкон, фартук), устранить часть растяжек, восстановить физиологическое положение пупка и разошедшихся мышц живота.

"Главная причина проблем с животом при беременности – это лишний вес. Некоторые женщины, забеременев, думают, что теперь главное есть за двоих. Это неправильно и опасно! Кроме как многоводья, ожирения, последующего варикоза и проблем в родах такое поведение ничего не принесет. Некоторые настолько полнеют за беременность, что нужно делать подтяжку ягодиц, круговую подтяжку туловища. Но это очень тяжелые операции, их нужно делать в крупной клинике, с персоналом и соответствующим оснащением", - предостерегает Валерий Золотых.

Интимная пластика

После беременности и родов у женщин изменяется тонус половых органов. Снаружи – это растяжение, увеличение в размерах, нарушение тонуса и/или атрофия половых губ. Что касается внутренней части, то может возникнуть нарушение интимной жизни, так как диаметр влагалища становится больше, растягивается слизистая, могут наблюдаться недержание мочи и даже, выпадение половых органов. Интимные проблемы вполне решаемы хирургическим путем. С помощью операций можно сузить стенки, зафиксировать и устранить выпадение, нормализовать тонус уретры. Задняя или передняя кольпорафия (ушивание стенок влагалища) – достаточно частая операция после беременности. Еще чаще выполняются операции на половых губах.