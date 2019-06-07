Ученые назвали содержащие опасный пластик продукты

Канадские ученые пришли к выводу, что люди во всем мире не зря повсеместно отказываются от пластиковой посуды. Полиэтилен не разлагается десятилетиями, поэтому накапливается как в почве, так и в растениях, и, что самое неприятное – в организме человека.
В исследовании, опубликованном в журнале ES&T говорится, что человек вдыхает, выпивает или проглатывает свыше 75 тысяч микрочастиц пластика каждый год. Вредное вещество содержится в морской и речной рыбе, а также в тканях других представителей фауны и флоры, а также в бутилированной воде и сахаре.
У актера резко упало давление
Артистке потребовалась помощь медиков
Модный эксперт высказал свое мнение
Гость вытащил Примадонну прямо из постели
Популярные темы форума
Девочки, кто занемался секслм с собакой, поней или осликом?
Сын женится на старухе, она старше меня!!!
Не хочу богатства, Много денег... Это в норме вещей?
Как понравиться мужу в постели?
Год назан неизвестный застрелил возле детской площадки собаку, по кличке Балу, и пытавшегося ее защитить хозяина.
Мастурбирую во время секса
Хочу замуж
Хочу уехать из России.
Закрутила роман с турком, я замужем
Оральный секс
в Москве зарезали русского парня не русские стаей напали!Зачем их пускают в страну!
Можно ли убежать от темного прошлого?
Вещи из секондхенда
В каком возрасте мужик взрослеет?
Должна ли я содержать мать?
Подруга увела моего мужа.
Сделать аборт в тайне от мужа
марина рыгает на уроках и мешает мне
Должен отслужить в армии
Хочет секс даже когда болею
оЧЕНЬ хочу на концерт группы Шары
Прямолинейнвая подруга
Зачем скрывать своих детей?
Мужчина меня не уважает
Можно ли завидовать сестре родной?
Двойная фамилия. Да или нет?
Разведенка с прицепом
Тирамин и выработка собственных гормонов. Миф или реальность?
Не обрадовался подарку
Как побороть лень?