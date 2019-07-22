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Lifestyle

5 главных предметов гардероба: учимся у итальянок

Фото: www.globallookpress.com
Итальянками восхищаются не только мужчины, но и женщины во всем мире. Красивые, уверенные, обворожительные, они знают себе цену, всегда ходят с гордо поднятой головой и не скрывают возраст. У них можно многому научиться, особенно если дело касается моды и стиля. Любовь к себе у этих женщин тесно связана с любовью к качественным вещам. Отдавая предпочтение лучшему, итальянки обожают люксовые бренды и выбирают качество, а не количество, поэтому не жалуют масс-маркет.
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Про пять главных предметов из гардероба итальянок рассказала модный эксперт, стилист из Италии Анастасия Слабунова.

СУМКА

У итальянки всегда есть хотя бы одна статусная сумка – это в буквальном смысле "паспорт" для женщины. Даже если она не может позволить себе приобрести такой дорогой аксессуар, итальянка будет упорно копить деньги, чтобы купить самую желанную сумку от известного модного Дома. Для нее это, в первую очередь, вложение и инвестиция, ведь сумка прослужит долгие годы, а комбинировать ее можно со всеми образами своего гардероба.

Фото: www.globallookpress.com

КОЖАНАЯ КУРТКА

Кожаная куртка для итальянки – это не просто элемент верхней одежды, а уникальная вещь, которую она умело включает в любой комплект гардероба. Модель и цвет не имеют значения, главное – идеальная посадка и кожа только самого лучшего качества. Итальянки носят такую куртку круглый год. Прохладными весенними вечерами, небрежно накинув на плечи поверх тончайшего шифонового платья. В кондиционированный офис – вместо пиджака, обязательно подвернув рукава. Зимой умело используют кожаную куртку для эффекта многослойности под пальто или плащ.

МИНИ-ЮБКА

Еще одно "секретное оружие" итальянок – мини-юбка. Эти женщины достойны подражания, потому что принимают себя такими, какие они есть. Они смело надевают мини и не стесняются демонстрировать свои ножки. У итальянок нет понятия возраста как такового, нет рубежа старости, есть только здесь и сейчас. Так почему бы не явить миру прекрасную себя! В 40-50 лет в Италии жизнь женщин только начинается. Посмотрите на бесподобную Анну Делло Руссо -знаменитую итальянскую fashion-диву. Количеству мини юбок и платьев в ее гардеробе позавидует любая юная девушка.

Фото: www.globallookpress.com

РУБАШКА

Итальянки умело комбинируют вещи и сочетают различные текстуры или фасоны. Для таких модных приемов у них всегда припасена белая накрахмаленная рубашка. Ее можно сочетать и с джинсами, и с классическими брюками, и с юбками. Надевать в офис, или после работы – расстегнув пару пуговиц, отправиться на аперитив в бар. А как чудесно гармонирует белая объемная рубашка с мини-юбкой! Кстати, излюбленный прием итальянок – повязать узлом на бедрах белую рубашку поверх маленького черного платья.

АКСЕССУАРЫ

Лучшие друзья итальянок вовсе не бриллианты, а огромное количество аксессуаров. Любовь к крупным серьгам они впитали с детства, ведь примером для них всегда были их мамы и бабушки, в шкатулках которых хранится очень много красоты. К тому же это беспроигрышный вариант, чтобы выгодно подчеркнуть даже обычный образ casual. Надев массивные серьги в пару к нейтральному комплекту одежды можно легко преобразить его в эффектный вечерний наряд и сделать акцент на лице. В дополнение к серьгам большинство итальянок носят на запястье множество красивых браслетов, что смотрится очень женственно и красиво.

Все эти модные приемы с легкостью может использовать каждая женщина, для этого не обязательно родиться итальянкой. Берите на вооружение те, которые вам больше всего понравились и создавайте собственные модные образы.

22 июля 2019, 11:55

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