Севиче из гребешка с маринованным арбузом

Вам понадобится: 80 граммов дальневосточного гребешка, 120 граммов мякоти арбуза, 2 веточки мяты, 2 ст.ложки растительного масла, 3 ст.ложки соуса Ворчестер, 1 ч.ложка соуса Тонкацу, 10 граммов боттарги из черноморской кефали.
Способ приготовления
Подготовленный гребешок нарезаем на сашими. Очищаем арбуз от кожуры и косточек. Смешиваем соус Ворчестер, Тонкацу, масло растительное и нарезанную соломкой мяту. Погружаем ломтики арбуза в маринад на 5 минут. После этого сервируем их на тарелку, выкладываем на ломтики арбуза сашими из гребешка. Сверху присыпаем натертой боттаргой.
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