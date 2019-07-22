Назван главный секрет молодости лица

Не задумывались, почему улыбчивые люди обычно выглядят моложе, а угрюмые кажутся значительно старше своих лет? Оказывается, этому есть вполне логичное научное объяснение – так называемые мимические паттерны. Стрессы, неприятности, грустные мысли, негативные переживания оставляют не только шрамы в душе, но и следы на лице – напряженно наморщенный лоб, безысходно опущенные уголки рта, недовольно поджатые губы, хмуро сдвинутые брови...

О том, как эмоции отражаются на внешности и возрасте, рассказала эксперт по естественному омоложению лица и тела Ольга Малахова.

Именно внутренние переживания отражаются на лице человека, делая его моложе или старше. Моложе мы выглядим, когда внутренне спокойны, благодушны, и испытываем весь спектр позитивных эмоций. В это время работают мышцы леваторы, они делают взгляд открытым, уголки губ и скулы приподнятыми, лоб гладким. Лицо в этот момент словно раскрывается и разглаживается. При негативных эмоциях подключаются мышцы-депрессоры, "опуская" лицо. Напряженные лицевые мышцы делают внешность старше в процессе негативных переживаний.

"Нервная система реагирует как на воздействие внешней среды, так и на взаимодействие с другими людьми. Вся система кровообращения образует что-то вроде резонатора, когда человек отражает даже самое незначительное внутреннее эмоциональное изменение. Эмоции оказывают сильное влияние на мышцы человеческого тела. В момент напряжения изменяется пульс, частота дыхания, и происходит непрерывная работа мимических мышц лица. Даже если этого не видно визуально, с каждой сменой настроения меняется их внутренний тонус", – поясняет эксперт.

Длительное однообразное напряжение лицевых мышц не просто плохо сказывается на коже лица, изо дня в день, создавая на ней морщины и заломы, оно еще и внутренний мир делает пасмурным и тоскливым. Постоянное напряжение лицевых мышц – это показатель подверженности человека стрессам и негативным переживаниям. Внешне это проявляется в виде мимических морщин, тускнеющего цвета глаз, стянутых вниз уголков губ. С подобными непривлекательными моментами современные женщины борются с помощью косметологии и пластической хирургии. Нивелировать мимические паттерны представительницы прекрасного пола пытаются инъекциями, пластикой, наращиванием ресниц и прочими бьюти-хитростями. Однако это всего лишь борьба с последствиями стресса и душевного дискомфорта. Хотя прежде всего стоит поработать не со следствием в виде внешних проявлений эмоционального дискомфорта, а с внутренними его причинами.

Недаром говорят, что лицо – это врата человеческой личности. Мимика, взгляд, манера держать голову оповещают окружающий мир о внутреннем состоянии и эмоциональных переживаниях, в которые человек погружен в данный момент. Они же позволяют другим оценивать и возраст. Пожалуй, фраза "излучает определенную энергию" – не пустой звук. Позитивные или негативные колебания либо располагают к себе, либо отталкивают. Поэтому искусственно избавляясь от морщин с помощью ботокса, человек, увы, не способен скрыть сигнал раздражения и неприязни, идущих изнутри.

Во время улыбки задействовано от 5 до 53 лицевых мышц. Радость – эмоция, которая разглаживает кожу, приподнимает щеки и уголки губ, делая лицо открытым, задорным и привлекательным. Когда человек испытывает печаль или страх, работают 41% всех мышц лица. На основе системы кодирования лицевых движений, разработанной Полом Экманом и Уоллесом Фризеном в 1978 году, был проведен эксперимент среди мужчин и женщин во время просмотра фильмов ужасов. Женщины показали более интенсивную лицевую экспрессию по сравнению с мужчинами. Это объясняет, почему женщины внешне стареют быстрее, чем представители сильной половины человечества.

Взаимосвязь сознания и тела человека на основе его эмоционального состояния сейчас активно изучается в психокосметологии. Самой эффективной борьбой с признаками старения является избавление от стресса и негативных эмоций. При таком сценарии развития событий мозг будет давать другие команды мышцам, которые, в свою очередь будут расслабляться. Если добавить еще массаж лица и гимнастики для лицевых мышц, то от неприятных морщин и гравитационных возрастных изменений можно избавиться безо всяких хирургических вмешательств и уколов красоты.